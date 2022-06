Le marché de la maison intelligente a encore de la place pour se développer | Acteurs émergents ABB, Acuity Brands, Crestron Electronics

Le rapport sur le marché Smart Home comprend un résumé des principaux acteurs clés opérant sur le marché, leurs offres de produits, leur taille, leur part, leur croissance, les tendances, les derniers développements clés, l’analyse SWOT, la faisabilité et les rendements des investissements, ainsi que les tendances de croissance et les prévisions de 2019 à 2028. Le rapport calcule également la solution de marché, le service, le déploiement, les revenus et le taux de croissance. Il comprend une évaluation complète de l’état de croissance du marché et du risque de marché.

Téléchargez un exemple exclusif de PDF de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000244/

Les maisons intelligentes utilisent des réseaux locaux ou des appareils distants pour automatiser le contrôle de tous les types d’appareils électroménagers et d’autres équipements domestiques. Les maisons intelligentes deviennent de plus en plus populaires à mesure que les gens prennent conscience de l’importance de la protection contre le vol et de la conservation de l’énergie. En outre, l’une des principales raisons de la suprématie de l’Amérique du Nord dans la région, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique, est l’adoption rapide des technologies et la sensibilisation croissante des habitants des pays développés.

SEGMENTATION DU MARCHÉ Sur la

base des produits, le marché mondial de la maison intelligente est segmenté en capteurs, dispositifs d’interface utilisateur, contrôleurs, actionneurs, produits de mise en réseau et autres.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en contrôle CVC, contrôle de sécurité et d’accès, contrôle d’éclairage, contrôle de divertissement et autres.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ Moteurs

:

Un nombre croissant d’internautes et l’adoption croissante d’appareils intelligents.

L’augmentation du revenu disponible des particuliers est susceptible d’augmenter la croissance du marché de la maison intelligente.

Contraintes

Coûts élevés de changement pour les consommateurs d’appareils intelligents existants.

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000244

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la maison intelligente fournit une analyse qualitative et quantitative pour la période de 2019 à 2028 par les principaux fabricants clés :

Liste des meilleurs joueurs clés mentionnés :

ABB Ltd., Acuity Brands, Inc., Crestron Electronics, Inc., Honeywell International Inc., Hubbell Incorporated, Johnson Controls International PLC, Legrand SA, Samsung Electronics Co Ltd, Schneider Electric SE, Siemens AG

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché de la maison intelligente :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud

The Insight Partners vous fournit une analyse de recherche mondiale sur le marché de la maison intelligente et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de la maison intelligente au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2019-2028.

Géographiquement , ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec les ventes, les revenus, les tendances, la taille, la part, l’aperçu de l’entreprise et le taux de croissance de Smart Home dans ces régions, de 2019 à 2028.

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000244/

Quels sont les segments clés du marché ?

Par modèle de déploiement

Par solutions

Par Prestations

Par application

Par secteurs verticaux

Par géographie

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à notre large gamme de services de recherche. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Identifiant de messagerie : sales@theinsightpartners.com