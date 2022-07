Le marché de la maintenance prédictive assistera à une accélération de la croissance entre 2022 et 2030

La maintenance prédictive (PdM) est un processus de surveillance des équipements en cours d’exploitation dans le but d’identifier toute détérioration, de permettre de planifier la maintenance et de réduire les coûts d’exploitation. Dans ce cas, les données sur les pannes précédentes sont utilisées pour modéliser le moment où les pannes sont susceptibles de se produire et arbitrer en même temps que les capteurs détectent les mêmes conditions. Les techniques PdM sont utilisées pour identifier le temps pendant lequel l’équipement en service nécessite une maintenance afin d’éviter des perturbations opérationnelles coûteuses causées par des pannes d’équipement.

L’augmentation de l’adoption de l’industrie 4.0 et l’essor de l’industrie manufacturière stimulent la demande de solutions de maintenance prédictive.

Des facteurs tels que l’augmentation du besoin d’améliorer la disponibilité des actifs et de réduire les coûts, l’investissement croissant dans la maintenance prédictive en raison de l’adoption de l’IoT stimulent la croissance du marché mondial de la maintenance prédictive. En outre, l’augmentation du besoin d’obtenir des informations sur l’adoption de nouvelles technologies stimule la croissance du marché de la maintenance prédictive.

Cependant, les difficultés de mise en œuvre et les problèmes de sécurité des données entravent la croissance du marché. En outre, l’adoption de technologies avancées telles que l’apprentissage automatique et l’intégration de la maintenance prédictive avec l’IIoT devrait alimenter la croissance du marché de la maintenance prédictive.

Le marché mondial de la maintenance prédictive est segmenté en composant, modèle de déploiement, technique, partie prenante, secteur vertical et région. Basé sur le composant, il est divisé en solution et service. Selon le déploiement, le marché est classé en segments cloud et sur site. En outre, sur la base de la technique, le marché est divisé en surveillance des vibrations, tests électriques, analyse d’huile, détecteurs de fuites à ultrasons, impulsion de choc, infrarouge et autres. Sur la base des parties prenantes, le marché est segmenté en MRO, OEM/ODM et intégrateurs de technologie.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00217

Basé sur la verticale de l’industrie, il est classé dans la fabrication, l’énergie et les services publics, l’aérospatiale et la défense, le transport et la logistique, le gouvernement et autres. Basé sur la région, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Le rapport analyse les profils des principaux acteurs opérant sur le marché. Il s’agit notamment d’IBM Corporation, Microsoft Corporation, SAP SE, General Electric, Schneider Electric, Hitachi, Ltd., PTC Inc., Software AG, SAS Institute Inc., Engineering Consultants Group, Inc., Expert Microsystems, Inc., SparkCognition, C3 .ai, Inc., Uptake Technologies Inc., Fiix Inc., Operational Excellence (Opex) Group Ltd, TIBCO Software Inc., Asystom et Sigma Industrial Precision.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• L’étude fournit une analyse approfondie du marché mondial de la maintenance prédictive ainsi que les tendances actuelles et futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

• Des informations sur les principaux moteurs, contraintes et opportunités et leurs analyses d’impact sur la taille du marché sont fournies dans le rapport.

• L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie.

• L’analyse quantitative du marché mondial de la maintenance prédictive de 2022 à 2030 est fournie pour déterminer le potentiel du marché.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par composant

• Solution

• Service

Par déploiement

• Cloud

• Sur site

Par technique

• Surveillance des vibrations

• Tests électriques

• Analyse d’huile

• Détecteurs de fuites à ultrasons

• Impulsion de choc

• Infrarouge

• Autres

Par partie prenante

• MRO

• OEM/ODM

• Intégrateurs de technologie

Par secteur vertical

• Fabrication

• Énergie et services publics

• Aérospatiale et défense

• Transport et logistique

• Gouvernement

• Santé

• Autres

PAR RÉGION

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00217

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• LAMEA

o Amérique latine

o Moyen-Orient

o Afrique

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

• IBM Corporation

• Microsoft Corporation

• SAP SE

• General Electric

• Schneider Electric

• Hitachi, Ltd.

• PTC Inc.

• Software AG

• SAS Institute Inc.

• Engineering Consultants Group, Inc.

• Expert Microsystems, Inc.

• SparkCognition

• C3.ai, Inc.

• Uptake Technologies Inc.

• Fiix Inc.

• Operational Excellence (Opex) Group Ltd

• TIBCO Software Inc.

• Asystom

• Sigma Industrial Precision