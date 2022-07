Le marché de la maintenance des équipements médicaux en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,65% prévu jusqu’en 2029, avec les profils de Siemens et de GENERAL ELECTRIC COMPANY

Un rapport de recherche mondial sur le marché de la maintenance des équipements médicaux en Asie-Pacifique fournit des informations sur le scénario commercial avec lequel des stratégies commerciales peuvent être élaborées pour prospérer dans l’industrie de la santé. De nombreux facteurs ont été étudiés dans ce rapport qui ont une influence sur le marché et l’industrie de la santé. Ces facteurs peuvent être répertoriés comme aperçu de l’industrie et facteurs critiques de succès (CSF), segmentation du marché, analyse de la chaîne de valeur, dynamique de l’industrie, moteurs du marché, contraintes du marché, opportunités clés, technologie et perspectives d’application, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel , analyse des parts de marché des entreprises et profils d’entreprises clés.

Le marché de la maintenance des équipements médicaux en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché de la vision industrielle industrielle pour afficher un TCAC de 9,65 % pour la période de prévision de 2022-2029. Le besoin croissant de systèmes de machines spécifiques, en particulier dans les économies en développement, l’augmentation des progrès de la technologie de production, l’accent mis sur la maintenance préventive des équipements médicaux et l’accent croissant sur les solutions et les avancées technologiques sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de la maintenance des équipements médicaux.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Siemens Healthcare GmbH

Compagnie générale d’électricité

Cook Medical LLC

B.Braun Melsungen AG

Cardinal Santé

Koninklijke Philips NV

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Stryker

Société scientifique de Boston

Hitachi, Ltd.

Groupe Agfa-Gevaert

Agiliti Health, Inc.

Alpha Source, Inc.

Aramark

Atlantide dans le monde

CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON

Carestream Santé

DRE

FUJIFILM Europe GmbH

Société Hoya

Groupe InterMed, Inc.

KARL STORZ

Medtronic

Société Olympe

Richard Wolf GmbH

SAMSUNGHEALTHCARE.COM

Société Shimadzu

Smith-neveu

Société Terumo

Zimmer Biomet

D’après le titre lui-même, il est clair que la maintenance de l’équipement médical fait référence à tous les processus, activités et opérations qui sont effectués pour entretenir l’équipement médical de haute qualité et sensible. Cela implique en outre l’entretien de ces équipements de temps à autre pour améliorer la durée de conservation.

La demande croissante des consommateurs pour les tomodensitomètres et les systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à des fins de diagnostic et l’augmentation du revenu personnel disponible apparaîtront comme les principaux facteurs de croissance du marché. La demande croissante d’ inspection de la qualité de l’équipement et l’augmentation du nombre d’hôpitaux équipés de nouvelles machines techniques aggraveront encore le taux de croissance du marché. Les compétences croissantes en recherche et développement et la préférence élevée pour l’achat d’équipements médicaux remis à neuf sont d’autres déterminants importants de la croissance du marché.

Cependant, le manque d’expertise formée ou d’employés qualifiés constituera un obstacle majeur à la croissance du marché. Les problèmes tels que le manque d’infrastructures adéquates dans les économies sous-développées, le coût initial élevé avec des dépenses de maintenance importantes et le manque de sensibilisation des utilisateurs freineront le taux de croissance, ce qui constituera un défi pour le marché.

Ce rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, la production Cependant, l’analyse, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la maintenance des équipements médicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché de la maintenance des équipements médicaux et taille du marché

Le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en fonction du type d’appareil, du type de service, du fournisseur de services et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

En fonction du type d’appareil, le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en équipements d’imagerie, appareils endoscopiques , instruments chirurgicaux , équipements électromédicaux, équipements dentaires, appareils de survie. L’équipement d’imagerie est en outre sous-segmenté en modalités d’imagerie avancées et en modalités d’imagerie primaire. Les modalités d’imagerie avancées sont en outre classées en CT, IRM et autres modalités d’imagerie médicale avancées. Les modalités d’imagerie primaires sont en outre classées en radiographie numérique, échographie et autres modalités d’imagerie médicale primaires.

Sur la base du type de service, le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en maintenance préventive, maintenance corrective et maintenance opérationnelle.

Basé sur le fournisseur de services, le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en fabricants d’équipements d’origine , organismes de services indépendants et maintenance en interne. Le fabricant d’équipement d’origine est en outre classé en OEM multifournisseurs et OEM à fournisseur unique.

Le marché de la maintenance des équipements médicaux a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en organisations publiques et organisations privées.

Analyse au niveau du pays du marché de la maintenance des équipements médicaux

Le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en fonction du type d’appareil, du type de service, du fournisseur de services et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux sont le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Corée du Sud, dans la région Asie-Pacifique, domine le marché de la maintenance des équipements médicaux en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la baisse du taux de natalité.

La section par pays du rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Maintenance des équipements médicaux

Le paysage concurrentiel du marché de la maintenance des équipements médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la maintenance des équipements médicaux.

