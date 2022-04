Le marché de la maintenance des équipements médicaux devrait atteindre 44 376,54 millions USD et croître à un taux de 8,95% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux a été structuré par des membres d’équipe habiles et expérimentés qui travaillent dur pour une croissance absolue et le succès de l’entreprise. Le rapport mène des études et des analyses de marché pour fournir des données sur le marché lors de l’examen du développement de nouveaux produits, de la conception au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée dans ce rapport de marché par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la validation primaire. L’adoption d’un tel rapport de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit petite ou grande, pour commercialiser ses produits ou services.

Le marché de la maintenance des équipements médicaux devrait connaître une croissance du marché au taux de 8,95% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, et devrait atteindre une valeur de 44 376,54 millions USD d’ici 2029 Le rapport d’étude de marché du pont de données sur la maintenance des équipements médicaux Market fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé à l’échelle mondiale intensifie la croissance du marché de la maintenance des équipements médicaux.

Scénario de marché du marché mondial de la maintenance des équipements médicaux

Les dispositifs médicaux font référence au type de dispositifs utilisés, des diagnostics aux chirurgies et aux traitements, pour surveiller avec précision la santé des patients. La maintenance de ces dispositifs joue un rôle crucial dans le maintien et l’amélioration de la précision et de l’exactitude des dispositifs médicaux. La maintenance des équipements médicaux permet de garantir que les appareils sont sans erreur et fonctionnent avec précision.

L’adoption de mécanismes de financement innovants à travers le monde est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché de la maintenance des équipements médicaux. L’augmentation de l’utilisation à des fins de traitement, de diagnostic, de test et d’éducation dans le secteur de la santé et l’augmentation des achats de systèmes médicaux remis à neuf accélèrent la croissance du marché. L’augmentation des initiatives entre les gouvernements et les fournisseurs de services médicaux tiers résultant dans les meilleurs scénarios et une concentration accrue sur l’entretien préventif des équipements médicaux influence davantage le marché. De plus, des revenus disponibles élevés, une prévalence accrue de maladies gériatriques la population, l’augmentation des dépenses de santé et les progrès des infrastructures de santé affectent positivement le marché de la maintenance des équipements médicaux. De plus, l’innovation dans les offres de services et l’utilisation de l’IoT, et l’émergence de l’ISO étendent l’opportunité rentable aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, le coût initial élevé, les dépenses de maintenance importantes et l’insoutenabilité budgétaire due à des dépenses inutiles devraient entraver la croissance du marché. Une pénurie de techniciens et d’ingénieurs biomédicaux qualifiés et des problèmes de conformité avec les nouvelles réglementations MDR devraient défier le marché de la maintenance des équipements médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché , taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la maintenance des équipements médicaux, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé des analystes . . Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du rapport :

Le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en fonction des pays : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC) , Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Portée du marché mondial de la maintenance des équipements médicaux et taille du marché

Le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en fonction du type de service, des fournisseurs de services, du type d’appareil, du niveau de maintenance et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Selon le type de service, le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en préventif, correctif, performance/opérationnel.

Sur la base des prestataires de services, le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en prestataires de services internes et prestataires de services externes.

Sur la base du type d’appareil, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en équipements d’imagerie diagnostique, équipements électrochirurgicaux, dispositifs endoscopiques, équipements chirurgicaux, lasers médicaux, équipements d’ophtalmologie, dispositifs de surveillance des patients et de survie, équipements dentaires, équipements de laboratoire, équipements médicaux durables. . équipements et appareils de radiothérapie. L’équipement d’imagerie est en outre segmenté en tomodensitomètres , les systèmes de résonance magnétique, les systèmes à ultrasons, les systèmes à rayons X, les systèmes de mammographie, les systèmes d’angiographie, les systèmes de fluoroscopie et les équipements d’imagerie nucléaire (TEP/SPECT). Les dispositifs de surveillance des patients et d’assistance vitale sont en outre segmentés en ventilateurs, équipements de surveillance d’anesthésie, pompes à perfusion, équipements de dialyse et autres dispositifs de surveillance des patients et d’assistance vitale. dispositifs. L’équipement dentaire est en outre segmenté en équipement de radiologie dentaire, appareils laser dentaires et autres équipements dentaires.

Sur la base du niveau de maintenance, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en niveau 3, spécialisé, niveau 2, technicien, niveau 1, utilisateur (ou première ligne).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en hôpitaux, cliniques, laboratoires et autres établissements de santé.

TOP ACTEURS CLÉS du marché mondial de la maintenance des équipements médicaux

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Royal Philips SA

Grupo Agfa-Gevaert

canon inc.

Drägerwerk AG & Co. KGaA,

Medtronic

Hitachi, Ltd.

FUJIFILM Holdings Corporation

B.Braun Melsungen AG

GROUPE HOYA

Analyse par pays du marché de la maintenance des équipements médicaux

Le marché de la maintenance des équipements médicaux est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type de service, prestataires de services, type d’appareil, niveau de maintenance et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la maintenance des équipements médicaux en raison de la prévalence accrue des maladies chroniques et de l’augmentation des dépenses de santé dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des initiatives gouvernementales visant à fournir de meilleurs services de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales et l’impact des canaux de vente sont pris en compte dans l’analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la maintenance du matériel médical vous donne également une analyse de marché détaillée de la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement de chaque pays, la base installée de différents types de produits pour le marché de la maintenance du matériel médical, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et son impact sur le marché de la maintenance des équipements médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Maintenance des équipements médicaux

Le paysage concurrentiel du marché de la maintenance des équipements médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché de la maintenance des équipements médicaux.

