Le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 1 710,43 millions USD avec une croissance à un TCAC de 7,9 % d’ici 2029

Le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 710,43 millions USD d’ici 2029. Les progrès technologiques dans la prestation de services de santé efficaces peuvent stimuler le marché de la maintenance.

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-medical-equipment -marché-de-la-maintenance

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Siemens Healthcare GmbH

Compagnie générale d’électricité

Cook Medical LLC

B.Braun Melsungen AG

Cardinal Santé

Koninklijke Philips NV

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Stryker

Société scientifique de Boston

Hitachi, Ltd.

Groupe Agfa-Gevaert

Agiliti Health, Inc.

Alpha Source, Inc.

Aramark

Atlantide dans le monde

CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON

Carestream Santé

DRE

FUJIFILM Europe GmbH

Société Hoya

Groupe InterMed, Inc.

KARL STORZ

Medtronic

Société Olympe

Richard Wolf GmbH

SAMSUNGHEALTHCARE.COM

Société Shimadzu

Smith-neveu

Société Terumo

Zimmer Biomet

Aperçu du marché:

L’entretien de l’équipement médical implique des activités liées à la fourniture d’un niveau de service adéquat afin d’entretenir l’équipement médical. L’objectif principal est de réduire le temps d’arrêt des dispositifs médicaux dans l’établissement, ce qui peut conduire à une productivité optimale, à des économies de coûts et à fournir de meilleurs services de santé à ses consommateurs. Il existe deux types de techniques de maintenance des équipements médicaux qui sont très populaires et sont classées en maintenance préventive et maintenance corrective. La maintenance préventive est une méthode de service dans laquelle elle initie de manière proactive des tâches de plans de maintenance pour éviter que des pannes d’équipement ne se produisent, elle prédit également la défaillance de l’équipement là-bas, elle est également appelée maintenance prédictive. L’objectif principal de la maintenance préventive est de minimiser les conséquences d’une défaillance ou de déterminer le risque de défaillance. Il s’agit d’une procédure ou d’une routine établie consistant à inspecter périodiquement l’équipement, à remarquer les petits problèmes et à les résoudre avant qu’ils ne deviennent des problèmes majeurs. D’autre part, la maintenance corrective est effectuée après que la panne s’est produite. Ceci fait sur une base immédiate afin de réduire les temps d’arrêt de l’équipement.

La prévalence croissante des maladies chroniques dans la région est le principal moteur du marché. Le manque d’infrastructures dans les services de santé peut s’avérer être un défi, mais l’émergence de solutions rapides et de diverses normes peut s’avérer être une opportunité. La contrainte est un coût plus élevé associé à l’entretien de l’équipement médical. Les défis rencontrés en raison de l’impact de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont également les facteurs de restriction.

Ce rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-medical-equipment-maintenance-market

Portée et taille du marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du type d’appareil, du type de service, des prestataires de services, du niveau de maintenance et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type d’appareil, le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en équipements d’imagerie, appareils endoscopiques, instruments chirurgicaux, équipements électromédicaux, autres équipements médicaux. En 2022, les équipements d’imagerie détenaient une plus grande part du marché de la maintenance des équipements médicaux en raison de facteurs d’inclinaison croissante des hôpitaux et des entreprises de santé vers l’automatisation et la numérisation de la radiologie et de l’adoption croissante de procédures peu invasives, y compris les systèmes d’imagerie diagnostique dans les hôpitaux et les cliniques pour améliorer la qualité de soins aux patients avec un minimum de marques invasives.

Sur la base du type de service, le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en performance/opérationnel, préventif, correctif. En 2022, le segment préventif détenait une plus grande part du marché de la maintenance des équipements médicaux en raison de facteurs tels que la demande croissante d’amélioration de l’expérience client pour les services d’équipements médicaux, la dynamisation de l’exploitation, la performance économique du service client et l’amélioration de la politique d’internalisation, d’externalisation ou de réinternalisation de le service client peut alimenter la croissance des services de maintenance. L’objectif principal de ces services est d’améliorer la qualité de service, la rapidité avec laquelle le service est offert, la fiabilité, la flexibilité et le coût offert par les services.

Sur la base des prestataires de services, le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en prestataires de services externes, prestataires de services internes. En 2022, le segment des prestataires de services internes détenait une plus grande part du marché de la maintenance des équipements médicaux en raison de facteurs tels que l’augmentation des cas de troubles chroniques qui stimule la demande d’équipements médicaux. En raison de cette demande croissante d’équipements médicaux vitaux et de produits d’ingénierie médicale, les organisations ont du mal à suivre le rythme de la demande. Les fournisseurs de services jouent un rôle important dans le maintien de la fonctionnalité de l’organisation. Comme ces fournisseurs de services peuvent assurer l’uniformité, l’exactitude, la cohérence et la responsabilité des équipements médicaux.

Sur la base du niveau de maintenance, le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en utilisateur de niveau 1 (ou de première ligne), technicien de niveau 2, spécialisé de niveau 3. En 2022, le segment spécialisé de niveau 3 détenait une plus grande part du marché de la maintenance des équipements médicaux en raison de facteurs tels que la montée de la pandémie à travers le monde, il a considérablement stimulé le nombre de patients optant pour un traitement médical, afin de fournir des services à ces patients. courent dans le temps. Cela conduit à la défaillance de l’équipement, selon la nature de la panne, des services de maintenance peuvent être proposés.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en hôpitaux, cliniques, laboratoires et autres centres de soins de santé. En 2022, le segment Hôpitaux détenait une plus grande part du marché de la maintenance des équipements médicaux en raison de facteurs tels que la demande croissante d’équipements médicaux tels que les implants et prothèses orthopédiques, les appareils cardiovasculaires, les appareils neurovasculaires, l’équipement et les fournitures générales, l’équipement de surveillance des patients, les appareils ophtalmiques dans hôpitaux, qui doit être entretenu régulièrement afin de maintenir son efficacité et sa productivité afin de maintenir le service offert à ses demandeurs.

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-medical-equipment- marché-de-la-maintenance

Analyse au niveau des pays du marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type d’appareil, type de service, prestataires de services, niveau de maintenance, utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique sont Israël, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Qatar, le Koweït, Oman, Bahreïn et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Israël domine le pays dans cette région en raison de la croissance rapide des infrastructures de santé et des initiatives gouvernementales. L’Arabie saoudite occupe la deuxième place dans cette région en raison de l’augmentation de la sensibilisation à la santé et de l’utilisation des équipements médicaux. Les Émirats arabes unis sont le troisième pays dominant en raison de la tendance technologique croissante dans le secteur de la santé.

Israël domine le pays dans cette région en raison de la croissance rapide des infrastructures de santé et des initiatives gouvernementales. Il y a également une automatisation et une numérisation croissantes de la radiologie et l’adoption de procédures peu invasives, y compris des systèmes d’imagerie diagnostique dans les hôpitaux, pour améliorer la qualité des soins aux patients avec des marques invasives minimales. Cette demande d’équipements médicaux peut dynamiser le marché de la maintenance.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et leurs défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Demande croissante de maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché de la maintenance des équipements médicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique de la maintenance des équipements médicaux et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de la maintenance des équipements médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence au Moyen-Orient et en Afrique, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la maintenance des équipements médicaux au Moyen-Orient et en Afrique.

Questions résolues dans ce rapport:

1. Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs du marché se profilant avec des conceptions intensives, des finances et, en outre, des progrès en cours devraient se rapprocher?

2. Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie à l’extérieur et de plus pour chaque portion à l’intérieur ?

3. Quelle sera l’application et les types et devis joints attentivement par les fabricants ?

4. Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ?

5. La durée de l’opportunité du marché mondial ?

6. Comment la part de marché fait-elle progresser les fluctuations de leur valeur à partir de diverses marques d’assemblage ?

Points forts de cette étude Rapport d’étude de marché :

1. Établir un profil stratégique des principaux acteurs et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché

2. Décrire et prévoir le marché, en termes de valeur , pour divers segments, par région Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC) et Reste du monde (RoW)

3. Paramètres clés qui stimulent ce marché et freinent sa croissance

4. Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés.

5. Renseignez-vous sur les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

