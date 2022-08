Le marché de la maintenance des équipements médicaux atteindra 44 376,54 millions USD d’ici 2029

En comprenant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, le rapport mondial sur le marché de la maintenance des équipements médicaux aide à élaborer les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Des solutions expertes et des capacités compétentes ont été utilisées pour générer ce rapport d’étude de marché. Le rapport d’analyse de l’industrie parle du processus de fabrication, du type ainsi que des applications. Ce document d’analyse de marché fournit également la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant l’industrie de la santé. En tant que rapport d’étude de marché mondial, le rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux répond à de multiples demandes commerciales.

Le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,95 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre une valeur de 44 376,54 millions USD d’ici 2029. Rapport d’étude de marché sur le pont de données sur la maintenance des équipements médicaux Le marché fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché de la maintenance des équipements médicaux.

Scénario du marché mondial de la maintenance des équipements médicaux :

Les dispositifs médicaux désignent le type de dispositifs utilisés, des diagnostics aux interventions chirurgicales et aux traitements, pour vérifier avec précision la santé des patients. La maintenance de ces dispositifs joue un rôle crucial dans le maintien et l’amélioration de la précision et de l’exactitude des dispositifs médicaux. La maintenance des équipements médicaux permet de s’assurer que les appareils sont sans erreur et fonctionnent avec précision.

L’adoption de mécanismes de financement innovants à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la maintenance des équipements médicaux. L’augmentation de l’utilisation à des fins de traitement, de diagnostic, d’analyse et d’éducation dans l’industrie de la santé et la forte augmentation des achats de systèmes médicaux remis à neuf accélèrent la croissance du marché. L’augmentation des initiatives entre les gouvernements et les fournisseurs tiers de services médicaux entraînant de meilleurs scénarios, et l’accent accru mis sur la maintenance préventive des équipements médicaux influencent davantage le marché. De plus, un revenu disponible élevé, une augmentation de la prévalence de la population gériatrique, une augmentation des dépenses de santé et des progrès dans les infrastructures de santé affectent positivement le marché de la maintenance des équipements médicaux. Par ailleurs, l’innovation dans les offres de services et l’utilisation de l’IoT,

D’autre part, le coût initial élevé, les dépenses d’entretien importantes et l’insoutenabilité budgétaire due à des dépenses inutiles devraient entraver la croissance du marché. La pénurie de techniciens qualifiés et d’ingénieurs biomédicaux et les problèmes de conformité avec les nouvelles réglementations MDR devraient défier le marché de la maintenance des équipements médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la maintenance des équipements médicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Koninklijke Philips NV

Siemens Healthcare GmbH

General Electric Company

Medtronic

Stryker

FUJIFILM Europe GmbH

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

Shimadzu Corporation

Agfa-Gevaert Group

Aramark

Olympus Corporation

Carestream Health

KARL STORZ

Atlantis Worldwide

Alpha Source, Inc.

COM

Boston Scientific Corporation

Hitachi, Ltd.

Terumo Corporation

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Richard Wolf GmB

ERD

Smith-Nephew

Hoya Corporation

Braun Melsungen AG

—

Portée du marché mondial de la maintenance des équipements médicaux et taille du marché

Le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en fonction du type de service, des prestataires de services, du type d’appareil, du niveau de maintenance et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de service, le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en préventif, correctif, performance/opérationnel.

Sur la base des prestataires de services, le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en prestataires de services internes et prestataires de services externes.

Sur la base du type d’appareil, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en équipements d’imagerie diagnostique, équipements électrochirurgicaux, dispositifs endoscopiques, équipements chirurgicaux, lasers médicaux, équipements d’ophtalmologie, dispositifs de surveillance des patients et de survie, équipements dentaires, équipements de laboratoire, équipements médicaux durables. équipements et appareils de radiothérapie. Les équipements d’imagerie diagnostique sont en outre segmentés en tomodensitomètres, systèmes d’IRM, systèmes à ultrasons, systèmes à rayons X, systèmes de mammographie, systèmes d’angiographie, systèmes de fluoroscopie et équipements d’imagerie nucléaire (PET/SPECT). Les dispositifs de surveillance des patients et de survie sont en outre segmentés en ventilateurs, équipements de surveillance d’anesthésie, pompes à perfusion, équipements de dialyse et autres dispositifs de survie et dispositifs de surveillance des patients.

Sur la base du niveau de maintenance, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en niveau 3, spécialisé, niveau 2, technicien, niveau 1, utilisateur (ou première ligne).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la maintenance des équipements médicaux a été segmenté en hôpitaux, cliniques, laboratoires et autres centres de soins de santé.

Analyse au niveau du pays du marché de la maintenance des équipements médicaux

Le marché de la maintenance des équipements médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service, prestataires de services, type d’appareil, niveau de maintenance et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la maintenance des équipements médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la maintenance des équipements médicaux en raison de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de l’augmentation des dépenses de santé dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des initiatives gouvernementales visant à fournir de meilleurs services de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de l’impact important ou faible de la concurrence des marques locales et nationales sur les canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le marché de la maintenance des équipements médicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la maintenance des équipements médicaux, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la maintenance des équipements médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Maintenance des équipements médicaux

Le paysage concurrentiel du marché de la maintenance des équipements médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la maintenance des équipements médicaux.

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché de la maintenance des équipements médicaux jusqu’en 2029

Taille

du marché Nouveaux volumes de ventes

du marché Volumes des ventes de remplacement du

marché Marché de la base installée

du marché par marques

Volumes des procédures

du marché Analyse des prix des produits du

marché Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du

marché Cadre réglementaire et changements

du marché Analyse des prix et des remboursements

du marché Part de marché dans différentes régions

Développements récents du marché pour Concurrents

du marché Marché des applications à venir

Étude des innovateurs du marché

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Répondants principaux

Côté demande : médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achat groupées, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités sanitaires, universités, rédacteurs technologiques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres.

Côté offre : chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

Ce rapport complet fournira :

Augmentez vos connaissances de l’industrie

Vous tenez au courant des développements cruciaux du marché

Vous permettent de développer des stratégies de croissance éclairées

Construisent votre vision technique

Illustrent les tendances à exploiter

Renforcent votre analyse des concurrents

Fournissent une analyse des risques, vous aidant à éviter les pièges que d’autres entreprises pourraient commettre En fin de

compte, vous aider à maximiser la rentabilité de votre entreprise.

