Le marché de la magnétoencéphalographie enregistrera une expansion impressionnante de 393,91 millions de dollars d’ici 2029, avec un excellent TCAC de 4,90 %

Publication d’un rapport de recherche récent intitulé « Magnetic EEG Market » dans l’étude de marché Data Bridge (y compris les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) qui met en évidence les opportunités, l’analyse des risques et la prise de décision stratégique et tactique. soutien faire. Le rapport d’étude de marché sur la magnétoencéphalographie à grande échelle est créé avec une combinaison des meilleures informations de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies. Il fournit une explication d’une enquête systématique sur les scénarios de marché mondiaux existants en tenant compte de diverses dynamiques de marché. Les données de marché contenues dans ce rapport peuvent être utilisées pour identifier et analyser les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie de la santé.

La richesse des données et des informations couvertes dans le rapport d’étude de marché sur la magnétoencéphalographie de classe mondiale a été collectée à partir de diverses sources fiables telles que des magazines, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels d’entreprise et des fusions. Ce rapport de marché fonctionne avec tous les aspects du marché nécessaires pour créer un rapport de marché de premier ordre. Ce rapport utilise une excellente méthodologie de recherche en mettant l’accent sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Estime une valeur CAGR sous forme de pourcentage qui spécifie la hausse ou la baisse qui se produit sur le marché pour un produit particulier au cours d’une période de prévision particulière.

Accédez à des exemples de rapports (y compris des graphiques, des tableaux et des figures). @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-magnetoencephalograph-market

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la magnétoencéphalographie connaît une croissance à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision et atteindra 393,91 millions USD d’ici 2029. Par application, le segment clinique a dominé le marché de l’électroencéphalographie et a représenté la majeure partie des revenus. Il est supérieur à 56,0 % en 2020 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision.

Aperçu du marché:-

Un magnétoencéphalographe est un dispositif médical spécifiquement conçu pour mesurer le cerveau et cartographier les troubles cérébraux en générant un champ magnétique généré par un courant électrique. Il est utilisé pour créer des images de soi qui aident à traiter les tumeurs cérébrales.

La croissance de la population gériatrique devrait également stimuler la croissance du marché car elle est prédisposée aux maladies neurodégénératives. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies neurologiques sont la principale cause de décès, représentant 12,0 % de tous les décès dans le monde. Au scénario de cas actuel, plus de 5,8 millions d’Américains ont la maladie d’Alzheimer. Il devrait être d’environ 14 millions d’ici 2050. La maladie d’Alzheimer est la sixième cause de décès aux États-Unis et est plus fréquente chez les personnes de plus de 65 ans.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Magnétoencéphalographie sont:

Compumedics Limited, biomagcentral.org, Siemens Healthcare LLC, Yokogawa Electric Corporation, Croton Healthcare, CTF MEG INTERNATIONAL SERVICES LP, Johnson & Johnson Services Inc., AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company. F-Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Otsuka Holdings Co., Ltd., Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Alkermes, ALLERGAN, Janssen Pharmaceuticals, Inc., Solvay Meiji Holdings Co, Ltd., Abbott, Jazz Pharmaceuticals, Inc. . . . ., AbbVie Inc., Vertical Pharmaceuticals, LLC, ACADIA Pharmaceuticals Inc., Medtronic et Bausch Health 등이 있습니다.

Accédez à l’étude de recherche complète de 350 pages @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-magnetoencephalograph-market

développement récent

En 2020, des scientifiques de l’Université de Nottingham et de l’University College London (UCL) ont dépensé 1,9 million de dollars pour une étude conjointe visant à améliorer la cartographie du cerveau humain. Des chercheurs travaillant sur la magnétoencéphalographie (MEG) ont imprimé en 3D un prototype de casque qui pourrait tripler la sensibilité des appareils MEG actuels.

York Instruments Ltd., une société de Croton Healthcare, a créé un scanner cérébral de magnétoencéphalographie (MEG) de nouvelle génération en 2021 en utilisant la dernière technologie de capteur HyQUID incluse dans l’appareil MEG. Il s’agit d’une nouvelle version de la technologie SQUID commune utilisée dans les anciens appareils MEG. Les HyQUID conservent la sensibilité au champ magnétique des SQUID tout en améliorant les performances globales et en étant plus faciles à configurer et à calibrer.

Quels avantages les études DBMR offrent-elles ?

Les dernières tendances influençant l’industrie et les scénarios de développement.

ouvrir de nouveaux marchés

Pour profiter d’une belle opportunité de marché

Décisions de planification clés et nouvelle expansion de la part de marché

Identifiez les segments d’activité clés, les propositions de marché et l’analyse des écarts.

Assistance à l’allocation des investissements marketing

Points saillants des éléments clés suivants du marché mondial de la magnétoencéphalographie :

informations d’affaires

Description détaillée des activités et des secteurs d’activité de l’entreprise

stratégie d’entreprise

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Procéder aux principaux événements liés à l’entreprise.

Produits et services en vedette

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Emplacements importants et subsidiaires

Liste des principaux sites et filiales de l’entreprise et coordonnées

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par une entreprise avec une histoire de 5 ans.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial de la magnétoencéphalographie

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial de la magnétoencéphalographie

Chapitre 4: Segmentation du marché de la magnétoencéphalographie par type et applications

Chapitre 5 : Répartition des revenus par nature et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

TOC pour plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-magnetoencephalograph-market

Explorez les rapports sur les tendances :

Taille, part et opportunité du marché mondial de l’épilation au laser https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de l’épilation au laser

Taille, part et opportunité du marché mondial de la thérapie au laser https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la thérapie au laser

Taille , part et opportunité du marché mondial des appareils pour les sciences de la vie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des appareils pour les sciences de la vie

Taille , part et opportunité du marché mondial de la biopsie liquide https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la biopsie liquide

Taille , part et opportunité du marché mondial de la technologie de manipulation des liquides https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la technologie de manipulation des liquides

Étude de marché sur les ponts de données 소개 :

Data Bridge s’est imposé comme une société de recherche et de conseil non conventionnelle sur les marchés émergents, dotée d’une flexibilité sans précédent et d’une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter le processus de prise de décision.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com