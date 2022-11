Le marché de la magnétoencéphalographie croîtra à un TCAC de 4,90% d’ici 2029 et est analysé par taille, tendances, analyse, portée future, demande et opportunités

Le marché de la magnétoencéphalographie croîtra à un TCAC de 4,90% d’ici 2029 et est analysé par taille, tendances, analyse, portée future, demande et opportunités

L’équipe DBMR se concentre sur la compréhension de l’entreprise du client et de ses besoins afin d’envoyer les meilleurs rapports d’études de marché au client. Un rapport sur le marché international de la magnétoencéphalographie fournit un aperçu détaillé des spécifications des produits, des types de produits, de l’analyse de la production et des technologies en tenant compte de facteurs clés tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Ce document de marché est une excellente source d’informations ou de données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, les préférences des clients et le comportement des clients. Le rapport d’analyse du marché de la magnétoencéphalographie fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans le segment des principaux fabricants.

Le rapport d’étude de marché sur la magnétoencéphalographie est une source d’informations éprouvée et cohérente qui fournit une vue panoramique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui favorisent le succès de l’entreprise. Les estimations de la hausse ou de la baisse des valeurs du TCAC pour des périodes de prévision spécifiques, des moteurs du marché, des contraintes du marché et des stratégies concurrentielles sont évaluées dans le rapport. Des actions sont menées par des acteurs clés tels que les développements de l’industrie de la magnétoencéphalographie, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et l’analyse concurrentielle. Le premier rapport sur le marché de la magnétoencéphalographie identifie également les tendances émergentes et les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Un magnétoencéphalographe est un instrument médical spécialement conçu pour mesurer la cartographie du cerveau et des maladies cérébrales en générant un champ magnétique généré par un courant électrique. Il est utilisé pour produire des images magnétiques qui peuvent aider à guérir les tumeurs cérébrales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la magnétoencéphalographie croît à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 393,91 millions USD d’ici 2029. Par application, le segment clinique domine le marché de la magnétoencéphalographie et détient la plus grande part des revenus. Il dépassera 56,0 % en 2020 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la magnétoencéphalographie sont : Compumedics Limited, biomagcentral.org, Siemens Healthcare LLC, Yokogawa Electric Corporation, Croton Healthcare, CTF MEG INTERNATIONAL SERVICES LP, Johnson & Johnson Services, AstraZeneca, Bristol-Myers Bristol-Myers Squibb Compagnie, Eli Lilly et compagnie et compagnie. F-Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Otsuka Holdings Co., Ltd., Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Alkermes, ALLERGAN, Janssen Pharmaceuticals, Inc., Solvay Meiji Holdings Co, Ltd., Abbott, Jazz Pharmaceuticals, Inc. ., AbbVie Inc., Vertical Pharmaceuticals, LLC, ACADIA Pharmaceuticals Inc., Medtronic et Bausch Health, entre autres.

Raisons pour obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris des études qualitatives et quantitatives intégrant les implications économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de l’offre et de la demande influençant la croissance du marché

Capitalisation boursière en millions de dollars et données en millions d’unités par segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant les parts de marché des acteurs clés et les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les produits adoptés par les principaux acteurs du marché, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies

Dynamique du marché de la magnétoencéphalographie

chauffeur

L’incidence des tumeurs cérébrales chez les personnes âgées continue d’augmenter

Les tumeurs sont l’une des principales causes de décès ces dernières années, et les cas de tumeurs cérébrales augmentent rapidement à mesure que la population augmente. De nombreuses entreprises mènent des recherches pour développer davantage de traitements afin de stopper l’augmentation des cas de tumeurs cérébrales.

Accroître les investissements en R&D en santé mentale

Avec l’augmentation des cas de tumeurs cérébrales, il existe également de plus en plus d’opportunités pour les investisseurs d’investir leur argent dans la recherche et le développement dans le domaine de la santé mentale. La santé mentale est encore une petite partie du système de santé, mais maintenant les investissements augmentent et cela stimulera le marché à mesure que la sensibilisation à la santé mentale continue de croître.

De plus, le nombre croissant de centres d’imagerie et les avancées technologiques ont un impact positif sur le marché de la magnétoencéphalographie.

Chance

En outre, l’initiative gouvernementale accrue ainsi que l’accent croissant mis sur la qualité des soins de santé présentent des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Contraintes/Défis

D’autre part, la préférence pour l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie axiale (CT) et la tomographie par émission de positrons (TEP) devrait entraver la croissance du marché. En outre, le manque de professionnels qualifiés et les prix élevés devraient défier le marché de la magnétoencéphalographie au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la magnétoencéphalographie détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché , taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché de la magnétoencéphalographie, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la magnétoencéphalographie

La demande du marché pour les vaccins COVID-19 augmente en raison de l’augmentation des cas quotidiens dans le monde. Cela a entraîné une augmentation de la demande de tests de diagnostic rapide. Par exemple, la PCR en temps réel (RT-PCR) s’est avérée être la méthode la moins chère et la plus efficace pour diagnostiquer les tests COVID-19, selon de nombreuses études. La plus grande préoccupation concerne les personnes séparées de leur famille et isolées du monde, dont beaucoup souffrent de graves problèmes mentaux et ne peuvent pas recevoir de traitement approprié en raison de l’isolement, ce qui entrave le marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En 2020, des scientifiques de l’Université de Nottingham et de l’University College London (UCL) ont dépensé 1,9 million de dollars en recherche collaborative pour améliorer la cartographie du cerveau humain. Des chercheurs travaillant sur la magnétoencéphalographie (MEG) ont imprimé en 3D un prototype de casque qui pourrait tripler la sensibilité des appareils MEG actuels.

La société York Instruments Ltd. de Croton Healthcare a créé un scanner cérébral de magnétoencéphalographie (MEG) de nouvelle génération en 2021 en utilisant la dernière technologie de capteur HyQUID incluse dans les appareils MEG. Il s’agit d’une nouvelle approche de la technologie SQUID commune utilisée dans les anciens équipements MEG. Les HyQUID conservent la sensibilité au champ magnétique des SQUID avec des caractéristiques de performances globales améliorées et sont plus faciles à construire et à calibrer

Résumé des points clés du rapport de marché :

Le rapport met en évidence les tendances récentes et l’analyse SWOT Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché de la magnétoencéphalographie dans les années à venir Il fournit une analyse concurrentielle ainsi que les parts de marché des principaux acteurs du marché ainsi que les lancements de projets et les approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la magnétoencéphalographie

Aperçu du marché mondial de la magnétoencéphalographie

Concurrence sur le marché mondial de la magnétoencéphalographie par les fabricants

Capacité mondiale de magnétoencéphalographie, production, revenus (valeur) par région

Offre mondiale de magnétoencéphalographe (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de magnétoencéphalographie, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial de la magnétoencéphalographie par application

Profil / analyse des fabricants mondiaux de magnétoencéphalographes

Analyse des coûts de fabrication de la magnétoencéphalographie

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs influençant le marché

Prévisions du marché mondial de la magnétoencéphalographie

Résultats et conclusions de la recherche

annexe

Portée du marché mondial de la magnétoencéphalographie

Le marché de la magnétoencéphalographie est segmenté en fonction du mode, de l’utilisateur final et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

modal

un appareil portable

Équipement fixe

Basé sur le mode, le marché de la magnétoencéphalographie est segmenté en appareils portables et appareils fixes.

utilisateur final

Hôpital

Centre d’images

Académique

Instituts de recherche

Le marché mondial de la magnétoencéphalographie a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres d’imagerie et les établissements universitaires et de recherche.

application

Une application clinique

Demandes de recherche

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché de la magnétoencéphalographie contient des réponses aux questions suivantes

Quelle technique de fabrication est utilisée pour la magnétoencéphalographie ? Quelles sont les évolutions de cette technologie ? Quelles tendances ont conduit à ces évolutions ? Quels sont les principaux acteurs mondiaux du marché mondial de la magnétoencéphalographie? Quel est leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées ? Quel est l’état actuel du marché mondial de la magnétoencéphalographie ? Quels sont la capacité, la valeur de production, le coût et le profit du marché magnétoencéphalographe? Quel est l’état actuel du marché de la magnétoencéphalographie dans l’industrie de la magnétoencéphalographie? Quelle est la concurrence sur le marché pour cette industrie, cette entreprise et ce pays ? Quelle est l’analyse du marché du magnétoencéphalographe compte tenu de l’application et du type ? Quelles sont les prévisions pour l’industrie mondiale de la magnétoencéphalographie compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur ? Quelles sont les estimations de coûts et de bénéfices ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il des importations et des exportations ? Quelle est l’analyse de la chaîne de marché magnétoencéphalographie des matières premières en amont et des industries en aval ? Quel est l’impact économique sur l’industrie de la magnétoencéphalographie ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelle est la tendance de développement de l’environnement macroéconomique mondial ? Quels sont les dynamiques du marché magnétoencéphalographie? Quels sont les défis et les opportunités ? Quelles devraient être la stratégie d’entrée, les contre-mesures d’impact économique et les canaux de commercialisation de l’industrie de la magnétoencéphalographie ?

