Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent devrait atteindre 8 352 260 000 USD d’ici 2028. Le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, offre, fonctionnalité, mise en œuvre, taille de l'entreprise et utilisation finale sont fournies.

Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent devrait gagner en croissance au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 14,3 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 8 352,26 $. 1 million d’ici 2028.

Les solutions de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) consistent en diverses politiques, lois et réglementations qui aident à prévenir la criminalité financière. Ces directives, politiques et lois sont établies par des organismes de réglementation mondiaux et locaux qui existent dans le monde entier pour renforcer les capacités des solutions AML. Les solutions de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sont utilisées pour détecter et alerter les autorités sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude, la criminalité électronique, les pots-de-vin et la corruption, l’évasion fiscale, le détournement de fonds, la sécurité de l’information et les transactions transfrontalières illégales qui ont un impact significatif. impacter. Impact sur l’économie C’est possible. Vous portez atteinte à l’honneur du pays. AML est un terme couramment utilisé pour décrire la lutte contre le blanchiment d’ argent et les crimes financiers.

Le principal moteur de la croissance du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent est l’adoption croissante de réglementations strictes et la conformité AML. La demande croissante d’identification des clients AML et de surveillance des transactions stimule la croissance du marché. La grande complexité des solutions AML, qui limite la capacité de détection précoce, constitue un grand défi pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent et taille du marché

Le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent est segmenté en fonction de l’offre, de la fonctionnalité, de la distribution, de la taille de l’entreprise et de l’utilisation finale. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Basée sur l’offre du marché mondial contre le blanchiment d’argent, elle a été segmentée en solutions et services. En 2021, les solutions ont gagné une plus grande part de marché, avec les logiciels AML fournis par l’entreprise sous la forme de solutions de type logiciel.

Sur la base de la fonction, le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent a été segmenté en gestion de la conformité, déclaration des transactions en devises, gestion de l’identité des clients et surveillance des transactions. En 2021, la gestion de la conformité occupait une plus grande part de marché. C’est pourquoi la gestion de la conformité domine la fonction, car c’est le fondement des programmes AML qui permettent aux banques et aux institutions financières de surveiller les transactions, les identités des clients et les transactions en devises. segment.

Analyse par pays du marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent

Le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, offre, fonctionnalité, mise en œuvre, taille de l’entreprise et utilisation finale sont fournies.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie en Amérique du Nord, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon en Amérique du Nord. . , Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique du Moyen-Orient ( MEA ) et Reste de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud. L’Europe est une région plus dominante sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent. Cela est dû au nombre d’entreprises et à la variété de produits qu’elles proposent pour la sécurité et l’amélioration des processus, et la région européenne devrait croître au TCAC le plus élevé.

En savoir plus sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anti-money-laundering-market?Rubi

Le Royaume-Uni occupait la plus grande part du marché de la lutte contre le blanchiment d’argent en raison des nouvelles technologies dans les solutions de lutte contre le blanchiment d’argent proposées par la société. Les États-Unis sont le deuxième plus grand marché au monde pour les produits de lutte contre le blanchiment d’argent, après le Royaume-Uni en tant qu’affaire de blanchiment d’argent. La présence d’entreprises de solutions de lutte contre le blanchiment d’argent en Chine est le tiers dominant, car les entreprises sont principalement situées en Chine et l’utilisation de l’AML est également élevée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la lutte contre le blanchiment d’argent

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la lutte contre le blanchiment d’argent comprennent Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE Systems Ltd, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Inc., Fiserv, Inc. . ., Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle Corporation, Accenture, SAP SE et autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

