le marché de la logistique pharmaceutique devrait progresser à un TCAC à deux chiffres d’ici 2030

Marché mondial de la logistique pharmaceutique: par type (logistique de la chaîne du froid et logistique sans chaîne du froid), par utilisateur final (composants de stockage, de transport et de surveillance) et par région – dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévision de l’industrie mondiale ( 2021-2027)

Le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie de la logistique pharmaceutique.

Perspectives de l’industrie de la logistique pharmaceutique

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique était évalué à 61,6 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 124,3 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’industrie pharmaceutique utilise des services logistiques pour gérer la manière globale dont les ressources sont achetées, stockées et déplacées. L’intégration logistique dans l’industrie pharmaceutique permet l’approvisionnement continu en médicaments, dispositifs et équipements auprès de fournisseurs et de distributeurs répartis sur différents sites.

Facteurs affectant le marché de la logistique pharmaceutique au cours de la période de prévision :

Les produits de la chaîne du froid ont besoin de températures plus froides tout au long des processus de stockage, de manutention et de transport pour maintenir l’intégrité du produit. Par conséquent, pour maintenir une température adéquate, des services logistiques pharmaceutiques sont utilisés.

Les ventes pharmaceutiques croissantes après l’épidémie de COVID-19, il y a une forte demande de désinfectants, de masques et d’autres médicaments utilisés pour améliorer l’immunité.

Consolidation sur le marché mondial de la logistique pharmaceutique, les sociétés pharmaceutiques importent et exportent des médicaments d’un pays à l’autre pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Impact du COVID-19 sur le marché Logistique pharmaceutique :

L’épidémie de COVID-19 s’est propagée à un rythme rapide dans le monde. L’augmentation continue de la prévalence des patients infectés à travers le monde a eu un impact sur la croissance de diverses industries. Le marché de la logistique pharmaceutique devrait connaître une croissance considérable en 2020. Cette croissance est due à la demande croissante de médicaments essentiels à travers le monde. De plus, la demande de suppléments nutritionnels, tels que la vitamine A et la vitamine D, a considérablement augmenté après la propagation de la pandémie de COVID-19 à travers le monde. Par conséquent, une croissance considérable peut être attendue sur le marché de la logistique pharmaceutique en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de la structure basée sur le type et le composant.

Sur la base du type, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en –

Logistique de la chaîne du froid

Logistique hors chaîne du froid

Basé sur les composants, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en–

Stockage Entrepôt Conteneur réfrigéré

Le transport Logistique du fret maritime Logistique du fret aérien Logistique terrestre

Composants de surveillance Matériel Logiciel



Marché de la logistique pharmaceutique : perspectives régionales

Le marché de la logistique pharmaceutique a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de la logistique pharmaceutique, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché des plates-formes logistiques pharmaceutiques au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la logistique pharmaceutique comprennent –

Le marché de la logistique pharmaceutique est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché de la logistique pharmaceutique opérant sur le marché mondial comprennent –

Le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique couvre une analyse complète sur: