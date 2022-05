Le marché de la logistique du commerce électronique prend de l’ampleur par les principaux acteurs Amazon.com, CH Robinson Worldwide, CEVA Logistics

Ce rapport de recherche fournit des informations sur le « marché mondial de la logistique du commerce électronique ». Ce rapport résume les résultats de l’évaluation réalisée par The Insight Partners dans le domaine de la logistique du commerce électronique dans une perspective globale. Le rapport fournit une analyse du marché de la logistique du commerce électronique par déploiement, application et géographie.

La logistique est un terme utilisé pour définir la gestion du processus d’obtention des ressources, de stockage de ces ressources et de leur expédition ultérieure vers leurs destinations. La logistique du commerce électronique est la mise en œuvre de la technologie avec les principes de la logistique traditionnelle. Les services logistiques impliquent la préparation, la mise en œuvre ainsi que le contrôle du transport de biens et de services. En raison de la complexité croissante de la logistique, il est devenu impératif d’intégrer la technologie afin de pouvoir gérer le service de manière à la fois fiable et efficace. Sur la base de la zone opérationnelle, le marché est classé en domestique et international. En fonction du type de service, le marché est divisé en transport et entreposage.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché de la logistique du commerce électronique :

Amazon.com, Inc., CH Robinson Worldwide, Inc., CEVA Logistics, Clipper Logistics Plc., DHL International GmbH, FedEx Corporation, Kerry Logistics Network Limited., Nippon Express Co., Ltd., SF Express Co., Ltd., United Parcel Service, Inc..

SEGMENTATION DU MARCHÉ Sur la

base du type de service, le marché mondial de la logistique du commerce électronique est segmenté en transport, entreposage et services à valeur ajoutée

Sur la base de la zone opérationnelle, le marché est segmenté en national, international

En fonction du type de livraison, le marché est divisé en livraison standard, livraison le jour même

Sur la base de la catégorie, le marché est divisé en vêtements et style de vie, automobile, livres et périodiques, ingénierie, fmcg et électronique grand public, soins de santé, haute technologie, autres

Basé sur l’utilisateur final, le marché est divisé en B2B, B2C

Moteurs de la DYNAMIQUE DU MARCHÉ

:

L’augmentation des activités de commerce électronique transfrontalier, la prolifération du secteur du commerce électronique et la croissance des startups du commerce électronique devraient stimuler le marché de la logistique du commerce électronique au cours des années prévues. Le rapport Global E-Commerce Logistics Market fournit une évaluation holistique du marché. Le rapport propose une analyse complète des segments clés, des tendances, des moteurs, des contraintes, du paysage concurrentiel et des facteurs qui jouent un rôle important sur le marché.

Le rapport fournit la taille actuelle du marché pour le marché de la logistique du commerce électronique, définit les tendances et présente des prévisions de croissance pour neuf ans de 2019 à 2028. 2020 est considérée comme l’année de base et 2021 à 2028 est l’année de prévision pour l’ensemble du rapport. . Tous les chiffres du marché pour les revenus sont fournis en dollars américains. Le marché est analysé du côté de l’offre, compte tenu de la pénétration du marché de la logistique du commerce électronique pour toutes les régions du monde.

Ce rapport de recherche sur le «marché de la logistique du commerce électronique» fournit une vue globale de la taille du marché mondial dans les principales régions: Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. Le rapport explique en outre les principaux facteurs moteurs, les contraintes, les opportunités de croissance et les tendances futures concernant la croissance du marché. Le marché est segmenté en déploiement, application et géographie.

Facteurs de marché

Contraintes du marché

Tendances futures

Opportunités de marché

Le scénario de rapport d’étude de marché sur la logistique du commerce électronique d’Insight Partners comprend:

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial de la logistique du commerce électronique.

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial de la logistique du commerce électronique segmentées par déploiement, composant, solution, application et géographie.

Le rapport commence par les principaux points à retenir, soulignant les principales tendances et perspectives du marché mondial de la logistique du commerce électronique.

Le chapitre 3 présente la méthodologie de recherche de l’étude.

Le chapitre 4 donne un bref aperçu du paysage du marché de la logistique du commerce électronique. Il fournit en outre la segmentation du marché avec une analyse PEST sur des scénarios mondiaux ainsi qu’une analyse de l’écosystème et des avis d’experts.

Le chapitre 5 met en évidence les tendances et les perspectives du marché de la logistique du commerce électronique et les facteurs dominants qui stimulent le marché, ainsi que les obstacles à la croissance du marché, ainsi que leur analyse d’impact.

Le chapitre 6 traite des revenus et des prévisions du marché, sur le marché mondial de la logistique du commerce électronique.

Les chapitres 7, 8 et 9 traitent du marché segmenté par déploiement, application et géographie dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique et d’Amérique du Sud.

Le chapitre 10 présente l’impact du COVID 19 dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique, d’Amérique du Sud et des pays respectifs.

Le chapitre 11 présente le paysage du secteur et met en évidence les principaux événements du marché, ainsi que les principaux fournisseurs du marché dans l’écosystème.

Le chapitre 12 fournit les profils détaillés des principales entreprises opérant sur le marché Logistique du commerce électronique. Les entreprises ont été profilées en fonction de leurs principaux faits, descriptions d’activités, aperçu financier, analyse SWOT et développements clés.

Chapitre 13, e., L’annexe comprend un bref aperçu de l’entreprise, un glossaire des termes, des informations de contact et la section de non-responsabilité.

Le rapport couvre également un chapitre détaillé de l’analyse de l’impact du COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional dans nos rapports finaux.

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché de la logistique du commerce électronique aux niveaux mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), les prévisions de la taille du marché, en termes de valeur, de part de marché par région et segment ; positions sur le marché régional ; les opportunités de croissance par segment et par pays ; Développements de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; les défis et les menaces de la concurrence actuelle et les perspectives ; Profils d’entreprises clés, SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

Recherche primaire:

“The Insight Partners” conducts hundreds of primary interviews a year with industry participants and commentators to validate its data and analysis. A typical research interview fulfills the following functions:

Provides First-Hand Information on the Market Size, Market Trends, Growth Trends, Competitive Landscape, and Future Outlook

Validates and Strengthens Secondary Research Findings

Further Develops the Analysis Team’s Expertise and Market Understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

Industry Participants: VPs, Business Development Managers, Market Intelligence Managers and National Sales Managers

VPs, Business Development Managers, Market Intelligence Managers and National Sales Managers Experts externes : Experts en évaluation, analystes de recherche et leaders d’opinion clés spécialisés dans l’industrie

