Le marché de la logistique des soins de santé devrait atteindre 143 3442,9 millions de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,6 %.

Une étude de recherche qualitative intitulée « Marché de la logistique des soins de santé » a été menée sur la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research. Plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres sont répartis sur les pages, avec une analyse détaillée et facile à comprendre. Le rapport d’activité sur le marché de la logistique des soins de santé fournit des études de marché précises qui aident à identifier les domaines de l’entreprise qui fonctionnent bien, les domaines qui nécessitent plus d’attention et les domaines que les entreprises doivent abandonner. Lorsque les entreprises comprennent ce que pensent leurs clients, elles peuvent aider à créer des produits qui résolvent leurs problèmes et devenir des ambassadeurs fidèles en s’adressant aux clients au moment où ils sont le plus disposés à les écouter. Le rapport Global Universal Healthcare Logistics Market vous permet de suivre ce que disent vos clients,

L’étude de marché réalisée pour produire le rapport sur le marché de la logistique médicale de premier plan englobe des marchés hétérogènes conformes aux exigences de l’industrie de la logistique médicale et extrait la meilleure solution possible et des informations méticuleuses sur les tendances du marché. Les informations de marché segmentées recueillies dans le rapport aideront le secteur de la logistique des soins de santé à prendre des décisions commerciales compétentes. Ce rapport d’analyse de l’industrie traite également de l’évaluation des opportunités de croissance (GOA), des informations sur les clients (CI), de la veille économique concurrentielle (CBI) et de l’évaluation des canaux de distribution (DCA). La documentation du marché de la logistique médicale est une initiative de durabilité et de génération de revenus.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la logistique médicale devrait atteindre une valeur de 143 344,29 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision. « Pas de chaîne du froid » représente le plus grand segment technologique du marché de la logistique médicale, car il nécessite beaucoup moins d’investissements en capital. Le rapport sur le marché de la logistique médicale couvre également une analyse approfondie des prix, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Aperçu du marché:-

Les soins de santé comprennent le maintien ou l’amélioration de la santé par la conclusion, l’anticipation, le traitement, la restauration ou la modification d’infections, de maladies, de blessures et de divers handicaps physiques et mentaux des personnes. Les soins de santé sont abordés à l’aide de professionnels du fitness dans les disciplines de soins de santé pertinentes. La dentisterie, la pharmacie, les soins infirmiers, l’audiologie, la médecine, l’optométrie, la pratique sage-femme, la psychologie, la physiothérapie et l’ergothérapie et diverses professions de la santé s’ajoutent aux soins de santé.

La logistique fait référence au processus global de gestion de la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées vers leur destination finale. Cela comprend l’identification de distributeurs et de fournisseurs potentiels et la prise en compte de leur efficacité et de leur accessibilité. Ainsi, la logistique médicale est la logistique des fournitures médicales et chirurgicales, des produits pharmaceutiques, des outils et équipements cliniques et de divers produits nécessaires pour soutenir les médecins, les infirmières et divers professionnels de la santé.

La gestion de la logistique médicale est utilisée pour différents modes de transport tels que la route, le rail, la mer et l’air. Le mouvement de marchandises sur un itinéraire routier s’appelle un segment. C’est le mode de transport le plus courant car il nécessite une seule procédure de dédouanement. Le transport ferroviaire consomme moins de carburant et peut être qualifié de transport «vert». Le transport maritime est utilisé pour le transport de marchandises en vrac. L’avion est le mode de transport le plus rapide et est largement utilisé dans la logistique des soins de santé pour réaliser le réapprovisionnement juste à temps (JIT) des stocks.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la logistique des soins de santé sont :

X2 Group, Emerald Freight Express, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC, Cavalier Logistics Management II, Inc., AmerisourceBergen Corporation, Agility, Air Canada, CEVA 물류, DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, FedEx, Burris Logistics, OIA Global, United Parcel Service of America, Inc, VersaCold Logistics Services, Abbott, ADAllen Pharma, Biosensors International Group, Ltd., Entero Healthcare, CRYOPDP, SF Express, Alloga, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, Transplace, Penske Corporation, Inc, AGRO Merchants Group, pci Pharma Services , NIPPON EXPRESS CO., LTD., NICHIREI CORPORATION, INGRAM MICRO SERVICES, CH Robinson Worldwide, Inc., YUSEN LOGISTICS CO., LTD, BDP INTERNATIONAL

développement récent

En décembre 2022, FedEx Express, la plus grande entreprise de livraison express au monde, a achevé une expansion majeure de son hub de fret aérien à l’aéroport international de Miami. L’expansion augmentera la capacité et la fonctionnalité de la passerelle des Amériques de la société, qui relie les États-Unis et le Canada à l’Amérique latine et aux Caraïbes. Le nouveau partenariat a augmenté la clientèle de l’entreprise.

En février 2022, Kerry Logistics Network Limited a reçu le prix des services de fret aérien lors des prix du service de fret 2021 de la British International Freight Association (BIFA). La cérémonie de remise des prix a eu lieu hier soir à Londres. Ce prix a contribué à faire connaître l’entreprise.

Analyse / aperçu régional du marché de la logistique médicale

Le marché Logistique des soins de santé est analysé et des informations et tendances de la taille du marché par pays, type, technologie et application mentionnés ci-dessus sont fournies.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la logistique médicale sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, les États-Unis, le Canada et le Mexique. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël et autres parties du Moyen-Orient et Moyen-Orient et Afrique (MEA ) Afrique (MEA), parties de l’Amérique du Sud depuis le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la logistique des soins de santé en raison de l’augmentation du revenu personnel disponible et de la forte demande de logistique des soins de santé dans la région.

La région Asie-Pacifique continuera de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l’urbanisation croissante et des progrès conséquents de l’industrialisation.

développement récent

Points clés couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché de la logistique médicale : comprenant six sections, la portée de l’étude, les principaux fabricants couverts, les segments de marché par type, les parts de marché de la logistique médicale par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché de la logistique médicale: ici, l’opposé du marché mondial de la logistique médicale est disséqué par la valeur, les revenus, une part du gâteau par transaction et organisation, le taux du marché, l’environnement de circonstances intenses et les modèles, consolidations, développements, acquisitions les plus récents. , et toute la partie industrie de l’organisation mère.

Profil des fabricants : Ici, les principaux acteurs du marché mondial de la logistique des soins de santé sont considérés en fonction des régions commerciales, des principaux articles, du bénéfice net, des revenus, des coûts et de la production.

Statut et perspectives du marché de la logistique des soins de santé par région: Dans ce segment, le rapport examine l’avantage net, la transaction, les revenus, la génération, la part globale de l’industrie, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de la logistique des soins de santé fait l’objet de recherches approfondies dans des régions et des pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Applications de logistique médicale ou utilisateurs finaux – Cette partie de l’étude exploratoire montre comment une section importante d’utilisateurs finaux / d’applications s’ajoute au marché mondial de la logistique médicale.

Prévisions du marché de la logistique médicale – Côté production – Dans ce rapport, les auteurs se sont concentrés sur la création et l’estimation de l’estimation de la création par calibres des principaux fabricants et par type.

Résultats et conclusion de la recherche sur la logistique des soins de santé : Il s’agit de l’une des dernières parties du rapport où les résultats des chercheurs et la conclusion de l’étude exploratoire sont fournis.

Investir dans la recherche vous donne accès à des informations telles que :

Marché de la logistique médicale [Global – Segmentation par région]

Segmentation au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Taille du marché divisée par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par application/industrie

Prévision/Prévision du marché

