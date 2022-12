Le marché de la logistique des soins de santé dépasse la valorisation de 143 344,29 millions USD avec un taux de croissance potentiel de 7,6% d’ici 2029, marché analysé par taille, parts, tendances, croissance et perspectives de revenus

Data Bridge Market research a récemment publié une étude commerciale complète sur le « marché mondial de la logistique des soins de santé »comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Compétent et complet, ce rapport sur le marché de la logistique des soins de santé met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments, le volume de ventes possible et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché contient une analyse approfondie de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché. Un marché nombreux, des stratégies marketing, des tendances, des produits futurs et des opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation de ce rapport. Les principaux domaines couverts dans le rapport sur la logistique des soins de santé comprennent la définition du marché,

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la logistique des soins de santé devrait atteindre une valeur de 143 344,29 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision. La « non chaîne du froid » représente le plus grand segment technologique du marché de la logistique des soins de santé, car elle nécessite beaucoup moins d’investissements en capital. Le rapport sur le marché de la logistique des soins de santé couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Résumé du marché : –

La logistique est utilisée dans le secteur de la santé pour contrôler la manière dont les ressources sont conservées, obtenues et transférées. L’utilisation efficace de la logistique dans cette entreprise facilite le transport continu de produits pharmaceutiques, d’appareils et de systèmes provenant de fournisseurs et de fournisseurs répartis dans tout le pays. Les hôpitaux et les cliniques, en plus des grossistes d’objets cliniques et des grandes chaînes de vente au détail de pharmacies, constituent l’industrie de la santé.

La préférence accrue pour les produits pharmaceutiques biologiques ainsi que la tendance croissante des entreprises à externaliser sont les principaux moteurs prévus pour stimuler la croissance du marché. De nos jours, un nombre important d’articles de santé doivent être expédiés sur des distances considérables par l’intermédiaire d’entreprises. Ces matériaux sont précieux et délicats. Le marché en développement des médicaments thermosensibles et des objets cliniques biologiques, en plus de la prise de conscience croissante des entreprises pharmaceutiques et logistiques, accroît le champ d’application de la logistique des soins de santé sous température dirigée, au profit de l’ensemble du marché de la logistique des soins de santé.

Les principaux acteurs des marchés de la logistique des soins de santé sont

X2 Group, Emerald Freight Express, TOTAL QUALITY LOGISTICS, LLC, Cavalier Logistics Management II, Inc., AmerisourceBergen Corporation, Agility, Air Canada, CEVA Logistics, DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, FedEx, Burris Logistics, OIA Global, United Parcel Service of America, Inc., VersaCold Logistics Services, Abbott, ADAllen Pharma., Biosensors International Group, Ltd., Entero Healthcare, CRYOPDP, SF Express, Alloga, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, Transplace, Penske Corporation, Inc., AGRO Merchants Group , pci Pharma Services., NIPPON EXPRESS CO., LTD., NICHIREI CORPORATION., INGRAM MICRO SERVICES, CH Robinson Worldwide, Inc., YUSEN LOGISTICS CO., LTD et BDP INTERNATIONAL, entre autres.

Analyse régionale du marché de la logistique des soins de santé :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie) Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud) MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Points clés du rapport sur le marché Logistique des soins de santé :

Considération détaillée des moteurs spécifiques au marché de la logistique des soins de santé, des tendances, des contraintes, des contraintes, des opportunités et des principaux micro-marchés.

Évaluation complète de toutes les perspectives et menaces dans le

Étude approfondie des stratégies de l’industrie pour la croissance des principaux acteurs du marché de la logistique des soins de santé.

Healthcare Logistics commercialise les dernières innovations et procédures majeures.

Plongée favorable à l’intérieur de la haute technologie vigoureuse et des dernières tendances du marché remarquables du marché.

Étude concluante sur le complot de croissance du marché de la logistique des soins de santé pour les années à venir.

Comment le rapport facilite-t-il la discrétion de votre entreprise ?

Cette section de ce rapport sur le marché met en évidence certains des facteurs et des catalyseurs de croissance les plus pertinents qui assurent collectivement une poussée de croissance haut de gamme

Le rapport dévoile les détails des évaluations prononcées des parts dans les segments nationaux et régionaux

Un synopsis de premier plan de l’analyse des parts de marché d’acteurs dynamiques, y compris des vétérans de l’industrie haut de gamme

Analyse de l’entrée de nouveaux acteurs et de leur portée de nouveaux modèles commerciaux

Le rapport comprend des recommandations stratégiques pour les nouveaux vétérans du monde des affaires ainsi que pour les acteurs établis à la recherche de nouvelles avenues de croissance

Des services de consultation détaillés basés sur des échéanciers historiques et actuels pour garantir des prévisions réalistes

Une évaluation approfondie et une étude détaillée de divers segments ainsi que des sous-segments à travers les développements régionaux et nationaux

Détails sur les estimations du marché, la taille du marché, les dimensions

Un examen des concurrents du marché, de leurs portefeuilles de produits et services haut de gamme, des tendances dynamiques, ainsi que des avancées technologiques qui dépeignent une croissance haut de gamme sur ce marché

