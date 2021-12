Le marché de la logistique des marchandises dangereuses devrait croître de +5% d’ici 2027 | Ceva Logistics, Bollore Logistics, DHL, DSV, DB Schenker, Hellmann Worldwide Logistics

Une marchandise dangereuse est une substance ou un matériau qui présente un risque irréalisable pour la santé, la sécurité et les biens lorsqu’il est en extase dans le commerce. Le droit s’applique à l’expédition de marchandises dangereuses nécessitant un arrimage sur le pont selon les lignes directrices de la Garde côtière et est exprimé en un taux par M / T pour la cargaison de brise-lames à ajouter au taux du produit pour le transport maritime.

Le marché mondial de la logistique des Marchandises dangereuses devrait croître à un TCAC de +5% au cours de la période de prévision 2021-2027.

Les marchandises dangereuses peuvent être définies comme des matériaux ou des articles contenant des biens dangereux qui, s’ils ne sont pas correctement mesurés, peuvent présenter un danger potentiel pour la santé et la protection des humains et des animaux, l’environnement et la sous-structure. Les marchandises dangereuses, en abrégé DG, sont des matériaux qui, lorsqu’ils sont exaltés, présentent un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou la situation. Certaines marchandises dangereuses qui présentent des risques même lorsqu’elles ne sont pas extatiques sont connues sous le nom de matières dangereuses. Les ingrédients dangereux sont souvent soumis à des directives chimiques.

Acteurs Clés du Marché Mondial de la Logistique des Marchandises Dangereuses:

Ceva Logistics (Suisse), Bollore Logistics (France), DHL (Allemagne), DSV (Danemark), DB Schenker (Allemagne), Hellmann Worldwide Logistics (Allemagne), DGD Transport (États-Unis), Toll Group (Australie), YRC Worldwide Inc. (États-Unis), United Parcel Service (États-Unis), GEODIS (France), Rhenus Logistics (Allemagne), Agility Logistics (Koweït), Kuehne + Nagel (Suisse) et XPO Logistics (États-Unis).

Marché Mondial de la Logistique des Marchandises Dangereuses par Service:

• Transport

• Entreposage

• Distribution

* Services à valeur ajoutée

Marché Mondial de la Logistique des Marchandises Dangereuses par Destination:

• National

• International

Marché Mondial de la Logistique des Marchandises Dangereuses par Géographie:

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Amérique Latine

* Moyen-Orient et Afrique

Le Rapport sur le marché mondial de la logistique des marchandises dangereuses donne une évaluation approfondie du marché en présentant des données sur diverses perspectives qui contiennent des facteurs, des restrictions et des ouvertures.

Table des Matières du Marché Mondial de la Logistique des Marchandises Dangereuses (TOC):

Chapitre 1 – Introduction

Chapitre 2 – Portée de la recherche

Chapitre 3 – Segmentation du marché

Chapitre 4 – Méthodologie de recherche

Chapitre 6 – Résumé

Chapitre 7 – Dynamique du marché de la Logistique des Marchandises dangereuses

Chapitre 8 – Acteurs clés du Marché de la Logistique des Marchandises dangereuses

Chapitre 10 – Conclusion

Chapitre 11 – Annexe

