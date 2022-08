Le marché de la location de vélos et de scooters affichera un TCAC de 18 % d’ici 2029 : l’industrie analysée par les tendances, la croissance et les opportunités

Vue d’ensemble de l’industrie

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la location de vélos et de scooters afficherait un TCAC de 18,0 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 11,55 milliards USD d’ici 2029.

La location de vélos et de scooters fait référence à la location ou à la location d’un vélo, d’un cycle ou d’un scooter pour une période de temps spécifique. L’utilisateur peut louer un véhicule de mobilité sur une base horaire, payer à l’avance juste avant d’utiliser la voiture ou payer sur la base d’un abonnement. Les utilisateurs peuvent localiser le parking le plus proche où ils peuvent prendre un véhicule et le restituer au parking le plus proche de leur emplacement. L’application mobile permet à l’utilisateur d’utiliser ces services de location.

L’industrie de la location de vélos et de scooters est florissante, en raison de l’acceptation croissante des services de micro-mobilité comme moyen de transport pratique et rentable. Un autre élément clé de la croissance du marché est la nécessité de développer des modes de transport durables. De plus, l’accent mis par le gouvernement sur la réduction de la congestion routière est un autre élément contribuant aux perspectives de croissance du marché. Plusieurs avancées technologiques et la tendance généralisée à l’automatisation accéléreront la croissance du marché.

Segmentation : marché mondial de la location de vélos et de scooters

Le marché mondial de la location de vélos et de scooters, sur la base d’un modèle opérationnel, est segmenté en sans quai et en station.

Basé sur la propulsion, le marché mondial de la location de vélos et de scooters est segmenté en essence, électrique et pédale.

Basé sur le service, le marché mondial de la location de vélos et de scooters est segmenté en paiement à l’utilisation et en abonnement.

Sur la base du type de véhicule, le marché mondial de la location de vélos et de scooters est segmenté en vélos, scooters et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial de la location de vélos et de scooters est segmenté en voyages courts, longue distance et longue distance.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la location de vélos et de scooters sont Cityscoot SAS, Uber Technologies Inc., Lime, Bird Rides, Inc., ofo Inc., COUP Mobility GmbH, Mobycy, Vogo Rentals, nextbike GmbH, Lyft, Inc. , MOTOCRUIZER TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD., Mobike, Spin, eCooltra, Bolt Bikes, Yulu Bikes Pvt Ltd, YEGO Urban Mobility SL, Spinlister, Zoomo, VOI Technology AB et emmy-sharing, entre autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la location de vélos et de scooters

Le marché de la location de vélos et de scooters est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type et matériel de guichet automatique, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la location de vélos et de scooters sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial de la location de vélos et de scooters Partie 04 :

Dimensionnement du marché mondial de la location de vélos et de scooters

Partie 05 : Segmentation du marché mondial de la location de vélos et de scooters par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage fournisseur

Partie 13 : Analyse fournisseur

