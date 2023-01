Le marché de la location de vacances devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

«

Marché mondial de la location de vacances, par hébergement (maison, appartements, centre de villégiature/condominium et autres), mode de réservation (en ligne et hors ligne), type d’emplacement (zone de villégiature, zone rurale, petite ville, autres), utilisateur final (Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers), Price Point (Economic, Mid-Range, Luxury) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché de la location saisonnière

Selon l’analyse de Copyrise, environ 200 000 millions de touristes mondiaux sont des millénaires et ils dépensent environ 180 milliards de dollars en voyages chaque année. De plus, il a été constaté que lorsqu’ils voyagent en famille, les consommateurs tiennent compte de plusieurs facteurs pour choisir une location de vacances pour les commodités et le confort. Le « segment des maisons » devrait être le segment d’hébergement qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la grande popularité des maisons parmi les voyageurs en raison de sa sécurité, de la disponibilité de l’espace et des commodités.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la location de vacances était évalué à 78,86 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 123,81 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , et le comportement des consommateurs.

Étendue et segmentation du marché de la location saisonnière

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Hébergement (maison, appartements, centre de villégiature/condominium et autres), mode de réservation (en ligne et hors ligne), type de lieu (zone de villégiature, zone rurale, petite ville, autres), utilisateur final (Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers), Niveau de prix (économique, milieu de gamme, luxe) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts 9flats (Inde), Airbnb, Inc. (États-Unis), Booking (Pays-Bas), Expedia, Inc. (États-Unis), MTCH AG (Royaume-Uni), MAKEMYTRIP PVT. LTD. (Inde), NOVASOL A/S (Danemark), OYO Hotels & Homes (Inde), TripAdvisor LLC (États-Unis), Wyndham Destinations (États-Unis), Trivago (Allemagne), Agoda Company Pte. Ltd (Inde), Yatra Online Private Limited (Inde), Hotwire, Inc. (États-Unis), HotelsCombined (Australie), KAYAK (États-Unis) Opportunités de marché Accroître la notoriété des services et des offres

Augmentation de la disponibilité des locations de vacances

Définition du marché

Une location de vacances consiste à louer temporairement une maison meublée, un appartement ou un complexe de villégiature en copropriété géré par des professionnels aux voyageurs et aux touristes. La location de vacances est une alternative à l’hôtel. Le terme location de vacances est principalement utilisé aux États-Unis. Les autres termes utilisés sont les maisons de vacances, les locations de vacances, les locations de vacances, les vacances en chalet et les gîtes.

Dynamique du marché mondial de la location saisonnière

Conducteurs

Inclinaison croissante vers la location de vacances

Les voyageurs sont plus enclins à louer une propriété de vacances sur le marché plutôt qu’aux hôtels en raison du confort, de l’intimité, du faible coût et de la nature de l’hébergement qui accepte les animaux. Le faible coût par rapport à l’hébergement en hôtel avec des équipements comparables pousse les consommateurs à privilégier les locations de vacances. Par exemple, selon l’enquête de Turnkey Vacation en 2019, 64% des voyageurs préfèrent séjourner dans des locations de vacances aux hôtels.

Tendance croissante des voyages transformationnels

La tendance croissante des voyages transformationnels entourant les voyages de bien-être pour rétablir l’équilibre et transformer l’esprit, l’esprit et le corps devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon un blog de Hospitality Net, les vacances habituelles telles que le sable, le soleil, la mer, le ski, les visites et le shopping sont susceptibles d’être très demandées. En outre, une préférence plus élevée pour les voyages nationaux que pour les voyages internationaux devrait accroître la demande d’entreprises de location de vacances nationales partout dans le monde.

Opportunités

Accroître la notoriété des services et des offres

L’influence d’Internet et des médias sociaux sensibilise de plus en plus les consommateurs aux services et aux offres. Les principaux acteurs du marché offrent de nombreux services, commodités et emplacements exotiques pour gagner des parts de marché. Ces services proposés par les principaux acteurs du marché sont dédiés aux voyageuses. Par exemple, Golightly a été lancé en janvier 2020. Il s’agit d’une plateforme de location de vacances qui a été gérée par des femmes et uniquement disponible pour les visiteurs féminins et qui permet également aux hommes. La société possède plus de 350 propriétés dans le monde entier.

Augmentation de la disponibilité des locations de vacances

L’offre croissante augmente la demande et la disponibilité des locations de vacances en raison des faibles coûts par rapport aux hôtels. Le rapport de Stratos Jet Charters, Inc. montre environ 2,9 millions d’hôtes sur Airbnb dans le monde, et plus de 14 000 hôtes font partie des nouveaux ajouts chaque mois en 2021. De plus, Airbnb opère dans environ 220 pays, avec environ 100 000 villes avec une liste Airbnb active dans 2021.Ainsi, le faible coût des locations de vacances par rapport aux hôtels créera de nouvelles et amples opportunités de croissance du marché.

