Le marché de la location de systèmes de mise en commun de palettes devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

La description

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial de la location de systèmes de mise en commun de palettes devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2022 à 2030 . Location de système de mise en commun de palettes également appelée système de location en boucle fermée, les entreprises assistent les utilisateurs finaux en louant les palettes et en gérant les palettes. Des facteurs tels que la demande croissante de l’industrie pharmaceutique pour un contact minimum et des solutions stériles faciles pour manipuler les produits et leur transport stimuleront la croissance du marché. De plus, l’intégration de technologies avancées créera des opportunités lucratives pour la croissance du marché dans les années à venir.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de la location de systèmes de mise en commun de palettes

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché. En raison du COVID-19, le gouvernement a imposé diverses restrictions et le verrouillage mondial a été un facteur de restriction majeur. Cependant, la demande de l’industrie pharmaceutique et du commerce électronique a géré la croissance régulière du marché pendant la pandémie.

Étendue du marché mondial de la location de système de mise en commun de palettes

L’étude classe le type de matériau, la taille, le type de produit et l’utilisateur final en fonction du marché de la location de système de mise en commun de palettes aux niveaux régional et mondial .

Par type de matériau Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

En bois

Plastique

Recyclable

Les autres

Perspectives par taille ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

1016 mm × 1219 mm

1000 mm × 1200 mm

1100 mm × 1100 mm

Autre

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Système de piscine à palettes emboîtables

Système de piscine à palettes empilables

Système d’interrogation de palette rackable

Par perspectives des industries de l’utilisateur final ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

FMCG

nourriture et boissons

Médicaments

Électronique

Chimie & Pétrochimie

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le matériau bois, par segment de type de matériau, représente une part de marché importante dans la location de système de pooling de palettes

Sur la base du type de matériau, le matériau en bois représente la principale part de marché en 2021. La croissance du segment est attribuée à l’utilisation intensive des bois de palettes dans diverses industries d’utilisation finale. Sur la base de l’analyse, environ 80 % des palettes sont en bois. Cependant, on estime que l’utilisation de plastique et de matériaux recyclables présente le TCAC le plus élevé, au cours de la période de prévision, en raison de sa durabilité et de sa résistance élevées. De plus, il peut être stérilisé facilement et ne supporte la croissance d’aucune espèce comme le bois. Ces facteurs propulseront la croissance du segment dans les années à venir.

Analyse régionale du marché Location de système de mise en commun de palettes

Selon l’analyse, en Amérique du Nord, environ 2 milliards de palettes sont en circulation aux États-Unis. De plus, la présence d’acteurs majeurs du marché aux États-Unis propulse la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision. En outre, la demande croissante pour le système de mise en commun des palettes des entrepôts des principaux géants du commerce électronique alimentera la croissance du marché dans la région.

Suivie par l’Europe, sur une base d’analyse, l’Union européenne compte 280 millions de palettes, les utilisateurs finaux préfèrent un système de location de palettes au lieu d’en posséder un en raison des coûts de maintenance, de remplacement et autres coûts connexes. Cela aura donc un impact positif sur la croissance du marché dans les années à venir. Cependant, on estime que la région Asie-Pacifique présentera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En outre, l’expansion des principaux acteurs du marché dans les économies émergentes, y compris l’Inde et la Chine, stimulera la croissance du marché dans les années à venir.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial de la location de systèmes de mise en commun de palettes

Les principaux acteurs opérant sur le marché adoptent diverses stratégies telles que les services de remise, la maintenance intégrée dans le package de mise en commun, etc. En outre, ils explorent la puissance des technologies avancées pour gagner une part de marché importante et répondre aux besoins des clients.

Les principaux acteurs du marché mondial de la location de systèmes de pooling de palettes sont :