Le marché de la location de fêtes et d’événements est en plein essor dans le monde entier avec la location d’équipements de fêtes, la tente Avalon et la location de fêtes Baker

Advance Market Analytics a publié une nouvelle publication de recherche sur « Party and Event Rental Market Insights, to 2027 » avec 232 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché de la location de fêtes et d’événements a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont : A Classic Party Rental (États-Unis), All Occasions Party Rental (États-Unis), Avalon Tent (États-Unis), Baker Party Rentals (États-Unis), Big D Party Rentals (États-Unis), Bright Event Rentals, LLC (États-Unis ), Celebration Party Equipment Rentals, Inc. (États-Unis), CORT Party Rental (États-Unis), Diamond Event & Tent (Utah), J&S Party Rental (États-Unis).

Portée du rapport de location de fêtes et d’événements

Les locataires engagent un musicien ou un groupe pour jouer et passer le chapeau pour gagner de l’argent pour payer leur loyer lors d’une location de fête et d’événement. Ces événements ont permis aux résidents noirs de manger, de danser et de s’éloigner des difficultés et de la discrimination auxquelles ils étaient confrontés quotidiennement. The Event Rental a contribué de manière significative au développement de la musique jazz et blues, ainsi que de la danse swing. De plus, les services de location de fêtes et d’événements sont abordables, permettant aux clients de respecter leur budget et peut-être même d’avoir de l’argent pour faire des folies.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

par type (location de meubles, location de vaisselle, location de chapiteaux et de verrières, location de matériel d’éclairage et de sonorisation, location d’ustensiles de cuisine, location de scènes et de revêtements de sol, autres), application (fête, banquet, événement corporatif, autres)

Moteurs du marché :

un grand nombre de sponsors

adoptant un style de vie moderne et célébrant chaque petite et grande occasion

La croissance de la culture d’entreprise est parallèle



Tendances du marché :

intégration de la technologie de l’intelligence artificielle (IA)

Opportunités :

introduction de nouveaux produits et technologies

Région incluse : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Océanie, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud Afrique, Nigéria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Les leaders du marché et leurs stratégies de développement expansionnistes

En juin 2021, Canapii a développé son nouveau service de location d’événements en ligne à l’aide d’Amazon Web Services. Cannabis a pu commercialiser sa location d’événements à une vitesse record et créer une marque pour l’accompagner grâce à la technologie basée sur le cloud d’Amazon Web Services (AWS). Le cannabis a depuis aidé des entreprises telles que Hewlett Packard (HP) à créer et à héberger des événements virtuels divertissants qui incluent une vidéo diffusée en direct avec sous-titrage multilingue en temps réel, sondages, questions-réponses, etc. et BCD Meetings & Events s’est associé à Core Prizes, une société qui fournit une plate-forme technologique pour suivre et récompenser les personnes dans le cadre de programmes d’incitation et de fidélité avec des récompenses matérielles.

En juin 2020, Cvent a racheté Double-dutch, une société spécialisée dans le service de location d’événements mobiles. Double-dutch est un acteur clé dans le développement d’applications mobiles et web. C’est un expert de premier plan dans le développement de logiciels d’enregistrement d’événements, d’un système de gestion de contenu d’événement pour gérer l’ensemble du programme d’un événement et d’une application d’événement pour les participants.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial Location de fêtes et d’événements :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche sur le marché de la location de fêtes et d’événements

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de la location de fêtes et d’événements.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités de la location de fêtes et d’événements

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché de la location de fêtes et d’événements, Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2015-2020

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Location de fêtes et d’événements qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2021-2027)

Chapitre 8 et 9: Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché de la location de fêtes et d’événements est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.



