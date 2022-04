Le marché de la livraison numérique de nourriture devrait atteindre 369,97 milliards USD en 2030 L’

augmentation du mode de vie trépidant et l’augmentation du revenu disponible sont un facteur clé de la croissance des revenus du

marché Taille du marché de la livraison numérique de nourriture – 106,73 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 13,2 %, Tendances du marché – Pénétration accrue d’Internet dans les pays en développement

La taille du marché mondial de la livraison numérique de nourriture devrait atteindre 369,97 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data . La procédure simple de commande de nourriture en ligne et une variété d’options disponibles lors de la commande de nourriture stimulent la croissance des revenus du marché.

Contrairement aux livraisons à domicile conventionnelles où il fallait appeler et choisir des aliments parmi un petit nombre d’options, grâce au système de livraison numérique, la disponibilité d’une grande variété dans le menu des aliments de différents restaurants permet aux clients de choisir et de comparer avant de commander. La disponibilité de l’Internet haut débit est un facteur clé qui stimule la croissance des revenus du marché. La livraison numérique de nourriture a évolué au-delà des plats à emporter pour inclure tout, générant des millions de dollars de revenus.

Après l’épidémie de COVID-19, le monde est entré dans un confinement mondial. De nombreux secteurs d’applications mobiles ont enregistré une augmentation de l’engagement pendant près de deux ans, car davantage de consommateurs ont passé du temps sur leur smartphone au cours de cette période. La livraison de nourriture a été l’un des secteurs verticaux à la croissance la plus rapide en 2020, offrant aux clients des services sûrs, socialement éloignés et pratiques. COVID-19 a catapulté le secteur en avant quelques années, alors que des millions de personnes confinées ont pour la première fois commandé des repas en ligne.

Une connexion Internet instable ou plutôt peu fiable, une mauvaise gestion et le manque de logistique dans les pays en développement sont des facteurs majeurs limitant la croissance du marché de la livraison numérique de nourriture dans ces régions. Cela représente la plus grande opportunité pour l’industrie, car la pandémie de COVID-19 a rendu la plupart de la population mondiale plus avertie d’Internet et désireuse d’adopter le service dont elle ne pouvait pas profiter auparavant.

Quelques faits saillants du rapport

En juillet 2021, l’application mobile Qmin a été lancée, suivie de la boutique gastronomique Qmin en août et de la plateforme de fidélité en septembre. Qmin by IHCL (Indian Hotels Company) offrira une expérience de livraison unique aux clients, en mettant davantage l’accent sur le respect d’exigences strictes en matière de sécurité et d’hygiène. Cela inclut la livraison sans contact et l’exigence que les responsables de la livraison portent un équipement de sécurité dans les véhicules stérilisés. L’emballage sera respectueux de l’environnement, composé de matériaux biodégradables, et comprendra des boîtes isolantes sur mesure pour conserver la fraîcheur des aliments jusqu’à la livraison.

Les entreprises de livraison de repas en ligne basées sur des agrégateurs permettent à plusieurs restaurants de s’inscrire et de fonctionner sur une seule plate-forme de livraison de nourriture. Cette stratégie commerciale collecte les services de plusieurs restaurants et les combine en une seule plateforme. Dans cet arrangement, la plate-forme fonctionne comme un intermédiaire entre les clients et les restaurants. Just Eat, Delivery Hero et Uber Eats ne sont que quelques-uns des grands noms du secteur de la livraison de nourriture qui ont adopté le modèle d’agrégateur, et leur développement a été assez important.

Le modèle commercial du nouveau système de livraison est l’une des solutions de marché les plus largement utilisées par les entreprises. Il gère les restaurants, les clients et la livraison. C’est l’une des solutions de marché les plus couramment utilisées par les entreprises. La plupart des restaurants souscrivent à ce système car ils n’ont pas à se soucier de la livraison.

Le segment des applications mobiles représentait une part de revenus significativement élevée en 2020. Les installations mondiales d’applications de livraison de nourriture ont augmenté de 25 % en 2020 par rapport à 2019 et de 21 % supplémentaires en 2021. Bien que les installations aient été importantes, les sessions l’ont été encore plus. . Par rapport à 2019, les sessions mondiales d’applications de livraison de repas ont augmenté de 88 % en 2020. En 2021, les sessions mondiales ont encore augmenté de 43 %.

Le marché de l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2021. La Chine a fortement contribué aux revenus de l’Asie-Pacifique. Le marché de la livraison de nourriture du pays est devenu le plus grand au monde. Ele.me et Meituan Dianping, les deux plus grands opérateurs, contrôlent plus de 90 % de toutes les livraisons de nourriture dans le pays et ont mis en place des plateformes sophistiquées, qui ont des frais généraux bien inférieurs à ceux des applications occidentales de livraison de nourriture.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la livraison de nourriture numérique en fonction du modèle commercial, du type de plate-forme, du mode de paiement et de la région.

Perspectives du modèle commercial (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Agrégateurs

Nouveau système de livraison

Service de bout en bout

Type de plate-forme Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

Sites Web

Applications mobiles

Perspectives des méthodes de paiement (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018- 2030)

Transactions en ligne

Paiement à la livraison (POD)

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

