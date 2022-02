Le marché de la livraison du dernier kilomètre devrait rapporter 7,69 milliards de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à un TCAC de 16,7 % : The Insight Partners

Le marché de la livraison du dernier kilomètre représentait 1,99 milliard de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 16,7 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 7,69 milliards de dollars américains d’ici 2027.

Géographiquement, le marché de la livraison du dernier kilomètre est segmenté en Amérique du Nord, APAC, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord est en tête du marché de la livraison du dernier kilomètre en 2018 avec une part de marché importante et devrait continuer à dominer dans les années à venir. Le secteur industriel en pleine croissance, tel que l’automobile, la fabrication, la vente au détail, l’alimentation et les boissons, stimule la croissance du marché du fret et de la logistique dans la région Amérique du Nord. L’industrie du commerce électronique a enregistré une croissance robuste, et cela est possible grâce à la gestion efficace et efficiente de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement.

L’Europe est le deuxième plus grand marché sur le marché de la livraison du dernier kilomètre. Outre l’Amérique du Nord et l’Europe, l’Asie-Pacifique reste le troisième segment géographique en importance sur le marché de la livraison du dernier kilomètre. De plus, les facteurs qui renforcent les perspectives des livraisons du dernier kilomètre sont l’intérêt accru des clients pour l’externalisation d’une gamme plus étendue de services logistiques. Parallèlement à cela, la croissance continue de l’internationalisation devrait offrir des opportunités de croissance substantielles aux acteurs de l’industrie en Europe. De telles initiatives aideraient les prestataires de services logistiques à introduire de nouvelles solutions avec des technologies avancées sur le marché de la livraison du dernier kilomètre.

Aperçu du marché

Croissance continue de la demande de livraison à temps par les consommateurs

Les clients deviennent sophistiqués en ce qui concerne ce qu’ils attendent ou exigent des livraisons du dernier kilomètre. En plus de cela, de nombreux clients optent pour une livraison instantanée ou le jour même si ceux-ci sont disponibles à des prix abordables. Avec une demande croissante pour la livraison du dernier kilomètre et l’exécution des mêmes colis pour les entreprises et les consommateurs dans un délai spécifié, l’excellence dans les livraisons du dernier kilomètre est devenue essentielle. Heureusement, les expéditeurs, les fournisseurs de logistique et de technologie regardent vers l’avenir pour répondre à toutes les demandes attendues des clients en temps opportun en acceptant des technologies innovantes conçues pour les livraisons du dernier kilomètre. Ce facteur devrait influencer la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre.

Développements sans fin pour faire évoluer l’ensemble du commerce commercial

Les perspectives de la livraison du dernier kilomètre évoluent rapidement. La technologie est au centre de la scène et se transforme pour devenir plus réactive, allégée et capable de répondre à toutes les attentes des clients. De nombreuses entreprises de camionnage développent leur chaîne d’approvisionnement et leur processus de livraison en acceptant les innovations. Certaines des tendances axées sur la technologie qui contribuent à réformer la livraison du dernier kilomètre consistent en un entrepôt mobile, des applications d’économie de concerts et de crowdsourcing, des chauffeurs à la demande et la robotisation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Cette tendance devrait offrir des opportunités prospères au marché pour se développer dans la région ; impactant ainsi positivement le marché de la livraison du dernier kilomètre.

Aperçu de la technologie

Le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre par technologie est segmenté en drones, véhicules terrestres autonomes, droïdes et autres. Le segment des drones domine fortement le marché de la livraison du dernier kilomètre et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision de 2019 à 2027. Alors que la portée de la livraison de colis s’élargit, l’utilisation des drones augmente à mesure qu’ils surmontent les défis causés par les voitures. Les drones sont capables de répondre à de nombreux besoins car les drones sont conçus de manière à éviter les retards et les embouteillages tout en permettant une livraison personnalisée à des prix abordables.

Saisissez les informations

Le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre par type est segmenté en B2B et B2C. Le segment B2C domine fortement le marché de la livraison du dernier kilomètre et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision de 2019 à 2027. Lorsqu’il s’agit de B2C, le dernier kilomètre est différent du B2B. De ce fait, les transporteurs qui livrent jusqu’au dernier kilomètre sont confrontés à divers défis tels qu’un niveau élevé d’imprévisibilité en ce qui concerne la disponibilité des clients et du transit.

Impact de Covid-19 sur le marché de la livraison du dernier kilomètre

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. En raison de la situation pandémique actuelle, de nombreuses entreprises du secteur de la livraison du dernier kilomètre connaissent des limitations dans leurs activités de fabrication et de production, ainsi que des problèmes logistiques en raison des restrictions commerciales en cours. Cependant, avec l’ouverture de plusieurs marchés à travers le monde, le développement de la vaccination et les initiatives prises par divers gouvernements pour soutenir la croissance économique et industrielle, la demande future du marché de la livraison du dernier kilomètre devrait croître à un rythme positif et régulier dans les années à venir.

