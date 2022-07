Le marché de la livraison du dernier kilomètre devrait atteindre 7,69 milliards de dollars d’ici 2027

Le rapport sur le marché de la livraison du dernier kilomètre par «The Insight Partners» met en lumière les principaux moteurs et opportunités attribués à l’expansion du marché au cours de la période d’analyse. Il donne également des informations détaillées sur les défis et les menaces susceptibles d’entraver la génération de revenus dans les années à venir. En outre, le rapport fournit également des informations cruciales sur les entreprises leaders dans ce domaine d’activité et les tendances susceptibles de prévaloir dans un proche avenir.

Principaux acteurs du marché de la livraison du dernier kilomètre : CEVA Logistics AG, DB Schenker (Deutsche Bahn AG), DHL (Deutsche Post AG), DSV A/S, FedEex Corporation, GEODIS, KUEHNE + NAGEL International AG, Nippon Express Co., Ltd., XPO Logistics, Inc., United Parcel Service, Inc.

Le marché de la livraison du dernier kilomètre représentait 1,99 milliard de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 16,7 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 7,69 milliards de dollars américains d’ici 2027.

Géographiquement, le marché de la livraison du dernier kilomètre est segmenté en Amérique du Nord, APAC, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord est en tête du marché de la livraison du dernier kilomètre en 2018 avec une part de marché importante et devrait continuer à dominer dans les années à venir. Le secteur industriel en pleine croissance, tel que l’automobile, la fabrication, la vente au détail, l’alimentation et les boissons, stimule la croissance du marché du fret et de la logistique dans la région Amérique du Nord. L’industrie du commerce électronique a enregistré une croissance robuste, et cela est possible grâce à la gestion efficace et efficiente de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement.

Ces dernières années, le marché de la livraison du dernier kilomètre a observé différents lancements de produits, partenariats, ainsi que l’inauguration de nouvelles installations qui aideraient les acteurs à se développer sur le marché. Par exemple, en 2019, FedEx Express a ouvert une nouvelle installation d’exploitation de rampe à la pointe de la technologie à l’aéroport international Luis Muñoz Marin (SJU) en Caroline, à Porto Rico. La nouvelle installation fait partie de la stratégie de l’entreprise visant à accroître son efficacité opérationnelle et à répondre aux demandes croissantes de ses clients. Une autre initiative concernant le lancement de nouveaux produits est entreprise par FedEx Corporation. En cela, en 2019, FedEx a développé un robot de livraison autonome alimenté par batterie pour permettre les livraisons du dernier kilomètre le jour même. Le FedEx SameDay Bot se déplace le long des routes et sur les trottoirs pour livrer tous les petits envois à ses utilisateurs finaux.

Les drones sont principalement utilisés par les entreprises de commerce électronique et plusieurs gouvernements et organisations privées pour livrer des marchandises urgentes, des médicaments et des produits d’intervention d’urgence. La reprise après sinistre, les fournitures médicales et d’autres applications présentent un potentiel de croissance important. La livraison par drone est la solution ultime pour la connectivité du dernier kilomètre dans les zones rurales. Les drones dans le scénario actuel progressent considérablement, car les gouvernements de plusieurs pays simplifient les lois et réglementations, ce qui augmente le nombre de sociétés d’exploitation de drones. De telles approbations et initiatives aideraient les entreprises à élargir la portée du marché de la livraison du dernier kilomètre.

Aperçu du marché

Croissance continue de la demande de livraison à temps par les consommateurs

Les clients deviennent sophistiqués en ce qui concerne ce qu’ils attendent ou exigent des livraisons du dernier kilomètre. En plus de cela, de nombreux clients optent pour une livraison instantanée ou le jour même si ceux-ci sont disponibles à des prix abordables. Avec une demande croissante pour la livraison du dernier kilomètre et l’exécution des mêmes colis pour les entreprises et les consommateurs dans un délai spécifié, l’excellence dans les livraisons du dernier kilomètre est devenue essentielle. Heureusement, les expéditeurs, les fournisseurs de logistique et de technologie anticipent pour répondre à toutes les demandes attendues des clients en temps opportun en acceptant des technologies innovantes conçues pour les livraisons du dernier kilomètre. Ce facteur devrait influencer la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre.

Développements sans fin pour faire évoluer l’ensemble du commerce commercial

Les perspectives de la livraison du dernier kilomètre évoluent rapidement. La technologie est au centre de la scène et se transforme pour devenir plus réactive, allégée et capable de répondre à toutes les attentes des clients. De nombreuses entreprises de camionnage développent leur chaîne d’approvisionnement et leur processus de livraison en acceptant les innovations. Certaines des tendances axées sur la technologie qui contribuent à réformer la livraison du dernier kilomètre consistent en un entrepôt mobile, des applications d’économie de concerts et de crowdsourcing, des chauffeurs à la demande et la robotisation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Cette tendance devrait offrir des opportunités prospères au marché pour se développer dans la région ; impactant ainsi positivement le marché de la livraison du dernier kilomètre.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DE LA LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE Marché mondial de la livraison du dernier kilomètre

– Par technologie

Drones

Véhicules terrestres autonomes

Droïdes

Autres

Marché mondial de la livraison du dernier kilomètre – Par type

B2B

B2C

Marché mondial de la livraison du dernier kilomètre – Par application

Produits 3C Produits

frais

Autres

