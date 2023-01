Le marché de la lignine devrait croître à un TCAC de 3,60 % en 2029 Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Cela est dû à la fermeture des installations de fabrication et des usines en raison des fermetures et des restrictions. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des transports entravent davantage le marché.

Le marché de la lignine devrait enregistrer un TCAC de 3,60 % au cours de la période de prévision. Cela suggère une valeur marchande de 2,17 milliards de dollars d’ici 2021, passant à 2,88 milliards de dollars d’ici 2029. Le « lignosulfonate » domine le segment des types de produits du marché de la lignine en raison de l’utilisation intensive de la lignine par l’industrie du gaz naturel pour contrôler la viscosité de la boue dans le forage de puits de pétrole profond et pour préparer de la boue céramique molle.

La lignine est un produit chimique très complexe responsable de la liaison des fibres de cellulose dans certaines plantes. La lignine est principalement utilisée comme sous-produit de l’industrie papetière. Green Value SA (États-Unis), LENZING AG (Autriche), Northway Lignin Chemical (Canada), Tembec (Canada), Innventia (Suède) et WestRock Company (États-Unis) comptent parmi les principaux acteurs de ce marché.

Dynamique du marché de la lignine

chauffeur

L’approvisionnement en matières premières affecte la croissance du marché

La disponibilité croissante des matières premières et la facilité de production élargissent la portée de la croissance du marché. En d’autres termes, la lignine peut être extraite à l’aide de diverses méthodes telles que la réduction en pâte au sulfite, la réduction en pâte kraft, la réduction en pâte aux organosolvants, la réduction en pâte à la soude et les techniques d’hydrolyse qui influencent directement la croissance. De plus, la croissance et l’expansion de l’industrie agricole affectent directement le taux de croissance du marché.

Sensibilisation croissante à l’orientation de la demande et de l’offre du marché.

Une prise de conscience accrue de la portée des applications de la lignine génère une demande et une offre accrues dans le monde entier. La lignine de faible pureté peut également être extraite des déchets générés par diverses industries telles que les pâtes et papiers et les bioraffineries, ce qui a conduit à des taux de croissance favorables du marché.

Augmentation de la demande de peintures et de revêtements pour alimenter la croissance du marché

La lignine est un substitut idéal au naphta dérivé du pétrole brut, ce qui à son tour augmente le taux de croissance du marché. La lignine est la principale source de substrats aromatiques et les composés aromatiques sont essentiels à la production de peintures et de revêtements. Cela alimentera à nouveau la croissance du marché.

Chance

Activité R&D en croissance

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral lié aux capacités de recherche et de développement contribue également à la croissance du marché. Les opérations de R&D axées sur la durabilité garantiront une utilisation optimale et judicieuse des ressources, augmentant ainsi la valeur marchande.

Impact du COVID-19 sur le marché de la lignine

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Cela est dû à la fermeture des installations de fabrication et des usines en raison des fermetures et des restrictions. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des transports entravent davantage le marché. En d’autres termes, l’industrie est confrontée à un rebond en raison des perturbations de la chaîne de valeur, notamment la perte de main-d’œuvre, d’approvisionnement en matières premières, de commerce et de logistique, et l’incertitude de la demande des consommateurs. Les fabricants du marché de la lignine ont du mal à se remettre de leurs pertes.

Étendue du marché mondial de la lignine

Police de caractère

pâte kraft

pulpe au sulfite

éthanol cellulosique

catégorie de produit

lignosulfonate

lignine kraft

botox

Autres types de produits

application

Charbon actif

Nourriture pour animaux

feu de charbon

Adhésif

autres applications

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lignine

Le paysage concurrentiel du marché de la lignine fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le statut du domaine de l’application. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de la lignine sur lequel l’entreprise se concentre.

Certains des acteurs clés du marché de la lignine sont :

Borregaard LignoTech (États-Unis)

Rayonier Advanced Materials (États-Unis)

Domtar Corporation (États-Unis)

Usine Domsjo (Suède)

Magasin Enoo Oyj (Finlande)

Burgo Group Spa (Italie)

Groupe américain Dallas (États-Unis)

Chengzhou Shanfeng Chemical Industry Corporation (Chine)

Nippon Paper Co., Ltd. (Japon)

Groupe Metsa (Finlande)

