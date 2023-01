Le marché de la lignine devrait connaître un TCAC de 3,60 % au cours de l’année de prévision 2029. La lignine est un produit chimique très complexe et est responsable de la liaison des fibres de cellulose dans certaines plantes. La lignine est principalement utilisée comme sous-produit dans l'industrie papetière. Green Value SA (États-Unis), LENZING AG (Autriche), Northway Lignin Chemical (Canada), Tembec (Canada), Innventia (Suède) et WestRock Company (États-Unis) sont les principaux acteurs opérant sur ce marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la lignine devrait connaître un TCAC de 3,60 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande passera de 2,17 milliards de dollars en 2021 à 2,88 milliards de dollars en 2029. Contrôle la viscosité de la boue dans le forage de puits profonds et la préparation de barbotines d’argile lisses pour la céramique.

Dynamique du marché de la lignine

chauffeur

La disponibilité des matières premières a influencé la croissance du marché.

La disponibilité croissante des matières premières et la facilité de production élargissent les possibilités de croissance du marché. À savoir, la lignine peut être extraite à l’aide de différentes méthodes telles que la réduction en pâte au sulfite, la réduction en pâte kraft, la réduction en pâte organosolve, la réduction en pâte à la soude et la technologie d’hydrolyse qui a un impact direct sur la croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion de l’industrie agricole ont un impact direct sur le taux de croissance du marché.

Sensibilisation accrue pour dicter la demande et l’offre du marché

La prise de conscience croissante de la gamme d’applications de la lignine stimule la demande et l’offre dans le monde entier. La lignine de faible pureté affiche une bonne croissance du marché car elle peut être extraite des déchets produits dans divers domaines tels que la pâte à papier, le papier et la bioraffinerie .

La demande croissante de peintures et de revêtements stimule la croissance du marché

La lignine stimule la croissance du marché en tant que substitut idéal du naphta dérivé du pétrole brut. La lignine est une source majeure de substrats aromatiques et les composés aromatiques sont essentiels pour la production de peintures et de revêtements. Cela stimulera une fois de plus la croissance du marché.

occasion

Des travaux de R&D en hausse

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral lié aux capacités de recherche et de développement stimule également la croissance du marché. Les travaux de recherche et de développement orientés vers le développement durable assureront une utilisation optimale et judicieuse des ressources, augmentant ainsi la valeur marchande.

Impact du COVID-19 sur le marché de la lignine

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. En effet, les installations de fabrication et les usines ont été fermées en raison de fermetures et de restrictions. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des transports ont créé davantage de perturbations sur le marché. À savoir, les perturbations le long de la chaîne de valeur, y compris la perte de main-d’œuvre, l’approvisionnement en matières premières, le commerce et la logistique, et la demande incertaine des consommateurs, ont fait face à un contrecoup pour l’industrie. Les fabricants du marché de la lignine tentent de compenser leurs pertes.

Couverture du marché mondial de la lignine

la source

pâte kraft

Réduction en pâte au sulfite

éthanol cellulosique

type de produit

Lig fuite sulfonate

Lignine kraft

BTX

Autres types de produits

application

charbon actif

l’alimentation animale

feu de carbone

liant

Autres applications

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lignine

Le paysage concurrentiel du marché Lignine fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et la largeur des produits. , l’application est incluse. dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de l’entreprise liée au marché de la lignine.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la lignine comprennent:

Borregaard LignoTech (États-Unis)

Rayonier Advanced Materials (États-Unis)

Domtar Corporation (États-Unis)

Domzo Fabriker (Suède)

Stora Enu Oy (Finlande)

Burgos Group Spa (Italie)

Dallas Group of America (États-Unis)

Chengzhou Shanfeng Chemical Industry Corporation (Chine)

NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD. (Japon)

Groupe Metsa (Finlande)

