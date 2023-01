Le marché de la levure de bière enregistrera un taux de croissance impressionnant de 6,74 milliards USD d’ici 2028 | Dernières tendances et analyse globale

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la levure de bière projettera un TCAC de 7,80 % pour la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, la consommation croissante de boissons alcoolisées dans le monde et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de la levure de bière. Par conséquent, la valeur marchande, qui était de 3,7 milliards de dollars en 2020, montera en flèche pour atteindre 6,74 milliards de dollars en 2028.

Le marché Levure de bière est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit, type, application, utilisateur final vertical et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la levure de bière sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud comme une partie de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est en tête du marché de la levure de bière et continuera de développer sa tendance à la domination au cours de la période de prévision. Les États-Unis sont devenus le principal contributeur à cette région en raison de la forte production d’aliments pour animaux dans le pays. L’Asie-Pacifique projettera également le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela signifie que la région atteindra le taux de croissance annuel composé le plus élevé pour la période de prévision. Cela est dû à la croissance de l’industrie de l’alimentation animale, en particulier en Chine, au Japon et en Inde, qui modifie le mode de vie et le revenu personnel disponible.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la levure de bière sont Nutreco, AB Mauri, LAFFORT, ERBER AG, Associated British Foods plc, Lesaffre, Leiber GmbH, Cargill, Incorporated, AngelYeast Co., Ltd., Lallemand Inc., FL EMMERT, BIOMIN HOLDING GMBH, ADM, DSM, Oriental Yeast Co., ltd., Kothariyeast.in, Chr. Hansen Holding A/S, Bruchem, Inc., formules scandinaves. et Synergy Flavors parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché de la levure de bière est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application, de l’utilisateur final vertical et du canal de distribution. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché de la levure de bière est segmenté en frais, sec et instantané.

En fonction du type, le marché de la levure de bière est segmenté en sec et liquide.

Sur la base de la demande, le marché de la levure de bière est segmenté en boissons, compléments alimentaires, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques et autres. Le segment des boissons est sous-segmenté en boissons alcoolisées et en boissons non alcoolisées. Le segment des spiritueux se ramifie davantage dans le vin, la bière, le whisky, le gin, le rhum et autres.

Sur la base de la verticale d’utilisation finale, le marché de la levure de bière est segmenté en fabricants d’aliments et de boissons, produits pharmaceutiques, brasseurs et nutraceutiques.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la levure de bière est segmenté en direct et indirect. Le segment indirect est en outre sous-segmenté en hypermarchés, supermarchés, dépanneurs, magasins de détail spécialisés, commerce électronique et autres plateformes de vente au détail.

Étudier et analyser la taille du marché mondial de la levure de bière par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2013 à 2017 et prévisions jusqu’en 2026.

Comprendre la structure du marché Levure de bière en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial Levure de bière, pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage concurrentiel du marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le marché Levure de bière en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Partagez des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché Levure de bière (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Pour projeter la taille des sous-marchés du marché de la levure de bière, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Profil stratégique des acteurs clés et analyse approfondie de leurs stratégies de croissance.

Le rapport répertorie les principaux acteurs des régions et leurs parts de marché respectives sur la base des revenus mondiaux. Il explique également leurs mouvements stratégiques au cours des dernières années, les investissements dans l’innovation de produits et les changements de leadership pour garder une longueur d’avance sur la concurrence. Cela donnera au lecteur un avantage sur les autres, car une décision éclairée peut être prise en examinant l’image globale du marché.

Quelles sont les principales marques d’eye-liner sur le marché de la levure de bière ?

Quelles sont les principales stratégies que les joueurs devraient adopter dans les années à venir ?

Quelles sont les tendances de ce marché de la levure de bière ?

Comment le paysage concurrentiel changera-t-il à l’avenir ?

Quels sont les enjeux de ce marché de la levure de bière ?

Quelles sont les opportunités de marché et aperçu du marché du marché Levure de bière?

Quels sont les principaux moteurs et défis du marché mondial Levure de bière?

Comment le marché mondial de la levure de bière est-il segmenté par type de produit?

Quel sera le taux de croissance du marché mondial Levure de bière en 2022 pour la période de prévision 2022 à 2028?

Quelle sera la taille du marché au cours de cette période estimée ?

Sur quelles opportunités les propriétaires d’entreprise peuvent-ils compter pour générer plus de bénéfices et rester compétitifs sur la période estimée ?

