Analyse et dimensionnement du marché de la L-théanine

La sensibilisation des consommateurs à la santé augmente et la demande d’aliments nutritifs augmente. Cela a forcé les fabricants d’aliments et de boissons à créer des articles contenant des nutriments essentiels tels que la l-théanine, ce qui a augmenté la demande des clients pour la l-théanine .

L’enquête sur le marché du pont de données a estimé que la l-théanine était de 47,11 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 91,89 millions de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 8,71 % sur la période de prévision. eléctrica eléctrica eléctrica electrónico attendue analyse élevée analyse analyse analyse analyse élevée eléctrica eléctrica eléctrica electrónico attendue et analyse élevée analyse élevée élevée élevée élevée élevée attendue attendue attendue élevée attendue attendue derural que th que do trurpep contrapelqurral Unidos contra Equepurde al Polresresuralesres.En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les acteurs clés, un rapport de marché sélectionné de l’Investigación de mercado del puente de datos comprend une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité par entreprise représentée. par représentation géographique Répartition des capacités et réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau réseau mise en page détaillée et mise à jour des prix analyse et analyse de la chaîne d’approvisionnement et du déficit de la demande.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 un ~ 2029 un année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en millions de dollars, volume en unités, prix en USD segment couvert Produits (synthèse chimique, fermentation microbienne et extrait de thé), applications (aliments et boissons, produits de santé et industries pharmaceutiques) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ) dans le cadre du Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. acteurs du marché cible Nanjing Zelang Medical Technology Co., Ltd. (Chine), Sichuan Tongsheng, Amino acid Co., Ltd (Chine), Wuxi Southern Yangtze University Biotech Co., Ltd. (Chine), FarmaSino Pharmaceuticals (Jiangsu) Co., Ltd ( Chine), William Reed Ltd (Royaume-Uni), Infré SA (Suisse), Fournisseur chinois de poudre de probiotiques de bonne qualité (Chine), Hongya yaxing biotechnologie co., ltd (Chine), Taiyo Kagaku Co., Ltd. (Japon), Hangzhou Qinyuan Natural Plant High-tech Co., Ltd. (Chine), Zhejiang Tianrui Chemical Co., Ltd. (Chine), BLUE CALIFORNIA (États-Unis), Green Wave Ingredients Inc. (États-Unis), Wagott Bio-Tech (Chine) chance Utilisation d’ingrédients biologiques dans la production de produits à base de L-théanine

Population millénaire croissante, marketing croissant des médias sociaux

Approbations et promotions croissantes de célébrités

définition du marché

La L-théanine est un acide aminé essentiel qui n’est pas produit par l’organisme et qui est donc rare dans les produits diététiques. Par conséquent , il doit être absorbé par des compléments alimentaires . Le champignon Bay Bollette, le thé vert et le thé noir sont tous des sources naturelles de L-théanine. Il aide à soulager le stress en favorisant la relaxation sans somnolence. Il renforce également l’immunité, possède des propriétés anticancéreuses et aide à réguler la tension artérielle et le sommeil.

Dynamique du marché de la L-théanine

chauffeur

Sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des acides aminés essentiels

Les produits contenant de la L-théanine sont de plus en plus populaires auprès des athlètes et des personnes qui se livrent à des activités physiques particulièrement exigeantes. Intérêt accru pour le maintien de la forme physique et de la santé, participation accrue aux sports, gymnases, clubs sportifs et gymnases. Ce sont quelques-uns des principaux moteurs de l’expansion de l’industrie de la L-théanine. ?

La L-théanine aide à améliorer les maladies chroniques, qui sont de plus en plus adoptées dans le secteur de la santé.

L’utilisation croissante de l’extrait de L-théanine dans les applications médicales et pharmaceutiques devrait stimuler la croissance du marché. La L-théanine induit la relaxation en augmentant la production de dopamine et de sérotonine dans le cerveau et en augmentant l’activité des ondes alpha. En tant qu’agent chimiothérapeutique, l’extrait de L-théanine peut inhiber de manière compétitive le transport du glutamate dans les cellules tumorales infectées et également abaisser les niveaux de glutathion intracellulaire (GSH). La L-théanine peut améliorer l’apprentissage du cerveau et la mémoire, prévenir la maladie de Parkinson, le syndrome de la ménopause, la démence sénile, la dysfonction neurologique, agir comme cardio diurétique et vasodilatation, et prévenir le coma hépatique, l’ataxie et l’hypotension.

chance

L’utilisation de matières organiques dans la fabrication de produits à base de L-théanine gagne en popularité sur le marché, les consommateurs étant de plus en plus préoccupés par le contenu des produits. Le développement du marché de la L-théanine est stimulé par la demande croissante des clients réguliers qui ne s’adonnent pas activement à une activité physique intense. En outre, l’augmentation de l’approbation et de la promotion des célébrités par le biais de divers canaux numériques influence davantage la croissance du marché.

Quelles idées et concepts sont couverts dans le rapport sur le marché de la L-théanine?

– L’évaluation évaluée dans toutes les régions et les parts de marché enregistrées dans chaque région sont mentionnées dans le rapport sur le marché de la L-théanine.

– Cette étude résume le taux de croissance de la consommation du produit dans les régions ainsi que la part de marché consommée de la L-théanine.

– Les données sur les taux de consommation du marché de l’industrie dans toutes les provinces en fonction de leur géographie et du type de produit sont incluses dans le rapport.

Analyse régionale du marché L-théanine industrielle:

– En ce qui concerne la portée provinciale, le marché de l’industrie est segmenté aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations sur l’utilisation du produit dans les zones géographiques.

