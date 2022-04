Le marché de la L-carnitine devrait atteindre 247,3 millions USD d’ici 2027

Le marché mondial de la L-carnitine devrait atteindre 247,3 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est attribuée à la croissance des applications finales de L-Carnitine.

La L-Carnitine est populaire pour son rôle dans le métabolisme énergétique. La L-carnitine se trouve dans les constituants généralement incorporés dans les formulations d’aliments pour animaux de compagnie, bien que la proportion de L-carnitine puisse différer. La proportion de L-Carnitine est maximale dans les constituants issus de la volaille et de la viande. Le cœur est un organe musculaire vital qui a besoin d’énergie et de nutriments pour son bon fonctionnement. En moyenne, un cœur humain bat à 72 bpm, alors que le cœur d’un chien bat à environ 120 bpm, et celui d’un chat à près de 180 bpm. Par conséquent, les besoins en nutriments des animaux de compagnie tels que les chats et les chiens sont susceptibles d’être beaucoup plus élevés que ceux des humains. Il a été constaté que le cœur fonctionne principalement sur les acides gras et, par conséquent, sur la L-carnitine pour aider à répondre à ses besoins énergétiques. Par conséquent, la demande croissante de L-carnitine dans l’alimentation animale devrait stimuler la croissance du marché.

Selon une étude menée par l’Association for Pet Obesity Prevention (APOP), environ 50 % des chats et des chiens sont en surpoids ou obèses. De plus, avec l’augmentation de la durée de vie des animaux de compagnie, les défis liés aux troubles de surpoids sont susceptibles d’augmenter, entraînant plusieurs problèmes de santé.

La consommation croissante de L-Carnitine pour maintenir un mode de vie sain joue un rôle déterminant dans la stimulation de la demande du marché. Il est progressivement consommé comme complément alimentaire et comme complément de perte de poids parmi les personnes soucieuses de leur santé, ce qui devrait alimenter le marché au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation de la consommation de viande dans des pays comme la Chine et l’Inde, en raison de la croissance économique rapide et de l’augmentation du niveau de revenu disponible, stimule la croissance du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par méthode de production, la synthèse chimique a contribué à une plus grande part de marché en 2018 et devrait croître à un taux de 3,6 % au cours de la période de prévision.

Par catégorie, la L-carnitine de qualité alimentaire a dominé le marché en 2018. Les produits de qualité alimentaire sont considérés comme fonctionnels, sûrs et adaptés à une utilisation dans les aliments pour animaux.

Par canal de distribution, le canal de distribution en ligne devrait connaître un taux de croissance plus rapide de 5,7 % au cours de la période 2019-2027.

Par application, l’application pharmaceutique devrait croître à un taux de 7,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché nord-américain détenait la part de marché en 2018 et devrait connaître un TCAC de 4,0 % au cours de la période 2019-2027. La domination du marché de l’Amérique du Nord peut être attribuée à la prévalence croissante des maladies et à la demande croissante de formulations d’aliments pour animaux. De plus, l’augmentation des activités de R&D dans le secteur pharmaceutique de la région stimule la croissance du marché.

Les principaux participants sont Northeast Pharmaceutical Co. Ltd., Biosint SPA, Cayman Chemical, Merck KGaA, Tokyo Chemical Industry Company Limited, Chengda Pharmaceutical Co. Ltd., Huanggang Huayang Pharmaceutical Co. Ltd., Kaiyuan Hengtai Chemical Co., Ltd., Lonza Group Ltd. et Hengtai Chemical, entre autres.

Pour les besoins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de la L-carnitine en fonction de la méthode de production, du grade, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Perspectives de la méthode de production (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Bio-Processus

Synthèse chimique

Perspectives de qualité (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Qualité alimentaire

Qualité alimentaire

Qualité pharmaceutique

Perspectives du canal de distribution (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

En ligne

Hors ligne

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

L’alimentation animale

Médicaments

Aliments et boissons fonctionnels

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; 2016-2027 et revenus, millions USD ; 2016-2027)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe  ROYAUME-UNI France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

Amérique latine Brésil

AEM

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille totale du marché du marché L-carnitine en 2018?

Quelle est la période de prévision dans le rapport de marché ?

Quelle est l’année de base considérée sur le marché L-carnitine?

Quel est le taux de croissance estimé de la région Asie-Pacifique ?

Quelle région détient la plus grande part de marché sur le marché L-carnitine?

