Le marché de la greffe osseuse dentaire est en plein essor à un TCAC de + 11,9% jusqu’en 2029, avec la taille, la part, les tendances émergentes, l’analyse historique et les facteurs de croissance de l’industrie

Le marché mondial des greffes osseuses dentaires était évalué à 742,12 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 824,38 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La greffe osseuse dentaire est un traitement chirurgical qui remplace et joint les tissus corporels endommagés ou manquants par des substituts synthétiques, naturels ou artificiels. Ces traitements de greffe peuvent être utilisés pour traiter les déformations osseuses causées par une maladie, un traumatisme ou une résorption. En dentisterie, les greffons osseux sont utilisés comme obturations. Du développement osseux à la cicatrisation osseuse, la chirurgie de transplantation peut aider. Les greffes osseuses dentaires fournissent des réponses d’anticorps biodégradables. Il agit comme un stockage minéral en formant de l’os nouveau.

Dentsply Sirona (États-Unis), Stryker (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Danaher (États-Unis), Medtronic (Irlande), Zimvie Inc. (États-Unis), Geistlich Pharm (Suisse), Smith + Nephew (Royaume-Uni ) ) ), Novabone (États-Unis), Collagen Matrix Inc. (États-Unis), Align Technology, Inc. (États-Unis), Institut Straumann AG (Suisse), 3M (États-Unis), Kuraray Co. Ltd. (Japon), Planmeca Oy ( États-Unis) ), Zimmer Biomet, (États-Unis), Roland DG Corporaion (Japon), BIOLASE, Inc. (États-Unis), Carestream Dental LLC (États-Unis), Takara Belmont Corporation (Japon), Brasseler USA, (États-Unis) et DentalEZ, Inc. (nous)

Dynamique du marché de la greffe osseuse dentaire

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Augmentation de l’adoption en raison de problèmes dentaires

L’utilisation croissante de greffes osseuses dans les procédures d’implants dentaires est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. En outre, la prévalence croissante des maladies parodontales, des caries radiculaires et des dents manquantes devrait également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, la commercialisation continue des produits, l’expansion du secteur de la santé et les services haut de gamme sensibilisent davantage les utilisateurs et devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, le taux de réussite croissant de ces procédures amortit également la croissance du marché au cours de la période de prévision. La croissance du tourisme dentaire dans les pays en développement devrait également amortir la croissance du marché. De plus, l’introduction de nouveaux produits tout en maintenant des ASP stables ou en croissance dans des domaines innovants tels que les films barrières augmentera encore le taux de croissance futur des greffes osseuses dentaires.

Restreindre/contester le marché mondial des greffes osseuses dentaires

réglementation stricte

D’autre part, un environnement réglementaire strict devrait entraver la croissance du marché.

La baisse de la demande de produits due à l’épidémie de COVID-19 devrait défier le marché de la greffe osseuse dentaire en 2022-2029.

Chance

Réduire les coûts de traitement

On estime que la réduction du coût des traitements dentaires et la disponibilité de chirurgiens spécialistes et spécialisés offrent diverses opportunités lucratives pour développer le marché de la greffe osseuse dentaire.

Informations importantes liées à la greffe osseuse dentaire incluses dans le rapport :

Analyse SWOT graphique et illustrative exclusive de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Les tendances actuelles influencent cette dynamique de marché dans toutes les régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision

Recherche sur la stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des moteurs de croissance

Segments de groove émergents et marchés régionaux

Une évaluation empirique de cette courbe de marché

L’étendue ancienne, actuelle et possible du marché en termes de valeur et de volume des prospects

Analyse de la croissance régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Quels avantages la recherche DBMR apportera-t-elle ?

Les dernières tendances d’impact de l’industrie et les scénarios de développement

créer de nouvelles affaires

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décisions clés pour la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les secteurs d’activité clés, les propositions de marché et l’analyse des écarts

Aider à allouer les investissements marketing

