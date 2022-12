Le marché de la greffe osseuse dentaire devrait croître de 1 824,38 millions USD à un TCAC de 11,9 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude approfondie intitulée «Marché des greffes osseuses dentaires » qui garantit que vous serez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché, permettant ainsi de survivre et de réussir sur le marché est simplifié. Le rapport d’étude de marché sur les greffes osseuses dentaires est composé d’innombrables facteurs influençant le marché, notamment les informations sur l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les clés Opportunités, perspectives de la technologie et des applications, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise et profils d’entreprise clés. De plus, les entreprises peuvent avoir un aperçu de la croissance des bénéfices et des plans de développement durable grâce à ce rapport.

Le marché mondial des greffes osseuses dentaires était évalué à 742,12 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 824,38 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La greffe osseuse dentaire est une procédure chirurgicale qui remplace et unit les tissus corporels endommagés ou manquants avec des substituts synthétiques, naturels ou artificiels. Ces traitements de greffe peuvent être utilisés pour traiter les déformations osseuses causées par une maladie, un traumatisme ou une résorption. En dentisterie, les greffons osseux sont utilisés comme obturations. La chirurgie de transplantation peut aider à tout, du développement osseux à la guérison osseuse. Les greffes osseuses dentaires fournissent des réponses d’anticorps biodégradables. Il agit comme une réserve de minéraux en formant de l’os nouveau.

Les participants au marché ont couvert :

Dentsply Sirona (États-Unis), Stryker (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Danaher (États-Unis), Medtronic (Irlande), ZimVie Inc. (États-Unis), Geistlich Pharm (Suisse), Smith + Nephew (Royaume-Uni ) ), Novabone (États-Unis), Collagen Matrix Inc. (États-Unis), Align Technology, Inc. (États-Unis), Institut Straumann AG (Suisse), 3M (États-Unis), Kuraray Co. Ltd. (Japon), Planmeca Oy (États-Unis ), Zimmer Biomet, (États-Unis), Roland DG Corporaion (Japon), BIOLASE, Inc. (États-Unis), Carestream Dental LLC (États-Unis), Takara Belmont Corporation (Japon), Brasseler USA (États-Unis) et DentalEZ, Inc. ( notre)

Dynamique du marché des greffes osseuses dentaires

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Des adoptions en hausse en raison de problèmes dentaires

L’utilisation croissante des greffes osseuses dans les procédures d’implants dentaires est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. En outre, la prévalence croissante des maladies parodontales, des caries dentaires et de l’édentement devrait également accélérer la croissance globale du marché.

De plus, la commercialisation continue des produits, l’expansion du secteur de la santé et les services de qualité augmentent la sensibilisation des utilisateurs et devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, l’augmentation du taux de réussite de ces procédures amortit également la croissance du marché au cours de la période de prévision. La croissance du tourisme dentaire dans les pays en développement devrait également amortir la croissance du marché. De plus, alors que les segments riches en innovation tels que le marché des films barrières maintiennent des ASP stables ou en croissance, les lancements de nouveaux produits amplifieront encore le taux de croissance futur de la greffe osseuse dentaire.

Contraintes / défis du marché mondial de la greffe osseuse dentaire

réglementation stricte

D’autre part, un environnement réglementaire strict devrait entraver la croissance du marché.

La baisse de la demande de produits due à l’épidémie de COVID-19 devrait défier le marché de la greffe osseuse dentaire en 2022-2029.

Chance

réduction des coûts de traitement

On estime que le moindre coût des traitements dentaires, associé à la disponibilité de chirurgiens spécialistes et spécialisés, offre diverses opportunités lucratives pour l’expansion du marché des greffes osseuses dentaires.

Si la version globale du marché des greffes osseuses dentaires est sélectionnée, l’analyse par pays suivante sera incluse:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Points clés couverts dans ce rapport d'étude de marché :

la taille du marché

nouvelles ventes sur le marché

Ventes de remplacement sur le marché

base d’installation

marché de la marque

volume du programme de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Coûts du marché de l’analyse des soins infirmiers

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Part de marché par région

Les derniers développements des concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Recherche d’innovateurs de marché

Indicateurs clés couverts :

Chapitre 1 Introduction

cible d’apprentissage

Quoi de neuf dans cette mise à jour ?

Raison de cette étude

Portée du rapport

méthode

Importance de ce rapport

Réponses aux questions clés dans le rapport

segmentation géographique

Chapitre 2 : Résumé et faits saillants

Aperçu des résultats

Chapitre 3: Tendance du marché de la greffe osseuse dentaire et contexte technique

introduire

Aperçu

département commercial

Dynamique du marché

chauffeur

esclavage

Chapitre 4 : Impact de la pandémie de Covid-19

Chapitre 5 : Segmentation du marché par type d’appareil

Chapitre 6 : Segmentation du marché par les utilisateurs finaux

Chapitre 7: Segmentation du marché par régions

Chapitre 8: Opportunités du marché des greffes osseuses dentaires

Chapitre 9 : Paysage concurrentiel

Chapitre 10 : Annexe

