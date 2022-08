Le marché de la greffe de cheveux est en plein essor pour assister à une énorme demande à un TCAC de 18,65% au cours de la période de prévision 2028

Le rapport d’étude de marché sur la greffe de cheveux fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi qu’une prévision des divers segments et sous-segments du marché. L’année de base pour le calcul dans le rapport est 2020 et l’année historique est 2019, ce qui indiquera comment le marché se comportera au cours des années de prévision en informant sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport donne des informations utiles qui aident lors du lancement d’un nouveau produit. il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Le marché de la greffe de cheveux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 51 787,91 millions USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 18,65 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La chirurgie de greffe de cheveux consiste généralement à retirer de petits morceaux de greffons de cuir chevelu portant des cheveux d’un site donneur et à les déplacer vers une zone dégarnie ou éclaircie. Le processus est principalement utilisé pour traiter la calvitie masculine. Les greffes de cheveux sont généralement plus florissantes que les produits de restauration capillaire en vente libre.

Le nombre croissant de personnes souffrant de perte de cheveux fait partie des facteurs importants qui alimentent la croissance et la demande du marché de la greffe de cheveux. En outre, le nombre croissant d’interventions chirurgicales et la consommation croissante de doses élevées de médicaments contribuent également à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l’évolution rapide du mode de vie des individus, la prise de conscience croissante de l’apparence physique et la perte de cheveux et l’incidence croissante du stress et de la charge de travail stimulent également la croissance du marché. De plus, les mauvaises habitudes alimentaires des adultes et des adolescents ainsi que la demande croissante d’avancées technologiques dans les cosmétiques et les soins de la peau sont également l’un des facteurs importants de la croissance du marché de la greffe de cheveux. L’augmentation des dépenses de santé assurera également une croissance élevée de l’industrie au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial de la greffe de cheveux et taille du marché

Le marché de la greffe de cheveux est segmenté en fonction de la méthode chirurgicale, du type de chirurgie, du produit, de la thérapie, du sexe et du fournisseur de services. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la méthode chirurgicale, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en transplantation d’unités folliculaires (FUT), extraction d’unités folliculaires (FUE) et autres. L’extraction d’unités folliculaires (FUE) a ensuite été segmentée en technique d’isolement folliculaire, greffe de cheveux robotisée et greffe de cheveux FUE automatisée.

En fonction du type de chirurgie, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en greffe de cheveux, greffe de sourcils, abaissement ou reconstruction frontale de la racine des cheveux et autres.

Sur la base du produit, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en gel, sérum, médicaments, multivitamines et autres. Les médicaments ont en outre été segmentés en finastéride, minoxidil et autres.

Basé sur la thérapie, le marché de la greffe de cheveux est segmenté en thérapie au plasma riche en plaquettes (prp), thérapie par cellules souches, thérapie au laser et autres.

Le marché de la greffe de cheveux est également segmenté sur la base du sexe en hommes et femmes .

Le segment des fournisseurs de services du marché de la greffe de cheveux est segmenté en hôpitaux , cliniques de trichologie, cliniques dermatologiques, centres chirurgicaux et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la greffe de cheveux

Le marché de la greffe de cheveux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, méthode chirurgicale, type de chirurgie, produit, thérapie, sexe et fournisseur de services, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la greffe de cheveux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché de la greffe de cheveux en raison de l’importance croissante accordée aux soins de la peau, de l’utilisation croissante des cosmétiques, de l’évolution rapide du mode de vie des personnes ainsi que de la demande croissante de restauration des cheveux dans la région. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la prévalence croissante du stress et de la charge de travail et du déclin de la santé physique et mentale chez les jeunes de cette région particulière.

La section par pays du rapport sur le marché de la greffe de cheveux fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la greffe de cheveux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la greffe de cheveux, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de la greffe de cheveux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Greffe de cheveux

Le paysage concurrentiel du marché de la greffe de cheveux fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la greffe de cheveux.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la greffe de cheveux sont

Allergan, Bernstein Medical, Bosley Inc., GETFUE Hair Clinics, HRBR (IE), HairClub, Venus Concept, Hairline, Acıbadem Healthcare Group, Turkey Hair Transplant Center, Tempus Hair Restoration of Florida, ILHT Dubai, Limmer Hair Transplant Center, L’ Oréal SA, Cole Instruments Inc., KYRA Aesthetic Clinic, FueInstrument, Lexington Intl., LLC, Shaanxi Xingmao Industry Co., Ltd et Mentok Healthcare Private Limited parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

