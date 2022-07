Le marché de la gomme de xanthane atteindra 827,57 millions de dollars américains d’ici 2028 selon les tendances et opportunités du marché mondial et les prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Prévisions du marché de la gomme de xanthane jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par forme (sec et liquide) et application (aliments et boissons, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques et nutraceutiques, soins personnels et autres) a été ajouté à theinsightpartners. l’offre de com.

Le marché de la gomme xanthane devrait atteindre 827,57 millions de dollars US d’ici 2028 contre 576,11 millions de dollars US en 2020 ; il devrait croître à un TCAC de 4,7 % de 2021 à 2028. La gomme xanthane est un additif alimentaire populaire qui est largement utilisé comme agent épaississant ou stabilisant. Ce polysaccharide naturel est également utilisé comme biopolymère industriel. C’est l’un des épaississants élastiques les plus adaptatifs, et il fonctionne bien en petites quantités. La gomme xanthane est très soluble dans l’eau chaude et froide et peut absorber plus d’eau que son poids pour former un gel. Les solutions aqueuses de xanthane sont visqueuses à de faibles concentrations de polymère. Ses avantages uniques incluent une plus grande viscosité à de faibles concentrations ; insensibilité à la température, au pH et aux fluctuations électrolytiques ; et exposition de pseudoplasticité. La gomme xanthane est considérée comme un ingrédient non dangereux pour différentes saumures,

Principaux acteurs du marché Gomme de xanthane :

SMA

Cargill, Incorporée

CP Kelco

Deosen

Groupe Fufeng

Hebei Xinhe Biochemical Co. Ltd.

Ingrédient

Meihua Holdings Group Co. Ltd.

Solvay SA

Unionchem

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la gomme xanthane

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté les ventes et les opérations globales des industries dans différentes régions en raison du verrouillage imposé pendant de longues périodes, des restrictions imposées aux échanges internationaux, de la fermeture des unités de fabrication, des interdictions de voyager qui ont conduit à la désintégration de la chaîne d’approvisionnement, de la pénurie de matières premières , etc. La fermeture d’usines de produits alimentaires et de boissons dans des régions de premier plan telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique a affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de divers ingrédients alimentaires et de boissons. La gomme xanthane est l’un des ingrédients clés de divers produits alimentaires prêts à l’emploi, tels que les produits de boulangerie, les produits alimentaires surgelés, les produits laitiers et les boissons prêtes à boire (RTD). Les fabricants de gomme xanthane ont connu une faible demande en raison de la baisse des ventes de produits alimentaires réconfortants pendant les périodes de confinement. De plus, la crise du COVID-19 a eu un impact négatif sur l’industrie mondiale de la beauté au premier semestre 2020. Cela a entravé la demande de gomme xanthane de l’industrie des soins personnels. Cependant, les entreprises gagnent du terrain avec l’assouplissement des limitations précédemment imposées dans différents pays. De plus, le taux rapide de vaccination, grâce au soutien du gouvernement et des entreprises, facilite encore la situation des secteurs industriels et commerciaux. les entreprises s’accélèrent avec l’assouplissement des limitations précédemment imposées dans différents pays. De plus, le taux rapide de vaccination, grâce au soutien du gouvernement et des entreprises, facilite encore la situation des secteurs industriels et commerciaux. les entreprises s’accélèrent avec l’assouplissement des limitations précédemment imposées dans différents pays. De plus, le taux rapide de vaccination, grâce au soutien du gouvernement et des entreprises, facilite encore la situation des secteurs industriels et commerciaux.

Sur la base de la forme, le marché de la gomme xanthane est segmenté en sec et liquide. En 2020, le segment sec représentait une plus grande part de marché. La gomme de xanthane sèche se disperse rapidement et forme une solution visqueuse et stable lorsqu’elle est mélangée à n’importe quel liquide. En conséquence, c’est un excellent ingrédient épaississant, suspendant et stabilisant. De plus, les poudres de gomme xanthane sont utilisées dans les liquides pour améliorer leur viscosité, leur hydratation et leur clarté. La gomme xanthane sous forme sèche est soluble dans les liquides chauds et froids.

Le marché de la gomme xanthane est segmenté en cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché en 2020. La domination de cette région sur le marché mondial est principalement attribuée à la présence d’installations de production à grande échelle, entraînant une consommation intérieure élevée de gomme de xanthane. Une augmentation de la demande intérieure d’aliments et de boissons, en particulier d’aliments prêts-à-servir, et la croissance de pays tels que l’Inde et la Chine en raison de l’urbanisation, du développement économique rapide et des changements de mode de vie alimenteraient davantage la demande de gomme xanthane dans la région dans les années à venir.

