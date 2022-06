Le marché de la gestion numérique du diabète est en croissance avec un TCAC de 20,4 % et la taille, la part, les tendances, la croissance, le traitement, le pays et l’application

Le rapport d’activité du marché de la gestion numérique du diabète étudie une vaste analyse de l’industrie avec des estimations et des prévisions exactes qui fournissent des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l’industrie. Toutes les données et informations décrites ici aident les entreprises à affiner leur prise de décision stratégique. De plus, les informations recueillies pour préparer ce rapport sur l’industrie sont étayées par les outils les plus appréciés, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, sur lesquelles les entreprises peuvent compter en toute confiance. Une équipe d’analystes innovants, de prévisionnistes enthousiastes, de chercheurs compétents et d’experts expérimentés de l’industrie travaillent avec acharnement et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour produire le plus excellent rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète.

Le marché de la gestion numérique du diabète devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 20,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La prévalence croissante du diabète accélère la croissance du marché de la gestion numérique du diabète.

Le système numérique de gestion du diabète aide les patients à améliorer leur autogestion et à contrôler leur état. La réduction de la glycémie et le maintien d’une glycémie plus basse sont l’un des principaux défis de la gestion du diabète, ce qui augmente l’adoption de ces systèmes. L’engagement numérique peut jouer un rôle important dans la prestation de soins appropriés aux patients souffrant de diabète 1 et 2. Les appareils numériques pour le diabète se composent de matériel de surveillance du diabète, de logiciels mobiles et d’une infrastructure informatique en nuage de mégadonnées. Le moniteur de glycémie intelligent fait référence à un moniteur de glycémie sans fil qui aide à mesurer et à fournir des informations sur les données de glycémie à un appareil mobile iOS ou Android.

La disponibilité de plusieurs applications disponibles sur les magasins d’applications en ligne qui peuvent aider les patients à surveiller leur glycémie, l’augmentation des progrès technologiques et des innovations dans le domaine et l’augmentation de la prévalence du diabète dans le monde sont les principaux facteurs qui animent le marché de la gestion numérique du diabète. La nature n’importe quand et n’importe où de la technologie numérique permet aux patients de résoudre leurs problèmes de santé en se connectant avec l’équipe de soins de santé et en partageant des données et le besoin croissant d’un écosystème numérique d’outils basés sur les données qui peuvent connecter les patients et leur équipe de soins pour une meilleure gestion du diabète s’accélère la croissance du marché de la gestion numérique du diabète. L’adoption croissante de solutions d’entreprise basées sur le cloud pour la gestion du diabète, l’émergence de plates-formes numériques et l’adoption d’applications mobiles pour la gestion du diabète et la pénétration de les smartphones parmi les utilisateurs influencent le marché de la gestion numérique du diabète. De plus, la croissance de la population gériatrique, l’augmentation de l’incidence des maladies, l’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires malsaines, l’augmentation de la population obèse, la croissance de la sensibilisation et l’augmentation des dépenses de santé affectent positivement le marché de la gestion numérique du diabète. En outre, l’augmentation des dépenses de santé liées au diabète dans les économies émergentes offre des opportunités rentables aux acteurs du marché de la gestion numérique du diabète au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, le coût élevé associé aux appareils, la préférence pour les appareils traditionnels de gestion du diabète et le manque de remboursement dans les pays en développement sont des facteurs qui devraient entraver la croissance du marché de la gestion numérique du diabète. La montée des préoccupations concernant la sécurité des données et la faible pénétration dans les économies en développement devraient défier le marché de la gestion numérique du diabète au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Ce rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la gestion numérique du diabète, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Tendances du marché

Sur la base des produits et services, le marché mondial de la gestion numérique du diabète est segmenté en appareils, applications numériques de gestion du diabète, logiciels et plateformes de gestion de données, services. En 2019, le segment des appareils croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base du type, le marché est segmenté en appareils portables, appareils portables. En 2019, le segment des applications médicales croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en établissements de soins à domicile, cliniques du diabète, instituts universitaires et de recherche, etc. En 2019, le segment des établissements de soins à domicile croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète sont Abbott, PHC Holdings Corporation, WellDoc, Inc, Sanofi, Dexcom, Inc, DarioHealth, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Insulet Corporation, Tandem Diabetes Care, Lifescan, Inc, Agamatrix, Inc, Glooko, Inc, GlucoMe, Becton, Dickinson and Company, Azumio, Diabnext, Voluntis, Smart Meter LLC parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse intérieure et extérieure du marché:

1. Un examen quantitatif exhaustif de l’entreprise est effectué entre 2022 et 2029 pour aider les partenaires à gagner par le marché prédominant des portes ouvertes étonnantes.

2. Un examen exhaustif des variables qui stimulent et limitent le développement du marché est présenté dans le rapport.

3. Les découvertes et suggestions critiques présentent des modèles industriels modérés essentiels sur le marché, permettant par conséquent aux acteurs de favoriser des méthodologies long-courriers viables

4. Examiner les portes ouvertes à la recherche de partenaires en reconnaissant les segments à fort développement du marché

5. Les différents portes ouvertes à l’affût.

Portée du marché de la gestion numérique du diabète et taille du marché

Le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en fonction des produits et services, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits et services, le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en appareils, applications numériques de gestion du diabète et logiciels de gestion de données , plateformes et services.

Sur la base du type, le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en appareils portables et appareils portables.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en établissements de soins à domicile, cliniques du diabète, instituts universitaires et de recherche et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la gestion numérique du diabète

Le marché de la gestion numérique du diabète est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produits et services, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la gestion numérique du diabète sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion numérique du diabète en raison de la pénétration croissante des appareils grand public intelligents et de l’innovation dans les services basés sur l’IA et de l’introduction de l’Internet des objets, du big data, de l’apprentissage automatique et de la robotique. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison des lancements de produits et de la combinaison qui marque l’entrée des systèmes BGM de nouvelle génération dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché de la gestion numérique du diabète fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la gestion numérique du diabète vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la gestion numérique du diabète, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la gestion numérique du diabète. Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2019.

Aperçu/synopsis du rapport :

1. Le rapport présente les tendances et les améliorations les plus récentes de l’industrie.

2. Sous le segment de l’entrée sur le marché, il décrit des données étendues sur les principaux acteurs de l’entreprise, leurs portefeuilles d’articles et leurs méthodologies clés.

3. Le rapport de marché prend en compte chacun des points centraux tels que les moteurs, les restrictions, les ouvertures et les difficultés qui affectent le développement du marché et des sous-marchés.

4. Il considère les morceaux du gâteau pour les nouveaux candidats à l’affût.

5. Le rapport intègre le profilage clé des membres centraux et des marques.

6. Il contient une enquête rapide sur le marché ainsi que sa compréhension approfondie et sa scène commerciale.

