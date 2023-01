Le marché de la gestion intelligente du diabète est susceptible de saisir le TCAC de 15% d’ici 2030, la taille, la part, les tendances, la demande, les prévisions de croissance et les défis

Le rapport complet « Smart Diabetes Management Market » fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue donc une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. Pour avoir les meilleures informations sur le marché et le savoir-faire des meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, ce rapport d’étude de marché est une option idéale. Le rapport s’avère être un synopsis complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son incidence sur l’industrie de la santé. En outre, le rapport sur le marché de la gestion intelligente du diabète comprend une évaluation approfondie des perspectives de croissance et des restrictions du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion intelligente du diabète, qui représente 6,47 milliards USD en 2022, devrait atteindre 19,80 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision 2023 à 2030.

Aperçu du marché:

Le marché de la gestion intelligente du diabète vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la gestion intelligente du diabète, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la gestion intelligente du diabète.

DEVELOPPEMENTS récents

En 2021, Roche et le groupe Zur Rose ont annoncé une collaboration pour aider les personnes atteintes de diabète et leurs aidants à gérer leurs médicaments au quotidien. Roche Diabetes Care et le groupe Zur Rose collaborent pour connecter leurs produits et solutions de soins de santé à ceux de tiers de premier plan afin d’améliorer la vie des personnes atteintes de diabète.

En 2022, l’Allemagne servira de marché de lancement pour cette offre en 2022, avec d’autres pays européens susceptibles de suivre cet exemple. Dynamique du marché de la gestion intelligente du diabète

Conducteurs

Accroître la sensibilisation et l’alphabétisation des gens

La sensibilisation et l’alphabétisation des gens concernant l’utilisation de la technologie, des smartphones, des appareils portables et des applications augmentent également en raison de leur facilité d’utilisation et de leur commodité. Des produits tels que les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) fournissent une surveillance continue des niveaux de glucose, qui est stockée et transmise à un médecin ou à un professionnel de la santé, permettant une meilleure analyse de l’état de santé et fournissant des alertes au cas où les niveaux de glucose chutent trop bas ou monter trop haut, permettant une action immédiate qui pourrait sauver une vie. Les pompes à insuline intelligentes injectent de l’insuline dans le corps en réponse aux données sur le taux de glucose fournies par le CGM ; de tels avantages peuvent sauver des vies et aider de manière significative à réduire les effets secondaires du diabète. Ces éléments propulsent l’expansion du marché.

Augmentation des taux d’approbation des produits

Avec l’augmentation subséquente des taux d’approbation des produits, les entreprises concentrent leurs efforts sur le lancement de nouveaux produits de gestion du diabète, qu’il s’agisse d’appareils ou d’applications. Le déploiement de cette stratégie s’explique également par une montée en puissance de la préférence des consommateurs pour des produits innovants et simples d’utilisation. Accu-Chek Guide, un système de surveillance de la glycémie, a été introduit en août 2016 par F. Hoffmann-La Roche Ltd. De plus, en juin 2017, Medtronic a introduit le système MiniMed 670G pour le traitement du diabète de type 1. Ces lancements ont été suivis d’une multitude de nouveaux produits qui ont non seulement simplifié la gestion du diabète pour les patients et les cliniciens, mais également amélioré la précision des résultats.

Opportunités

Des stratégies gagnantes pour faire face aux turbulences du marché

Les principaux acteurs du marché de la gestion intelligente du diabète s’appuient sur des acquisitions et des collaborations pour établir une présence mondiale. Ces alliances visent principalement à étendre la portée sur les marchés régionaux et à acquérir une force technologique pour fournir de meilleures solutions de soins du diabète. Par exemple, en janvier 2018, GlucoMe s’est intégré à l’Apollo Sugar Clinic en Inde, ce qui lui a permis d’élargir son portefeuille de produits et sa clientèle en Inde. De même, il a conclu une collaboration avec Merck KGaA pour renforcer ses solutions numériques de soins du diabète et élargir sa base de consommateurs. Les entreprises forment également des alliances avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan pour développer et fournir des technologies et des produits avancés de soins du diabète.

Contraintes/Défis

Coût élevé des services

Au cours de la période de prévision, le marché pourrait rencontrer certains obstacles, tels que le coût élevé des services à obtenir et le manque de rémunération pour les services de gestion intelligente du diabète. L’acceptation des solutions traditionnelles face à l’émergence de nouvelles successions pourrait freiner la croissance du marché entre 2023 et 2030.

Points clés de la table des matières du rapport sur le marché Gestion intelligente du diabète:

Sections 1 : Définition, spécifications et classification de la gestion intelligente du diabète, applications de la gestion intelligente du diabète, segment de marché par régions

Sections 2 : Données techniques et analyse de fabrication de la gestion intelligente du diabète, état de la capacité et de la R&D et source technologique, analyse des sources de matières premières

Sections 3 : Analyse du marché, examen des ventes, enquête sur la valeur des ventes

Section 4 : Enquête sur le marché régional qui intègre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique Examen du marché

Sections 5: Analyse du marché mondial de la gestion intelligente du diabète (par application), analyse des principaux fabricants de la gestion intelligente du diabète

Sections 6: Analyse des tendances du marché, Tendance du marché régional, Tendance du marché par type de produit

Sections 7 : Enquête sur le type de promotion régionale, enquête sur le réseau d’inventaire

Sections 8: Examen par les clients du marché mondial de la gestion intelligente du diabète

Sections 9 : Résultats et conclusion de la recherche sur la gestion intelligente du diabète, annexe et source d’information

Sections 10 : Canal de transactions Smart Diabetes Management, grossistes, marchands, négociants, découvertes d’exploration et fin, annexe et source de données.

A continué…..

Analyse des parts de marché

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion intelligente du diabète fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la gestion intelligente du diabète.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion intelligente du diabète sont :

Abbott (États-Unis)

PHC Holdings Corporation (Japon)

WellDoc, Inc (Inde)

Sanofi (France)

Dexcom, Inc (États-Unis)

DarioHealth Corp. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Braun SE (Allemagne)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Insulet Corporation (États-Unis)

Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Suisse)

Tidepool (États-Unis)

Tandem Diabetes Care (États-Unis)

LifeScan (États-Unis)

AgaMatrix (États-Unis)

Glooko Inc. (États-Unis)

DarioHealth (Israël)

Portée du marché mondial de la gestion intelligente du diabète

Le marché de la gestion intelligente du diabète est segmenté en fonction des appareils, du type d’appareil, de l’application, du type de diabète et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Dispositifs

Lecteurs de glycémie intelligents

Systèmes de surveillance continue du glucose

Stylos à insuline intelligents

Pompes à insuline intelligentes

Systèmes en boucle fermée

Type d’appareils

Appareils portables

Appareils portables

Application

Applications de suivi du diabète et de la glycémie

Applications de gestion de l’obésité et de l’alimentation

Type de diabète

Diabète de type 1

Diabète de type 2

Utilisation finale

Soin à domicile

Hôpitaux

Cliniques spécialisées en diabète

Questions profondes auxquelles répond ce rapport :

Quelle était la taille des opportunités de marché émergentes de la gestion intelligente du diabète, du risque de marché et de l’aperçu du marché en valeur en 2023?

Quels facteurs affectent le degré de concurrence sur le marché émergent de la gestion intelligente du diabète?

Quelle est la taille du marché émergent de la gestion intelligente du diabète par rapport à ses homologues régionaux?

Quelles sont les évolutions du marché mondial et les prévisions de la taille du marché jusqu’en 2030 ?

Quelle sera la part du marché émergent de la gestion intelligente du diabète en 2030?

Quelle est la taille du marché de la gestion intelligente du diabète dans différents pays du monde?

Les marchés sont-ils en croissance ou en baisse et le profil de l’entreprise, y compris l’analyse du portefeuille de produits, les revenus, l’analyse SWOT et les derniers développements de l’entreprise ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie de la gestion intelligente du diabète ?

Comment évoluent les différents groupes de produits ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Gestion intelligente du diabète?

Comment les marchés devraient-ils évoluer à l’avenir ?

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la gestion intelligente du diabète vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la gestion intelligente du diabète, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la gestion intelligente du diabète. Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2021. Paysage concurrentiel et gestion intelligente du diabète

