Le marché de la gestion intelligente de l’eau est en plein essor dans le monde par part, tendances, taille, croissance, demande, segments et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial de la gestion intelligente de l’eau devrait atteindre 18,90 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à l’augmentation des initiatives visant à déployer des solutions durables de gestion de l’eau en raison de la demande croissante d’eau douce et salubre pour la consommation et à d’autres fins domestiques et commerciales.

La diminution de la disponibilité d’une eau abordable, sûre et propre et de services de traitement et de traitement des eaux usées plus efficaces entraîne une utilisation croissante des solutions intelligentes de gestion de l’eau dans divers pays en développement. Le déploiement croissant des technologies de l’Internet des objets (IoT) pour surveiller l’environnement, les ressources en eau et les infrastructures stimule la croissance du marché de la gestion intelligente de l’eau et la demande de solutions associées. La disponibilité croissante de capteurs IoT hautes performances et à faible coût contribue à la demande croissante de solutions intelligentes de gestion de l’eau. Les solutions de gestion intelligente de l’eau offrent divers avantages tels que l’amélioration de la conservation de l’eau, l’optimisation de la réparation et du remplacement des infrastructures vieillissantes, l’amélioration de la réponse au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes, et l’amélioration de la santé publique, de la qualité de l’eau et de la protection de l’environnement.

Le rapport met en lumière le paysage concurrentiel du marché de la gestion intelligente de l’eau pour offrir aux lecteurs un avantage sur les autres. La section sur le paysage concurrentiel du rapport parle des avancées récentes dans la R&D et les technologies entreprises par les principaux acteurs, ainsi que de leurs plans stratégiques d’expansion commerciale, des lancements de produits et des promotions de marque. Le rapport accorde une attention particulière aux alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux, et autres adoptés par les principaux acteurs de l’industrie pour étendre leur présence sur le marché et acquérir une position substantielle sur le marché.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent ABB, IBM, Honeywell Elster, Siemens, Itron, Schneider Electric, SUEZ, Oracle, Landis + Gyr et SENSUS.

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, le rapport offre/demande, la génération de revenus , part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste du MEA

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion intelligente de l’eau sur la base de l’offre, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’offre (Revenu, USD milliards ; 2018-2028)

Service

Services professionnels Services

gérés

solutions

Distribution

Gestion des données des compteurs Gestion des

actifs

Contrôle de supervision et acquisition de données (SCADA)

Analyses

Gestion intelligente de l’irrigation

Autres

Compteurs d’eau Compteurs

AMI Compteurs

AMR

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018 -2028)

résidentielles

, commerciales et industrielles

dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie de la gestion intelligente de l’eau ?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications de la gestion intelligente de l’eau ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

