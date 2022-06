Le marché de la gestion hospitalière intelligente atteindra de gros revenus à l’avenir | Taille de l’industrie, part, croissance, tendances, plus grande opportunité

Un rapport d’étude de marché mondial sur la gestion intelligente des hôpitaux aide à mieux situer l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour créer une veille concurrentielle et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Il a soigneusement compilé les informations pertinentes pour l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux évolutions et fluctuations futures du marché. Avec ce rapport marketing, recevez des éclaircissements sur les initiatives commerciales qui incluent des recherches exclusives sur les entreprises, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Le document d’étude de marché le plus engageant sur la gestion intelligente des hôpitaux aide à éviter les risques de marché et d’investissement qui peuvent cartographier et profiler de manière exhaustive les concurrents ainsi que l’environnement macroéconomique.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, avec les progrès de la technologie, les hôpitaux deviennent également intelligents, les hôpitaux utilisent des logiciels intelligents de haute technologie pour coordonner le personnel, les chirurgies, même leurs dossiers, tout est en ligne maintenant et cela rend beaucoup plus facile le fonctionnement d’un hôpital et c’est aussi augmenter les bénéfices de l’hôpital, c’est pourquoi il est le moteur du marché des hôpitaux intelligents.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des hôpitaux intelligents devrait atteindre la valeur de 147,5 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision. Les « services », l’un des segments analysés dans le rapport, devraient croître à un TCAC de 22,3 % pour atteindre 73,6 milliards de dollars d’ici la fin de la période d’analyse.

Les segments et sous-sections du marché des hôpitaux intelligents sont présentés ci-dessous:

Composant

Matériel

systèmes

Logiciel

prestations de service

Services rendus

Général

Spécialité

Super spécialité

Connectivité

Filaire

Sans fil

Application

Offre

Technologie

La liste des TOP JOUEURS CLÉS dans le rapport sur le marché des hôpitaux intelligents est –

Royal Philips SA

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Medtronic

Qualcomm Technologies, Inc.

Honeywell International Inc.

STANLEY Santé

SAP SE

Microsoft

Allscripts Healthcare, LLC

Société Cerner.

McKesson Corporation

Advantech Co., Ltd

……..

Portée du rapport :

Le rapport étudie principalement la taille, les tendances récentes et l’état de développement du marché des hôpitaux intelligents, ainsi que les opportunités d’investissement, la dynamique du marché (comme les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs) et les nouvelles de l’industrie (comme les fusions, les acquisitions et les investissements). L’innovation et les progrès technologiques optimiseront davantage les performances du produit, le rendant plus largement utilisé dans les applications en aval. Cette étude catégorise les données mondiales de ventilation Smart Hospital par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et Analyse des cinq forces de Porter.

Un cadre réglementaire strict limitera également la croissance du marché. Certaines des questions clés auxquelles ce rapport a répondu:

Quel sera le taux de croissance, la dynamique de croissance ou le marché d’accélération du marché Smart Hospital au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Hôpital intelligent?

Quelle était la taille du marché émergent du Smart Hospital en valeur en 2022?

Quelle sera la taille du marché émergent du Smart Hospital en 2029?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché Smart Hospital?

Quelles tendances, défis et barrières auront un impact sur le développement et la taille du marché mondial Smart Hospital?

– Quels sont le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Hôpital intelligent?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des hôpitaux intelligents auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des hôpitaux intelligents?

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Sources de données et méthodologie

Les principales sources impliquent les experts de l’industrie du marché mondial des hôpitaux intelligents, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services d’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour recueillir et authentifier les informations qualitatives et quantitatives et déterminer les perspectives d’avenir.

Dans le vaste processus de recherche primaire entrepris pour cette étude, les sources primaires – enquêtes postales, téléphone, enquête en ligne et en face à face ont été prises en compte pour obtenir et vérifier les aspects qualitatifs et quantitatifs de cette étude de recherche. En ce qui concerne les sources secondaires, les rapports annuels de la société, les communiqués de presse, les sites Web, la présentation aux investisseurs, les transcriptions des conférences téléphoniques, les webinaires, les revues, les régulateurs, les associations nationales des douanes et de l’industrie ont reçu une importance primordiale.

En définitive , ce rapport vous donnera une perspective sans équivoque sur chaque réalité du marché sans avoir besoin de faire allusion à un autre rapport de recherche ou à une source d’information. Notre rapport vous donnera à tous les réalités du passé, du présent et du destin éventuel des États-Unis

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des hôpitaux intelligents :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché mondial des hôpitaux intelligents

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché mondial des hôpitaux intelligents.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de l’hôpital intelligent mondial

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché mondial des hôpitaux intelligents Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2010-2022

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché mondial des hôpitaux intelligents qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Global Smart Hospital Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

