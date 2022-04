Le marché de la gestion du stress dans les espaces de travail est sur le point de se développer à un rythme soutenu à l’avenir | Acteurs de l’industrie – Par Cascade Centers Inc., BHS.com, Whil Concepts, Inc., Workplace Options

DBMR a ajouté un nouveau rapport de recherche intitulé Workspace Stress Management Market Size, Partager, Croissance, Tendances et Prévisions 2022 à 2029 tournent autour de la dynamique du marché, de la croissance régionale, de la concurrence et d’autres aspects importants du marché mondial. Le rapport est une présentation brillante des données constitutives associées au marché mondial de la gestion du stress dans les espaces de travail. Le rapport couvre les créateurs critiques du marché avec des informations prééminentes, telles que les données de contact et de salaire, le coût, la division, les éléments moteurs, les profils des organisations importantes, l’estime, les restrictions, les ouvertures, les difficultés et les obstacles. La recherche fournit des chiffres et des statistiques de marché précis, notamment le TCAC, les revenus, le volume, la consommation, la production, les parts de marché, le prix et la marge brute. Dans l’ensemble, la faisabilité d’une nouvelle analyse de projet a été examinée dans le rapport.

Le marché de la gestion du stress dans l’espace de travail devrait croître de 8,7 % de 2022 à 2029 pour atteindre une valeur estimée à 14,85 milliards USD d’ici 2029, des facteurs tels que le manque de sensibilisation à la gestion du stress dans l’espace de travail et le manque de conseillers qualifiés entravent la croissance du marché.

Aperçu:

La gestion du stress de l’espace de travail est souvent nécessaire pour maintenir un environnement dynamique et propre, et est obtenue par une planification appropriée et une prestation ingénieuse de diverses fonctions. La gestion des installations prend en charge la gestion spécialisée des services tels que la restauration, le nettoyage, l’entretien et la sécurité.

L’augmentation rapide de l’externalisation des services de gestion des installations par le secteur de la santé est l’un des facteurs importants de l’escalade de la croissance et de la demande du marché de la gestion du stress des espaces de travail. En outre, l’augmentation rapide de l’apparition de maladies chroniques et l’augmentation du tourisme médical dans les pays émergents contribuent également à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, la tendance changeante à utiliser des technologies de pointe pour maintenir la durabilité à les lieux de travail et le nombre croissant de patients et l’augmentation des dépenses de santé des acteurs publics et privés des systèmes de santé renforcent également la croissance du marché. En outre, l’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la sensibilisation à l’hygiène dans les établissements de santé sont également l’un des facteurs importants qui alimentent la croissance du marché de la gestion du stress au travail. L’augmentation rapide des développements technologiques dans le secteur de l’informatique de la santé assurera également une forte croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion du stress dans les espaces de travail fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’organisation, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel de l’industrie, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché de la gestion du stress de l’espace de travail, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur du produit et étendue, dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché de la gestion du stress dans les espaces de travail.

Segmentation

Par service (évaluation du stress, yoga et méditation, entraînement à la résilience, mesures de suivi des progrès, autres)

Par mode de prestation (conseillers individuels, entraîneurs personnels, spécialistes de la méditation, autres)

Par activité (intérieur, extérieur)

Par utilisation finale (organisations à petite échelle, organisations à moyenne échelle, organisations à grande échelle)

Les principaux fabricants du marché couverts par le marché de la gestion du stress dans les espaces de travail sont:

Cascade Centres Inc.

Tandis que Concepts, Inc.

Options de lieu de travail

Animo BV

VieDojo

Cerveau total

Mindario

2Morrow Inc.

HEUREUSE SANTÉ

HEADSPACE INC.

Magellan Health, Inc.

Silvercloud Santé Limitée

ComPsych Corporation

CuraLinc Santé

eMindful, Inc.

…..

Principaux avantages pour le marché de la gestion du stress dans les espaces de travail:

Une analyse approfondie du marché est réalisée en construisant des estimations du marché pour les segments clés du marché entre 2020 et 2027. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances et dynamiques actuelles et émergentes du marché de la gestion du stress dans les espaces de travail.

Les principaux acteurs du marché au sein du marché sont présentés dans ce rapport et leurs stratégies sont analysées en profondeur, ce qui aide à comprendre les perspectives concurrentielles du secteur.

Une analyse approfondie du marché est effectuée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux fabricants du marché.

Une analyse complète de toutes les régions (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique)

Étendue du marché mondial de la gestion du stress dans les espaces de travail et taille du marché

Le marché de la gestion du stress de l’espace de travail est segmenté en fonction du type de paramètre, des tests prédictifs et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de paramètre, le marché de la gestion du stress de l’espace de travail est segmenté en DTC et professionnel

Sur la base de tests prédictifs, le marché de la gestion du stress dans l’espace de travail est fragmenté en test de susceptibilité génétique, diagnostic prédictif et dépistage de la population

Sur la base des applications, le marché de la gestion du stress dans les espaces de travail est divisé en génomique des consommateurs, cancer du sein et des ovaires, dépistage cardiovasculaire, dépistage et surveillance du diabète, cancer du côlon, maladie de Parkinson / maladie d’Alzheimer, dépistage urologique / dépistage du cancer de la prostate, orthopédie et musculo-squelettique, et autres.



En fonction des régions, le marché de la gestion du stress dans les espaces de travail est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Le rapport couvre les principaux aspects :

Le rapport évalue les facteurs clés des moteurs, des contraintes et des opportunités permettant une prise de décision stratégique avec perspicacité pour identifier le marché potentiel.

Divers facteurs économiques qui sont importants pour déterminer la tendance du marché Gestion du stress de l’espace de travail, les décisions d’achat et l’attractivité du marché sont en cours d’analyse pour l’estimation et la prévision du marché.

L’analyse aidera les parties prenantes telles que les fabricants et les distributeurs à identifier et à capturer les marchés à fort potentiel.

L’étude aborde également divers facteurs environnementaux et réglementaires essentiels à la croissance du marché de la gestion du stress dans les espaces de travail.

