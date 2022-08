Le marché de la gestion du stress dans les espaces de travail devrait connaître un TCAC de 9,20 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché de la gestion du stress en espace de travail est une pratique suivie et adoptée pour gérer le stress personnel ou des employés. Cela implique d’adopter différentes approches, telles que jouer à des jeux, faire des arts créatifs, organiser des événements, etc. La gestion du stress dans l’espace de travail peut aider à améliorer l’efficacité, la productivité et le bien-être des employés.

Le marché de la gestion du stress des espaces de travail devrait croître à un TCAC de 9,20 % au cours de la période de prévision, selon une analyse de Data Bridge Market Research. Les évaluations du stress représentent le plus grand segment de services sur le marché de la gestion du stress au travail en raison de l’adoption et de la mise en œuvre croissantes de programmes de gestion du stress pour améliorer les performances globales des employés.

Dynamique du marché de la gestion du stress dans les espaces de travail

chauffeur

ralentissement économique

Le ralentissement économique mondial a limité les possibilités d’emploi, en particulier dans les zones densément peuplées. De plus, les licenciements se multiplient. Cela conduit à la panique et à des niveaux élevés de stress. En conséquence, l’adoption de solutions et de services de gestion du stress en milieu de travail est généralisée.

La prévalence de la maladie en hausse

Selon de nombreux rapports publiés et disponibles sur Internet, l’incidence des maladies des métaux telles que la dépression, l’anxiété et la fatigue chronique est en augmentation. Par conséquent, une sensibilisation accrue aux avantages sociaux des employés stimulera la croissance de la valeur marchande de la gestion du stress au travail.

Recherche et développement

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral augmentera la quantité de capacité de R&D effectuée quotidiennement. Les chercheurs consacrent de plus en plus de ressources à comprendre les défis psychologiques rencontrés par les employés et à identifier ce qui déclenche le stress. Par conséquent, cela conduira à la croissance du marché de la gestion du stress au travail.

De plus, le nombre croissant de femmes au travail et l’augmentation du nombre d’industries quotidiennes ont un impact positif sur le marché de la gestion du stress au travail.

Chance

De plus, l’adoption généralisée des tests d’auto-évaluation numériques et en ligne offrira des opportunités lucratives aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la prise de conscience croissante de l’importance de la santé mentale, la mise en œuvre croissante de politiques gouvernementales visant à promouvoir la sécurité au travail et un avenir sain augmenteront encore le taux de croissance du marché de la gestion du stress au travail.

Contraintes/Défis

D’autre part, le manque de consultants qualifiés, la sensibilisation limitée à la gestion du stress au travail, en particulier dans les économies sous-développées, et les dépenses élevées requises pour les activités de R&D devraient entraver la croissance du marché. En outre, le manque de sensibilisation et d’infrastructures requises dans les régions sous-développées et arriérées devrait défier le marché de la gestion du stress au travail au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la gestion du stress au travail détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution des réglementations du marché, le marché stratégique analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché de la gestion du stress au travail, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

Le nombre d’appels à la ligne d’assistance téléphonique de crise fédérale gérée par la Substance Abuse and Mental Health Services Administration a augmenté de plus de 300% depuis février 2020. La Federal Crisis Line est une ligne d’assistance en cas de catastrophe pour le peuple américain

Portée du marché mondial de la gestion du stress dans les espaces de travail

Le marché de la gestion du stress de l’espace de travail est segmenté en fonction du service, du modèle de prestation, de l’activité et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Servez

évaluation du stress

Yoga et Méditation

formation à la résilience

Métriques de suivi des progrès

autre

Basé sur les services, le marché de la gestion du stress au travail comprend l’évaluation du stress, le yoga et la méditation, la formation à la résilience, les mesures de suivi des progrès, etc.

méthode de livraison

conseiller personnel

préparateur physique personnel

spécialiste de la méditation

autre

Le marché de la gestion du stress au travail a été segmenté en fonction du modèle de prestation en consultants personnels, entraîneurs personnels de conditionnement physique, spécialistes de la méditation et autres.

Activité

intérieur

Extérieur

Sur la base de l’activité, le marché de la gestion du stress au travail a été segmenté en intérieur et extérieur.

utilisateur final

petite organisation

organisation de taille moyenne

grande organisation

Analyse / aperçus régionaux du marché de la gestion du stress dans les espaces de travail

Comme mentionné ci-dessus, le marché Gestion du stress de l’espace de travail est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, service, modèle de livraison, activité et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion du stress au travail sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) faisant partie du Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud faisant partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion du stress au travail en raison de la présence de nombreux fournisseurs de services dans la région et de la demande croissante de bien-être au travail.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de la sensibilisation accrue au maintien de la santé mentale et de l’augmentation des cas de troubles mentaux.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gestion du stress dans les espaces de travail

Les détails des concurrents sont fournis par le paysage concurrentiel du marché Gestion du stress de l’espace de travail. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la gestion du stress dans les espaces de travail.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion du stress dans les espaces de travail sont Canopy Inc., BHS International Ltd, Wil, Workspace Options, Animo BV, LifeDojo, Total Brain, Mindario, 2Morrow Inc., Happify Health, Headspace Inc., Magellan Health, Inc., SilverCloud., ComPsych Corporation, CuraLinc Healthcare, eMindful Inc., ACAP HealthWorks, LifeWorks Inc., Optum, Inc., Levelhead, Lyra Health, Inc., Journey, Life-XT, LLC et SuperBetter, LLC., de quel autre

