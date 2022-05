Le marché de la gestion du stationnement atteindra 45 125,82 millions de dollars américains à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 4,9 % : The Insight Partners

Accentuer le développement des opportunités de croissance du système de stationnement sans contact pour le marché de la surveillance du conditionnement de l’huile au cours de la période 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché de la gestion du stationnement jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par site de stationnement, solution, services et type de déploiement», le marché devrait passer de 32 221,73 millions de dollars américains en 2021 aux États-Unis 45 125,82 millions de dollars d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,9 % entre 2021 et 2028.

Le marché de la gestion du stationnement est un marché très fragmenté avec la présence d’un nombre important d’acteurs dans chaque pays couplé à de multiples acteurs avec une petite présence régionale. Les sociétés proposent différentes solutions de gestion du stationnement telles que le contrôle d’accès, l’ANPR, la sécurité et la surveillance du stationnement, la réservation de stationnement et le service de voiturier, ainsi que l’application des frais, entre autres solutions de gestion du stationnement.

Paysage concurrentiel : Marché de la gestion du stationnement : Indigo Parking Service, Streetline, Flowbird Group, Parkmobile, TIBA Parking, Smart Parking Limited, T2 Systems, Swarco, Passport Inc. et Siemens AG,

Le nombre croissant de véhicules de tourisme immatriculés ainsi que la disponibilité limitée des places de stationnement dans les grandes villes ont entraîné une augmentation de la demande de solutions efficaces de gestion du stationnement au cours des dernières années. Par la suite, les principaux utilisateurs finaux de la gestion du stationnement tels que les aéroports, les gouvernements et les municipalités, les universités, les hôpitaux, les hôtels, les restaurants et les complexes commerciaux, entre autres utilisateurs finaux, ont constaté une augmentation significative des besoins en gestion du stationnement dans les grandes villes. En outre, le stationnement sur rue, en particulier dans les villes métropolitaines, a généré une importante collecte de revenus générés par les infractions de stationnement et les frais de stationnement, qui sont effectivement utilisés pour fournir d’importants services publics au public. Des facteurs tels que le taux croissant de développement des infrastructures couplé à la croissance du pouvoir d’achat des individus ont considérablement augmenté la demande d’amélioration de la mobilité des véhicules dans les principaux centres commerciaux populaires des pays développés et en développement.

Avec l’avènement de la technologie et la gestion précise des problèmes d’espace de stationnement rencontrés par un particulier, les acteurs du marché se concentrent résolument sur le développement de systèmes de stationnement sans contact. Le système de gestion du stationnement sans contact facilite l’entrée et la sortie du véhicule sans aucun contact physique avec les bornes d’entrée/sortie de stationnement. Le conducteur n’a pas besoin d’appuyer sur le bouton du ticket ni même de toucher une machine de paiement. Le système de stationnement intelligent sans contact intègre un ticket électronique à code QR unique, qui est généré à la station d’entrée à l’aide d’un smartphone. Cet identifiant de billet électronique à code QR permet également aux utilisateurs d’effectuer un paiement en ligne à la station de sortie.

Après l’épidémie de pandémie de COVID-19, l’adoption de solutions de stationnement axées sur la technologie émerge pour combler efficacement l’écart entre les propriétaires/conducteurs de voitures à la recherche de places de stationnement sûres et les entreprises qui pourraient fournir ces places de manière numérique et rapide. Les conducteurs découvrent actuellement des places de stationnement vides à proximité, réservent des emplacements en quelques clics sur l’écran du smartphone et effectuent des paiements via la méthode numérique.

Le marché de la gestion du stationnement est segmenté en fonction du site de stationnement, des solutions, des services, du type de déploiement et de la géographie. Basé sur le site de stationnement, le marché mondial de la gestion du stationnement est segmenté en stationnement dans la rue et stationnement hors rue. En 2020, le segment du stationnement hors voirie était en tête du marché de la gestion du stationnement et représentait une part de marché plus importante. Basé sur la solution, le marché de la gestion du stationnement est segmenté en solutions de guidage de stationnement, solutions de réservation de stationnement, solutions de sécurité et de surveillance de stationnement, etc. En 2020, le segment des autres était en tête, le segment de la gestion du stationnement représentait une part plus importante du marché. Basé sur les services, le marché de la gestion du stationnement est segmenté en services gérés et services professionnels. En 2020, le segment des services gérés était en tête, le segment de la gestion du stationnement représentait une part plus importante du marché.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la gestion du stationnement du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de la gestion du stationnement dans ces régions.

Détails du chapitre du marché de la gestion du stationnement:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de la gestion du stationnement

Partie 04 : Dimensionnement du marché de la gestion du stationnement

Partie 05 : Segmentation du marché de la gestion du stationnement par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

