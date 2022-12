Le marché de la gestion du sang des patients devrait atteindre 22,01 milliards de dollars d’ici 2029 au cours de la période de prévision

Le marché de la gestion du sang des patients devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 . Data Bridge Market Research analyse que le marché atteindra 22,01 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,80 % par rapport à la période de prévision précédente. La demande mondiale croissante de sang due à une myriade de causes et de besoins face à l’incidence actuelle des maladies du sang telles que la leucémie a fourni une base de marché stratégique pour la gestion du sang des patients en termes de volume plutôt que de revenus.

Le plus grand encouragement pour la valeur du don de sang dans divers domaines verticaux de l’infrastructure médicale, des sciences de la vie, de la recherche sur le placenta et l’hémoglobine pour le développement de l’industrie médicale cachée dans l’entité de sauvetage (sang) a généré une croissance dimensionnelle du marché de la gestion du sang des patients. La période de prévision est 2022-2029. L’augmentation du nombre de donneurs de sang et les prestations de soutien fournies en échange du don de sang augmentent à un rythme rapide et soutenu. Au milieu de cette succession, la popularité des camps de don de sang a augmenté rapidement et la fourniture de solutions en temps réel a propulsé le marché de la gestion du sang des patients au sommet. L’omniprésence croissante des virus cibles et les futurs développements technologiques donnent une impulsion optimale à la croissance du marché de la gestion du sang des patients.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion du sang des patients sont Haemonetics Corporation, Fresenius SE & Co. KGaA, Terumo Corporation, Immucor, Inc., B. Braun Melsungen AG, Maco Pharma SAS, bioMérieux SA, KANEKA CORPORATION, Bio-Rad Laboratories, Inc., Abbott, Grifols, SA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, LivaNova PLC Il existe des acteurs nationaux et mondiaux tels que Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. DBMR Analyst comprend votre avantage concurrentiel et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des soins du sang des patients fournit des détails sur le marché, les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes. faire. Changements réglementaires, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et applications, recommandations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la gestion du sang des patients, veuillez contacter : Pour Data Bridge Market Research Analyst Brief, notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la gestion du sang des patients et taille du marché

Le marché de la gestion du sang des patients est segmenté en fonction de l’article, de l’unité et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Le marché de la gestion du sang des patients est divisé en produits de composants sanguins et en sang total par unité.

Sur la base des articles, le marché des soins du sang des patients est segmenté en instruments, dispositifs de traitement du sang, dispositifs de transfusion, dispositifs de détection d’hémoculture, dispositifs de diagnostic et de test, fournitures pour dispositifs de stockage, accessoires, seringues et aiguilles, flacons et tubes et banques de sang. et logiciels de transfusion, logiciels, kits de dosage, coloration de lames, réactifs de typage sanguin, milieux de culture, réactifs et kits, poches de sang.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la gestion du sang des patients est divisé en hôpitaux et banques de sang.

Analyse au niveau national du marché de la gestion du sang des patients

Le marché de la gestion du sang des patients est analysé comme ci-dessus en fournissant des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, catégorie, unité et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport de marché Gestion du sang des patients sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. , Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël et autres régions du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) Afrique et Afrique ( MEA), brésil,

Les États-Unis dominent le marché de la gestion du sang des patients en Amérique du Nord en raison de leur infrastructure de soins de santé de premier plan, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, de 2020 à 2027, en raison de la concentration prévue de divers acteurs du marché. . développer. . Il existe dans certaines régions et préconise des normes de remboursement. La surpopulation des personnes âgées en Europe stimulera la demande de transfusions sanguines, accélérant le potentiel du marché de la gestion du sang des patients.

La section par pays du rapport sur le marché Soins du sang des patients fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, les sites de production et les quantités, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, les défis rencontrés par la présence et la disponibilité des marques mondiales et la concurrence importante ou peu fréquente des marques régionales et nationales.

