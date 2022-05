Le marché de la gestion du poids est en plein essor dans le monde entier pour générer des revenus massifs dans les années à venir | Analyse DBMR

DBMR a ajouté un nouveau rapport avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles.

Le marché mondial de la gestion du poids devrait enregistrer un TCAC substantiel de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la gestion du poids

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont TECHNOGYM USA Corp, Johnson & Johnson Services, Inc., Medtronic, OLYMPUS CORPORATION, BRUNSWICK CORPORATION, Apollo Endosurgery, Inc., Nautilus, Inc, ICON Health & Fitness, Johnson Health Tech. The Simply Good Foods Company, Herbalife International of America, Inc, Kellogg Co., The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc, OTSUKA HOLDINGS CO. LTD., Amway, VLCC, WW International, Inc., NUTRISYSTEM, INC, WW International , Inc., ICON Health & Fitness, DUKE DIET & FITNESS CENTER, Jenny Craig, SLIMMING WORLD, EQUINOX, INC, EDIETS.COM, Life Time, Inc., MoreLife et Hologics Inc. entre autres.

La gestion du poids est un défi à long terme qui est influencé par des facteurs émotionnels, comportementaux et physiques. Selon l’Institute of Health Metrics and Evaluation, 30,0% de la population mondiale est touchée par la prise de poids excessive et l’obésité qui sont la préoccupation majeure en matière de santé publique. Le contrôle du poids consiste en de nombreuses techniques et stratégies telles que le régime alimentaire, l’activité physique, la thérapie comportementale et la chirurgie ou des combinaisons de tout cela. Certaines stratégies telles que la modification des habitudes alimentaires et l’entraînement physique influencent également l’obésité et d’autres facteurs de risque. L’exercice physique est considéré comme faisant partie intégrante de la gestion du poids et de la thérapie de perte de poids. La disponibilité de solutions pour la gestion du poids et l’évolution du mode de vie stimule la croissance du marché.

Segmentation : marché mondial de la gestion du poids

Le marché mondial de la gestion du poids est segmenté en cinq segments notables qui sont le type, le régime alimentaire, l’application, le canal de distribution et l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché est segmenté en équipements, services et suppléments

Sur la base du régime alimentaire, le marché est segmenté en repas, boissons et nutraceutiques En mars 2019, Herbalife a lancé Protein Drink Mix Select et Formula 1 Select Meal Replacement Shake, deux protéines alternatives nouvellement développées. Ces produits sont des mélanges nutritionnels à base de plantes hautement formulés avec du quinoa, des protéines de riz et du pois. Ces produits sont les meilleures alternatives pour les allergies au gluten, aux produits laitiers ou au soja. Ces lancements améliorent définitivement le portefeuille de produits car ces mélanges fournissent des nutriments essentiels avec une alimentation saine et équilibrée

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en maintien du poids, mise en forme du corps, blessures sportives, procédures esthétiques, gestion des plaies chroniques et autres En mars 2017, Nautilus, Inc. avait lancé divers produits tels que Zero Runner et ZR7000 avec le nouveau vélo à résistance à l’air Octane AirdyneX lors du salon professionnel qui se tenait à Los Angeles et de la convention de l’International Health Racquet and Sportsclub Association (IHRSA). Pour cette raison, il y a une expansion des produits ainsi qu’une augmentation des revenus de l’entreprise.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en marketing à plusieurs niveaux, grande distribution, petite distribution, magasins de santé et de beauté, en ligne et autres. En mai 2019, WW International, Inc. avait lancé un nouveau pôle technologique à Toronto. Ce hub offrira le programme à ses employés. Un tel hub transformera la technologie en cours de l’entreprise

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en centres de fitness et clubs de santé, services de conseil et centres commerciaux de perte de poids, programmes de perte de poids en ligne, centres d’amincissement et autres En janvier 2018, THE COCA-COLA COMPANY a lancé Diet Coke en Amérique du Nord. En cela, il y a du changement de look, d’emballage et de nouvelles saveurs. Cette modernisation aide Diet Coke à se spécialiser dans la nouvelle génération. En conséquence, il y aura plus de clientèle pour ce produit.



Lancements de produits

En novembre 2018, Nautilus, Inc. avait lancé avec succès max intelligence. Il utilise des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) pour aider les utilisateurs de machines cardio Bowflex Max Trainer. Avec cela, il y a une augmentation de la gamme de produits de l’entreprise

En décembre 2018, Kellogg Co. avait annoncé avec succès le lancement d’un nouveau Twist sucré ainsi que de nouveaux krispies aux fraises. Pour cette raison, il y a un ajout de portefeuille de produits.

En mai 2017, Nautilus, Inc. avait lancé avec succès la nouvelle suite Bowflex d’équipements de musculation et de cardio offrant un entraînement de vitesse hybride. Avec cela, il y a une augmentation du portefeuille de produits ainsi que des revenus de l’entreprise

