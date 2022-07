Le marché de la gestion du cycle de revenus back-end devrait connaître une croissance durable sur 2022-2030

Des facteurs tels que la taille croissante des patients et la baisse des taux d’indemnisation, l’importance croissante de la gestion de la réfutation alimentent la croissance du marché. Cependant, le coût élevé du déploiement freine le marché.

Parmi les modes de livraison, le segment des modes de livraison basés sur le cloud a connu une croissance significative au cours de la période de prévision en raison des coûts d’investissement et des coûts opérationnels relativement inférieurs encourus dans ce modèle, outre son évolutivité, sa souplesse et son prix abordable.

Par géographie, l’Amérique du Nord devrait croître avec une part de marché importante au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que l’augmentation des investissements HCIT dans la région, la numérisation croissante et l’approbation des initiatives de financement par le gouvernement canadien.

Certains des principaux acteurs du marché mondial de la gestion du cycle de revenus back-end sont DST Systems, Gebbs Healthcare Solutions, Mckesson (maintenant une partie de Change Healthcare, Inc.), Cerner, GE Healthcare, Optum, Inc. (une filiale du groupe Unitedhealth Inc.), Athenahealth, Nthrive, Conifer Health Solutions, Allscripts Healthcare Solutions, Cognizant Technology Solutions, Eclinicalworks, Quest Diagnostics, The SSI Group, Ram Technologies, Context 4 Healthcare, Plexis Healthcare Systems et Health Solutions Plus (HSP).

Modes de livraison couverts :

• Mode de livraison basé sur le cloud • Mode

de livraison sur site

Produits et services couverts :

• Logiciels

• Services

Utilisateurs finaux couverts :

• Prestataires de soins de santé

• Payeurs de soins de santé

Régions couvertes :