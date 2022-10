Le marché de la gestion du capital humain couvrait une valeur marchande de 28,93 milliards USD pour une période de prévision allant de 2020 à 2030

Faits saillants du marché

Market Research Future (MRFR), dans son dernier rapport sur le marché mondial de la gestion du capital humain, examine différents facteurs susceptibles d’avoir un impact sur le marché de la gestion du capital humain en 2020. Selon les conclusions du MRFR, le marché de la gestion du capital humain peut augmenter d’environ 8,2% TCAC jusqu’en 2016 et 2022. À la fin de la période d’examen, la taille du marché de la gestion du capital humain peut atteindre près de 28,93 milliards de dollars américains. Le marché HCM peut augmenter à un rythme élevé en raison du besoin croissant de solutions de gestion des ressources humaines. L’accent mis sur la gestion organisationnelle peut stimuler l’expansion du marché dans les années à venir. L’augmentation du besoin de compétences spécifiques dans un espace de travail peut stimuler l’expansion du marché.

Segmentation:

L’étude de segment du marché mondial de la gestion du capital humain est basée sur la taille de l’organisation, le déploiement, le composant et l’utilisateur final. Le segment basé sur les composants du marché de la gestion du capital humain sont les solutions logicielles et les services. Le segment des solutions logicielles peut augmenter à un rythme élevé. La gestion des compétences, l’e-boarding, l’analyse de la main-d’œuvre, les ressources humaines de base, la paie et la fiscalité, la gestion des talents, la gestion des performances, la gestion du temps et des dépenses, le recrutement en ligne et l’apprentissage en ligne sont des segments de la solution logicielle. Les segments de services sont les services de transformation, les services de mise en œuvre, le support et la maintenance, les services de conseil et autres. La grande popularité des services de conseil peut stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Les segments basés sur le déploiement du marché de la gestion du capital humain sont sur site et dans le cloud. Les segments basés sur la taille de l’organisation du marché de la gestion du capital humain sont les PME et les grandes entreprises. Les segments du marché basés sur les utilisateurs finaux sont la fabrication, la BFSI, les transports, le gouvernement, les soins de santé, l’informatique/ITES et autres.

Analyse régionale

MRFR a étudié le marché mondial de la gestion du capital humain en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, suivi de l’Europe et du reste du monde. Selon l’analyse du MRFR, le marché de la gestion du capital humain en Amérique du Nord peut dominer le marché mondial de la gestion du capital humain en raison de plusieurs facteurs. L’augmentation de la pénétration des technologies modernes et les progrès rapides peuvent entraîner l’expansion du marché dans la région. L’étude MRFR indique également que l’augmentation du besoin de déploiement du cloud peut considérablement stimuler le marché de la gestion du capital humain dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. En outre, le besoin de services informatiques peut entraîner l’expansion du marché de la gestion du capital humain APAC dans les années à venir. Le marché européen de la gestion du capital humain devrait augmenter à un rythme élevé en raison de la hausse de l’emploi. L’émergence de nouvelles opportunités d’emploi peut considérablement favoriser l’essor du marché européen de la gestion du capital humain dans les années à venir. L’augmentation du besoin de gérer le groupe de travail croissant face à l’augmentation du nombre d’entreprises devrait entraîner l’expansion du marché régional de la gestion du capital humain tout au long de la période d’évaluation.

Joueurs clés

MRFR a reconnu certains acteurs réputés opérant sur le marché de la gestion du capital humain. Elles sont; SAP SE (Allemagne), IBM (États-Unis), Workforce Software (États-Unis), Software AG (Allemagne), WORKDAY (États-Unis), ADP LLC (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), Ultimate Software (États-Unis), LinkedIn (États-Unis) , Zenefits (États-Unis), Infor (États-Unis), Talentsoft (France) et Kronos Inc. (États-Unis), entre autres. La contribution des principaux acteurs est discutée dans le rapport sur le marché mondial de la gestion du capital humain qui peut offrir des informations indispensables sur le marché. Les investisseurs recherchent des informations sur la valeur qui peuvent les aider à prendre des décisions prometteuses. Ainsi, les informations indispensables fournies dans le rapport peuvent aider les investisseurs à réaliser une croissance décente. Le MRFR a identifié ces régions clés en fonction de l’origine, de la franchise régionale, des principaux produits et des principaux développements.

