Le marché de la gestion des troupeaux laitiers devrait enregistrer un TCAC de l’industrie de 8,5 % jusqu’en 2028

Le marché de la gestion des troupeaux laitiers devrait connaître une croissance du marché à un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028 . Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la gestion des troupeaux laitiers fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir sur le marché au cours de la période de prévision, tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. Le développement rapide de l’industrie mondiale de la santé accélère la croissance du marché de la gestion des troupeaux laitiers.

La gestion des troupeaux laitiers fait référence à une technique utilisée pour suivre la santé et la productivité des vaches laitières. Ils utilisent souvent des technologies utilisées dans l’agriculture intelligente qui sont également considérées comme rentables par nature. Ceux-ci sont largement déployés dans des applications telles que la gestion du stress thermique, les grandes exploitations laitières et la gestion de la santé.

L’augmentation de la taille des troupeaux de fermes laitières dans le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la gestion des troupeaux laitiers. La demande croissante de technologies agricoles intelligentes pour améliorer l’efficacité et la productivité globales, ainsi que l’augmentation de la production et de la consommation de lait et de produits laitiers, ont accéléré la croissance du marché. Les économies de coûts substantielles associées aux produits de gestion des troupeaux laitiers et l’augmentation des investissements en capital pour le développement des fermes laitières ont encore eu un impact sur le marché.

Étendue du marché mondial de la gestion des troupeaux laitiers et taille du marché

Le marché de la gestion des troupeaux laitiers est segmenté en fonction du produit, de la taille de la ferme et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché de la gestion des troupeaux laitiers est segmenté en systèmes et logiciels de gestion automatisée des troupeaux laitiers.

En fonction de la taille de la ferme, le marché de la gestion des troupeaux laitiers est segmenté en petites fermes laitières, moyennes fermes laitières et grandes fermes laitières.

Sur la base des applications, le marché de la gestion des troupeaux laitiers est segmenté en récolte de lait, alimentation, élevage, confort des vaches et gestion du stress thermique, gestion des veaux, gestion de la santé et autres applications.

Analyse au niveau du pays du marché de la gestion des troupeaux laitiers

L’Europe domine le marché de la gestion des troupeaux laitiers en raison de la popularité croissante du système dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision 2021 à 2028 en raison de la sensibilisation croissante à la gestion des troupeaux laitiers.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir la situation du marché dans divers pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte tout en fournissant l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gestion des troupeaux laitiers

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion des troupeaux laitiers sont:

eLaval Inc., GEA Group Aktiengesellschaft, Afimilk Ltd., BouMatic., Fullwood Packo, SCR, DAIRYMASTER, Lely, VAS, SUM-IT , Pearson International LLC , FarmWizard., Waikato Milking Systems NZ LP., Trioliet, FBS Systems Inc. , Infovet, Stellapps Technologies Private Limited, UNIFORM-Agri et Madero Dairy Systems SA de CV et d’autres entreprises nationales et étrangères. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

