Le marché de la gestion des réclamations médicales devrait atteindre 18,15 milliards USD d’ici 2030

La gestion des réclamations médicales est un processus qui comprend des tâches telles que l’organisation, la réclamation, la création, la mise à jour et le traitement des réclamations médicales liées au diagnostic, au traitement et aux médicaments d’un patient. En d’autres termes, un logiciel qui gère le processus de facturation et de remboursement des soins médicaux, permettant aux prestataires de soins de santé de maximiser leurs revenus grâce à une gestion appropriée des réclamations. Il s’agit d’une distance à double sens entre les patients, les prestataires, les sociétés de facturation et les assureurs.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché de la gestion des réclamations médicales, évalué à 12,29 milliards USD en 2022 , devrait croître à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision 2023-2030, pour atteindre 18,15 milliards USD d’ici 2030. En plus des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les acteurs clés, le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire. .

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion des réclamations médicales incluent Athenahealth, Plexis Healthcare Systems, Cognizant, Cerner Corporation, Allscripts Healthcare Solutions, LLC, nThrive Inc., Environmentalworks, Context Healthcare, Optum, Inc., Corporación Mckesson, Sistemas DST, Tecnologías Ram . Inc., GE Healthcare, Health Solutions Plus (HSP), Conifer Health Solutions, LLC, Quest Diagnostics, Gebbs Healthcare Solutions et The SSI Group, LLC. Les données sur les parts de marché mondiales sont présentées séparément pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Ce rapport sur le marché de la gestion des réclamations médicales détaille les développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, la valeur d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, la part de marché, le marché intérieur et l’impact sur le marché, l’analyse des segments de revenus émergents et les modifications réglementaires des opportunités de marché. expliquer. , Analyse de la stratégie de croissance du marché, Taille du marché, Catégorie de croissance du marché, Fuerzas y Nichos de applications d’applications, Approbations de produits, Lancements de produits, Expansion géographique, Innovations du marché technologique. Gestion des réclamations de données de santé Pour plus d’informations sur Mercado,

Étendue du marché mondial de la gestion des réclamations médicales et taille du marché

Le marché de la gestion des réclamations médicales est segmenté en fonction du type, du composant, du mode de livraison et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

En fonction du type, le marché de la gestion des réclamations médicales est segmenté en solutions intégrées et en solutions autonomes.

Sur la base des composants, le marché de la gestion des réclamations médicales est segmenté en services et logiciels.

Sur la base du modèle de prestation, le marché de la gestion des réclamations médicales est segmenté en un modèle de prestation sur site et un modèle de prestation basé sur le cloud.

Le marché de la gestion des réclamations médicales a également été segmenté sur la base de l’utilisateur final en payeurs médicaux, prestataires médicaux et autres.

Analyse au niveau national du marché Gestion des réclamations médicales

Analyse du marché de la gestion des réclamations médicales Taille du marché et informations sur les tendances par pays, type, composant, mode de livraison et utilisateur final ajoutés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Gestion des réclamations médicales sont: États-Unis, Canada et Mexique, Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Bath, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon et Inde., Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil ;

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion des réclamations médicales en raison des exigences réglementaires qui régissent l’exécution des solutions de gestion des réclamations médicales dans la région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. , car il améliore l’infrastructure des soins de santé et augmente la population âgée dans cette zone particulière.

La section pays du rapport sur le marché de la gestion des réclamations médicales fournit également divers facteurs influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Points de données tels que la consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur, etc. Ce sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité de marques mondiales, les défis concurrentiels importants ou la rareté des marques régionales et nationales, ainsi que l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales indiquent tous les points forts d’une analyse prévisionnelle sur quatre ans des paiements Données. .

