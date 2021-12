Le marché de la Gestion des Processus Métier Low-Code connaît une croissance fulgurante à l’échelle Mondiale jusqu’en 2028 avec les principaux acteurs clés : OutSystems, Xplenty Ltd., Oracle, QuickBase, Inc., Appian, Kissflow Inc., OptimaJet, Salesforce.com , Microsoft, Google LLC

Le low-code est une approche de développement de logiciels qui nécessite peu ou pas de codage pour créer des applications et des processus. Ces outils intuitifs permettent aux utilisateurs n’ayant aucune connaissance formelle du codage ou du développement logiciel de créer des applications à de nombreuses fins, telles que les applications mobiles et les applications professionnelles.

Les plates-formes de développement d’applications Low-code permettent la création d’applications de gestion des processus métier (BPM), de gestion de contenu d’entreprise (ECM) et de gestion de cas grâce à des fonctionnalités, des outils et des composants configurables plutôt qu’à un codage basique, permettant une livraison accélérée des applications métier.

Report Consultant proclame un nouvel ajout de données analytiques intitulé « Low-Code Business Process Management Market » à son vaste référentiel qui aide à prendre des décisions éclairées dans les entreprises. Ce rapport de recherche propose une analyse complète de différents segments de marché tels que les types, la taille, les applications et les utilisateurs finaux. Ce rapport de recherche a été compilé à l’aide de certaines techniques importantes telles que les techniques de recherche primaires et secondaires.

Principaux Acteurs Clés:

OutSystems (États-Unis), Xplenty Ltd. (États-Unis), Oracle (États-Unis), QuickBase, Inc. (États-Unis), Appian (États-Unis), Kissflow Inc. (Inde), OptimaJet (États-Unis), Salesforce.com (États-Unis), Microsoft (États-Unis), Mendix (États-Unis) et Google LLC (États-Unis).

Les réponses clés capturées dans l’étude sont:

Quelle géographie aurait une meilleure demande de produits / services?

Quelles stratégies de grands acteurs les aident à acquérir des parts du marché régional?

Les pays qui pourraient voir la forte hausse du TCAC et de la croissance d’une année sur l’autre (A-O-A)?

Dans quelle mesure le marché de l’investissement à long terme est-il réalisable?

Quelle opportunité le pays offrirait-il aux acteurs existants et nouveaux du marché de la gestion des processus métier Low-Code?

Analyse du côté des risques impliquant des fournisseurs dans une géographie spécifique?

Quels sont les facteurs qui influencent la demande de gestion des processus métier Low-Code dans un avenir proche?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs dans la croissance mondiale du marché de la gestion des processus métier Low-Code?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et leur succès?

Géographiquement, le marché mondial de la gestion des processus métier Low-Code a été fragmenté dans plusieurs régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Europe. Les principaux acteurs clés ont été profilés pour avoir une idée claire des différentes stratégies menées par les entreprises de haut niveau. Les dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités mondiales ont été présentées pour donner une idée claire des étapes ascendantes et descendantes des entreprises. Différents paramètres ont été pris en compte lors de la préparation de ce rapport de recherche, tels que les investisseurs, le marché des actions et le budget des entreprises.

L’industrie de la gestion des processus métier à faible code est bien ancrée pour voir un développement changeant en raison de l’évolution de la demande des consommateurs, de la situation de l’importation / exportation et des enquêtes sur les secteurs en développement. Ce rapport présente les segments détails des figures, des graphiques, des tableaux et des tableaux qui offriront un aperçu complet de l’industrie.

Enfin, le rapport de gestion des processus métier Low-Code offre la taille du marché et des estimations pour la période de 2020 à 2028, en tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessus. Ce rapport aidera les fournisseurs de gestion des processus métier Low-Code, les intégrateurs de systèmes et les partenaires commerciaux associés à comprendre les domaines d’investissement clés et à définir leurs stratégies.

