Le marché de la gestion des images médicales devrait croître à un TCAC de 7,45 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2028

Le marché de la gestion de l’imagerie médicale devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,45 % au cours de la période de prévision, selon une analyse de Data Bridge Market Research. les prédictions ci-dessus. Les progrès technologiques dans les modalités d’imagerie diagnostique et les solutions de gestion d’images stimulent le marché de la gestion des images médicales.

La gestion d’images médicales permet la génération électronique d’images médicales à l’aide d’un système de gestion d’images. Il aide à collecter, organiser et contrôler les données d’imagerie médicale et certaines autres informations dans le système de santé. Les archives cliniques indépendantes des applications, les archives indépendantes des fournisseurs et les systèmes d’archivage et de communication d’images sont des technologies clés utilisées dans les systèmes de gestion d’images.

Portée du marché de la gestion de l’imagerie médicale et taille du marché

Le marché de la gestion des images médicales est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du produit , le marché de la gestion des images médicales est segmenté en systèmes d’archivage et de communication d’images, archivage indépendant des fournisseurs, archivage clinique indépendant des applications et visionneuses d’entreprise/visionneuses universelles.

Le marché de la gestion de l’imagerie médicale est également segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans les hôpitaux et les centres d’imagerie diagnostique, entre autres.

Analyse au niveau national du marché de la gestion de l’imagerie médicale

Le marché de la gestion des images médicales est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion des images médicales sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) au Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion de l’imagerie médicale en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, de l’adoption croissante de l’informatique de santé par les organisations de santé et du nombre croissant de procédures d’imagerie médicale fabriquées dans la région. L’Europe est la deuxième plus grande région pour la croissance du marché de la gestion des images médicales en raison du nombre croissant de patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de la recherche en échographie et de la disponibilité croissante d’installations de traitement avancées.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gestion des images médicales

Le paysage concurrentiel du marché Gestion des images médicales fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications. les points de données fournis ci-dessus n’intéressent que les entreprises du marché de la gestion de l’imagerie médicale.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion des images médicales sont Agfa-Gevaert Group, BridgeHead Software Ltd., Carestream Health, Distributed Medical AB, FUJIFILM Holdings Corporation, General Electric Company, Hitachi Vantara, INFINITT Healthcare Co. Ltd., Koninklijke Philips NV. , Mach7 Technologies Ltd., McKesson Corporation, IBM Watson Health, Novarad, Sectra AB, Siemens Healthcare GmbH, Center for Diagnostic Imaging, Hologic Inc., Esaote SpA, Canon Medical Systems Corporation et Shimadzu Corporation. dans d’autres pays et acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud sont disponibles séparément.

