Le marché de la gestion des déchets médicaux devrait croître à un TCAC de 5,95 % d’ici 2029

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la gestion des déchets médicaux devrait croître à un TCAC de 5,95 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les déchets biomédicaux ou les déchets hospitaliers sont tous les déchets qui contiennent raisonnablement des déchets médicaux infectieux ou potentiellement infectieux résultant de sources et d’activités biologiques et médicales telles que l’identification, la prévention ou le traitement de maladies.

La croissance de l’industrie de la santé et l’importance de la gestion des déchets médicaux sont les principaux facteurs d’accélération de la croissance du marché de la gestion des déchets médicaux. En outre, la production croissante de déchets médicaux ainsi que les initiatives gouvernementales croissantes devraient également stimuler la croissance du marché de la gestion des déchets médicaux. Cependant, le manque de sensibilisation aux risques pour la santé et le manque de professionnels qualifiés limitent le marché de la gestion des déchets médicaux, tandis que les problèmes de sécurité découlant de l’ environnement toxique généré par les déchets mettront à l’épreuve la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la gestion des déchets médicaux et taille du marché

Le marché de la gestion des déchets médicaux est segmenté en fonction du type de déchets, du type de service, du type de traitement, du lieu de traitement, de la catégorie et de la source de production. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du type de déchets, le marché de la gestion des déchets médicaux est segmenté en déchets dangereux et déchets non dangereux. Les déchets dangereux sont subdivisés en déchets infectieux et pathologiques, déchets pharmaceutiques, piquants et autres.

Sur la base du type de service, le marché de la gestion des déchets médicaux est segmenté en collecte, transport et stockage, traitement et élimination, recyclage, etc.

Sur la base du type de traitement, le marché de la gestion des déchets médicaux est segmenté en incinération, autoclavage, traitement chimique, traitement par irradiation, traitement biologique et autres.

Sur la base du traitement sur site, le marché de la gestion des déchets médicaux est segmenté en hors site et sur site. Les types de services hors site sont répartis en collecte, transport et stockage, traitement et élimination, recyclage, etc. Les types de service sur le terrain sont subdivisés en collecte, élimination , recyclage, etc.

La gestion des déchets médicaux est divisée en catégories contrôlées et non contrôlées.

Sur la base de la source de production, le marché de la gestion des déchets médicaux est segmenté en hôpitaux , cabinets médicaux, laboratoires cliniques, fabricants et distributeurs inversés.

Analyse au niveau du pays du marché de la gestion des déchets médicaux

Le marché de la gestion des déchets médicaux est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type de déchet, type de service, type de traitement, lieu de traitement, catégorie et source de production, comme indiqué ci-dessous. -au dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion des déchets médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient Afrique en le cadre Moyen-Orient et Afrique (MEA) (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre sud-américain.

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion des déchets médicaux en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au vieillissement de la population de la région et à une réglementation stricte. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison d’une prise de conscience sociale croissante et de la mise en place de réglementations strictes pour l’élimination appropriée des déchets et des sous-produits dans la région.

Le segment national du rapport sur le marché de la gestion des déchets médicaux fournit également des facteurs supplémentaires influençant le marché et des changements réglementaires sur le marché national ayant un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur, etc. sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché de chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les enjeux dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales,

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Gestion des déchets médicaux

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion des déchets médicaux fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications. les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement les entreprises du marché Gestion des déchets médicaux.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la gestion des déchets médicaux incluent Stericycle, Veolia, SUEZ, WM Intellectual Property Holdings LLC, CLEAN HARBORS, INC., REMONDIS SE & Co. KG, BioMedical Waste Solutions, LLC. , BioMedical Waste Solutions, LLC., EcoMed, BWS Incorporated, MEDPRO Disposal, LLC, Gamma Waste Services, Triumvirate Environmental, EPCO, Casella Waste Systems, Inc, etc.

