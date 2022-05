Le marché de la gestion des cas médicaux 8 devrait connaître une croissance rapide d’ici 2028

Le rapport de recherche donne un aperçu du « marché de la gestion des cas médicaux ». Ce rapport présente les résultats de l’évaluation par The Insight Partners dans le cadre de la GESTION DES CAS MÉDICAUX dans une perspective mondiale. Le rapport présente l’analyse du marché de la gestion des cas médicaux en termes de déploiement, d’application et de géographie.

Selon notre nouvelle étude de recherche sur « Prévisions du marché de la gestion des cas médicaux jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par mode de service, gravité du cas et utilisateur final », le marché devrait passer de 4 109,20 millions de dollars américains en 2021 à 5 228,35 millions de dollars d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,5 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché de la gestion des cas médicaux et les facteurs qui stimulent sa croissance. La prévalence croissante des maladies chroniques et l’adoption croissante des avancées technologiques propulsent la demande de gestion des cas médicaux. Cependant, des collaborations inefficaces et des problèmes de sécurité et de confidentialité entravent la croissance du marché de la gestion des cas médicaux.

En fonction du mode de service, le marché de la gestion de cas médicaux est segmenté en gestion de cas téléphonique, gestion de cas sur le terrain, gestion de cas sur le Web et gestion de cas bilingue. Le segment de la gestion des dossiers téléphoniques détenait la plus grande part de marché en 2021 et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. L’un des avantages importants de la gestion de cas par téléphone est qu’elle peut passer outre les contraintes géographiques. Les gestionnaires de cas fournissent l’attention nécessaire aux travailleurs blessés en communiquant avec eux par téléphone, sans perdre de temps à atteindre l’emplacement réel. Ils peuvent continuer à aider les clients même s’ils doivent déménager au cours de leur réclamation. Ainsi, éliminant le besoin de voyager, augmentant la productivité dans le traitement de chaque réclamation individuelle et réduisant les coûts. Il offre également un avantage intangible, car ce mode permet une meilleure disponibilité des gestionnaires de cas, leur permettant de développer une relation avec les travailleurs blessés et de les aider tout au long des soins médicaux et de la convalescence.

Le rapport présente la taille actuelle du marché de GESTION DES CAS MÉDICAUX, définit les tendances et prévoit la croissance sur 9 longues années allant de 2022 à 2028, dont l’année 2021 est considérée comme l’année de base tandis que la période 2022-28 est la période de prévision de le rapport. Tous les chiffres financiers du chiffre d’affaires sont normalisés en dollars américains. L’analyse du marché a lieu du côté de l’offre en tenant compte de la pénétration de la GESTION DES CAS MÉDICAUX dans toutes les régions.

Ce rapport de recherche sur le «marché de la gestion des cas médicaux» offre une vue holistique de la taille du marché mondial dans les principales régions – Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. Le rapport explique en outre les principaux facteurs d’influence tels que les contraintes, les opportunités de croissance, les tendances futures, etc. Le marché est segmenté en déploiement, application et géographie.

Le marché de la gestion des cas médicaux est analysé en fonction du mode de service, de la gravité du cas, de l’utilisateur final et de la géographie. Le marché, par géographie, est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud et centrale. Le rapport sur le marché de la gestion des cas médicaux offre des informations et une analyse approfondie du marché, en mettant l’accent sur des paramètres tels que la taille du marché de la gestion des cas médicaux, les tendances du marché de la gestion des cas médicaux et la dynamique du marché ; les progrès technologiques sur le marché ; et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché sur le marché de la gestion des cas médicaux.

Le scénario de rapport d’étude de marché sur la gestion des cas médicaux d’Insight Partners comprend:

Le rapport fournit la dynamique qualitative et quantitative du marché mondial de la gestion des cas médicaux.

Les segments qui influencent le marché sont le déploiement, le composant, la solution, l’application et la géographie.

Les travaux de recherche s’ouvrent sur les principaux points à retenir, soulignant les tendances importantes et un aperçu du marché mondial de la gestion des cas médicaux.

Le chapitre 3 présente la méthodologie de recherche de l’étude.

présente la méthodologie de recherche de l’étude. Le chapitre 4 résume un bref aperçu du paysage du marché de la gestion des cas médicaux. Il fournit en outre la segmentation du marché avec une analyse PEST des scénarios mondiaux, une analyse de l’écosystème et des opinions d’experts.

résume un bref aperçu du paysage du marché de la gestion des cas médicaux. Il fournit en outre la segmentation du marché avec une analyse PEST des scénarios mondiaux, une analyse de l’écosystème et des opinions d’experts. Le chapitre 5 est un compte rendu des tendances du marché de la gestion des cas médicaux et un aperçu des facteurs prévalents tels que les moteurs, les éléments dissuasifs et leur analyse d’impact.

est un compte rendu des tendances du marché de la gestion des cas médicaux et un aperçu des facteurs prévalents tels que les moteurs, les éléments dissuasifs et leur analyse d’impact. Le chapitre 6 couvre les revenus du marché et les prévisions du marché mondial de la gestion des cas médicaux.

couvre les revenus du marché et les prévisions du marché mondial de la gestion des cas médicaux. Les chapitres 7, 8 et 9 traitent de la segmentation du marché en termes de déploiement, d’application et de géographie dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique du Sud.

traitent de la segmentation du marché en termes de déploiement, d’application et de géographie dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique du Sud. Le chapitre 10 dévoile l’impact du COVID-19 dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique du Sud avec les pays respectifs.

dévoile l’impact du COVID-19 dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique du Sud avec les pays respectifs. Le chapitre 11 survole le paysage de l’industrie en mettant en évidence les principaux événements du marché et les fournisseurs de l’écosystème.

survole le paysage de l’industrie en mettant en évidence les principaux événements du marché et les fournisseurs de l’écosystème. Le chapitre 12 indexe les profils détaillés des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion des cas médicaux. Ici, les entreprises sont présentées en fonction de leurs principaux faits de recherche, de leur description d’activité, de leur aperçu financier, de leur analyse SWOT et de leurs développements ultérieurs.

indexe les profils détaillés des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion des cas médicaux. Ici, les entreprises sont présentées en fonction de leurs principaux faits de recherche, de leur description d’activité, de leur aperçu financier, de leur analyse SWOT et de leurs développements ultérieurs. Chapitre 13, e. , l’annexe comprend un bref aperçu de l’entreprise, un glossaire des termes, des informations de contact et la section de non-responsabilité.

Le rapport couvre également un chapitre exclusivement dédié à l’analyse d’impact du COVID-19 au niveau mondial et régional.

Ce travail de recherche est un compte rendu de données complètes concernant les principaux facteurs influençant la croissance du marché de la gestion des cas médicaux aux niveaux mondial et régional, à savoir les moteurs, les contraintes, les opportunités, les défis, les prévisions de la taille du marché, la valeur du marché, la part de marché par région et segment, positions sur le marché régional, opportunités de croissance, développements de nouveaux produits, force, faiblesse, portefeuille de marques, stratégies de marketing et de distribution, défis et menaces, profils d’entreprise clés, analyse SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

Recherche fondamentale :

‘The Insight Partners’ mène des centaines d’entretiens primaires par an avec le personnel du marché et des commentateurs pour valider l’authenticité des données et des analyses. Un entretien de recherche typique remplit les fonctions suivantes :

Fournir des informations de première main sur la taille du marché, les tendances, la croissance, le paysage concurrentiel et les perspectives futures.

Valider et renforcer les résultats de la recherche secondaire.

Développement ultérieur de l’expertise par l’équipe analytique et appréhension du marché.

La recherche fondamentale implique également des interactions par e-mail et des entretiens téléphoniques disponibles pour chaque marché, catégorie, segment et sous-segment dans les régions. En général , les participants impliqués dans ce processus comprennent, mais sans s’y limiter :

Participants de l’industrie : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence du marché et responsables nationaux des ventes.

vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence du marché et responsables nationaux des ventes. Experts externes : Experts en évaluation, analystes de recherche et leaders d’opinion clés spécialisés dans l’industrie.

La liste des entreprises – Marché de la gestion des cas médicaux

de cas EagleOne Services de santé EK inc . Genex Services, LLC. MMRO INC. Groupe Santé TRIUNE PayerFusion Holdings LLC. GMMI, Inc. Administrateurs de la Sierra Nevada AXIOM MEDICAL CONSULTING, LLC. Groupe de gestion des cas médicaux

