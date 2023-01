Le marché de la gestion des bovins laitiers devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,5 % d’ici la fin de 2028. eLaval Inc., GEA Group Joint Stock Company, Afimilk Ltd., BouMatic., Fullwood Packo, SCR, DAIRYMASTER, Lely, VAS, SUM-IT, Pearson International LLC, FarmWizard., Waikato Milking Systems NZ LP., Trioliet, FBS Systems Cª, Infovet, Stellapps Technologies Private Limited, UNIFORM-Agri, Madero Dairy Systems SA de CV Photographies.

Le marché de la gestion des fermes laitières devrait connaître une croissance du marché de 8,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur les laiteries du marché de la gestion des fermes fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévalent à l’échelle mondiale. Il fournit l’impact sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le développement rapide du secteur de la santé dans le monde est le moteur de la croissance du marché de la gestion des bovins laitiers.

La gestion des vaches fait référence aux techniques utilisées pour suivre la santé et la productivité des vaches laitières. Ils utilisent des technologies couramment utilisées dans l’agriculture intelligente et sont considérés comme étant de nature rentable. Ils sont largement déployés dans des applications telles que la gestion du stress thermique, les laiteries à grande échelle et les soins de santé.

L’expansion de la taille des fermes laitières à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la gestion des fermes laitières. La demande croissante de technologies agricoles intelligentes pour accroître l’efficacité et la productivité globales, ainsi que l’augmentation de la production et de la consommation de lait et de produits laitiers, stimulent la croissance du marché. Des réductions de coûts importantes associées aux produits de soin des vaches et une augmentation des investissements en capital pour le développement des fermes laitières ont un impact supplémentaire sur le marché.

Étendue du marché mondial de la gestion des fermes laitières et taille du marché

Le marché des soins aux vaches laitières est segmenté en fonction du produit, de la taille de la ferme et de l’application. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base des produits, le marché de la gestion des vaches est segmenté en logiciels et systèmes automatisés de gestion des vaches.

En fonction de la taille de la ferme, le marché de la gestion des fermes laitières est segmenté en petites, moyennes et grandes laiteries.

Analyse au niveau national du marché de la gestion des bovins laitiers

Le marché des soins aux vaches laitières est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, produit, taille de la ferme et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion des fermes laitières sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique pour le reste de l’Europe, la Chine, Japon et autres. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et Afrique ( MEA ), qui fait partie de l’Amérique du Sud ; le Brésil, qui fait partie de l’Amérique du Sud ; Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché de la gestion des vaches en raison de la popularité croissante du système dans la région. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison d’une sensibilisation accrue à la gestion des vaches laitières.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des soins aux vaches

Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché de la gestion des bovins laitiers sont:

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

