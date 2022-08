Le marché de la gestion des actifs de santé atteindra 370,81 milliards USD au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 46,9 %

Le marché de la gestion des actifs médicaux est le rapport d’étude de marché le plus approprié, réaliste et admirable avec le plus grand dévouement et la meilleure compréhension des besoins de l’entreprise. Les données et informations contenues dans le rapport proviennent de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues, etc., et ont été contrôlées et vérifiées par des experts du marché. Analysez et prévoyez les données du marché à l’aide de statistiques de marché sophistiquées et de modèles cohérents. Les dernières informations et analyses de marché effectuées dans ce document de marché mettent l’accent sur la clarté du marché. La portée des rapports fiables sur le marché mondial s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices dans des régions de marché spécifiques.

Le rapport d’étude de marché Data Bridge Market sur le marché de la gestion des actifs de santé fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’essor de l’industrie mondiale de la santé stimule la croissance du marché de la gestion des actifs de santé.

Le marché de la gestion des actifs de santé devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. La gestion des actifs est une approche systématique et rentable de la planification, de l’acquisition, de l’entretien, de l’exploitation et de l’élimination des machines, de l’équipement et des actifs physiques d’un établissement de santé. Les principales considérations qui encouragent l’utilisation de la gestion des actifs de soins de santé dans les organisations de soins de santé comprennent le suivi de l’absence d’équipement médical perdu, les coûts d’exploitation élevés, les gains de temps, l’amélioration des soins aux patients, l’amélioration de la productivité du personnel, les économies de coûts importantes et les avantages d’une maintenance approfondie.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché de la gestion des actifs de santé vaut 17,10 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 370,81 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 46,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché de l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire. \

Portée du marché mondial de la gestion des actifs de santé

Le marché de la gestion des actifs de santé est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

Dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID)

Système de positionnement en temps réel (RTLS)

Étiquettes à ultrasons et infrarouges

Sur la base du produit, le marché de la gestion des actifs médicaux est segmenté en dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID), systèmes de localisation en temps réel (RTLS), étiquettes à ultrasons et infrarouges. Les dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) sont ensuite segmentés en matériel, logiciel et services. Le matériel est subdivisé en balises passives et balises actives. Les étiquettes actives sont subdivisées en lecteurs/interrogateurs, antennes et accessoires. Les systèmes de localisation en temps réel (RTLS) sont subdivisés en matériel, logiciel et services. Le matériel est subdivisé en balises/badges et lecteurs/interrogateurs.

application

Gestion des actifs hospitaliers

Gestion d’actifs pharmaceutiques

Sur la base des applications, le marché de la gestion des actifs médicaux est segmenté en gestion des actifs hospitaliers et gestion des actifs pharmaceutiques. La gestion des actifs hospitaliers est en outre segmentée en suivi et gestion des équipements, gestion des patients, surveillance de la température et de l’humidité, gestion du personnel et contrôle des infections, et respect de l’hygiène des mains. La gestion des actifs pharmaceutiques est subdivisée en anti-contrefaçon pharmaceutique et gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la gestion des actifs de santé

Le marché Gestion des actifs de santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, produits et applications susmentionnés. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion des actifs de santé sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion des actifs médicaux en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’infrastructure de haute qualité pour la recherche clinique et de laboratoire dans la région. En outre, l’adoption croissante de systèmes médicaux à faible coût par les laboratoires de diagnostic clinique stimulera le taux de croissance du marché dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’expansion technologique dans les pays en développement et de l’augmentation de la population d’âge moyen dans la région. La hausse des dépenses en infrastructures de santé et l’émergence de besoins non satisfaits du marché stimuleront le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la gestion des actifs de santé

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion des actifs de santé fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché de la gestion des actifs de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion des actifs de santé AiRISTA Flow, Inc. (États-Unis), CenTrak Inc. (États-Unis), Novanta Inc. (États-Unis), Sonitor Technologies (Norvège), STANLEY Healthcare (États-Unis), VERSUS TECHNOLOGIES ( États-Unis) ), Zebra Technologies Corporation (États-Unis), General Electric Company (États-Unis), IBM (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Aeroscout Industrial (États-Unis), Awarepoint Corporation (États-Unis), Radianse (États-Unis), Midmark Corporation ( États-Unis) ), McKesson Corporation (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Motorola Solutions, Inc. (États-Unis) et Infor, Inc. (États-Unis), entre autres.

