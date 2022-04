Le marché de la gestion de l’empreinte carbone est en plein essor dans le monde par part, tendances, taille, croissance, demande, segments et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial de la gestion de l’empreinte carbone devrait atteindre 14,74 milliards USD à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. Cette croissance prévue des revenus du marché peut être attribuée principalement aux préoccupations croissantes concernant le changement climatique, le réchauffement climatique et l’augmentation des initiatives gouvernementales pour lutter contre les émissions de carbone à travers le monde. La sensibilisation croissante des organisations à se concentrer sur la réduction des niveaux d’émission de carbone en calculant l’empreinte carbone est un autre facteur de croissance du marché.

Les réglementations gouvernementales strictes concernant les émissions de carbone jouent également un rôle majeur dans la croissance du marché, car elles obligent les organisations à déployer un logiciel de gestion de l’empreinte carbone pour respecter les règles et réglementations. L’attention croissante des secteurs de l’énergie et des services publics à la gestion de l’empreinte carbone devrait également stimuler la croissance du marché. En outre, le soutien au marché du commerce du carbone devrait en outre stimuler la croissance du marché à l’avenir.

Le rapport étudie plus en détail les principales entreprises opérant dans l’industrie et leurs profils d’entreprise, leur portefeuille de produits, leurs stratégies d’expansion et leurs alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, collaborations et coentreprises, entre autres. Il offre également un aperçu de leur portée sur le marché et de leur position mondiale, ainsi que des faits saillants sur leurs réalisations et leur situation financière.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la gestion de l’empreinte carbone incluent :

Empreinte carbone, Enablon, SAP, Dakota Software, ProcessMAP, IsoMetrix, IBM, Schneider Electric, Salesforce et ENGIE

Le rapport est une étude d’investigation des développements technologiques et des avancées de produits, ainsi qu’une analyse régionale pour chaque produit et application proposés sur le marché. L’objectif fondamental du rapport est de donner un aperçu du fonctionnement de l’industrie de la gestion de l’empreinte carbone. Il fournit une vision précise et stratégique du marché avec une évaluation approfondie des segments et sous-segments du marché. Il offre une vue panoramique de l’industrie pour offrir une compréhension plus approfondie de l’industrie mondiale.

marché mondial de la gestion de l’empreinte carbone en fonction des composants, de la taille, de l’application et de la région

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Fabrication

Énergie et services publics

Bâtiments résidentiels et commerciaux

Transport et logistique

IT et télécommunications

Principaux points saillants du rapport

En mars 2021, la technologie Enablon et EY ont annoncé le lancement d’une solution ESG qui offre une base de données centralisée pour suivi des données et des stratégies ESG d’une organisation

En janvier 2020, Laragon et IsoMetrix ont conclu un partenariat dans le but de se développer en Amérique latine et de développer la croissance sur le marché européen.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande contribution de la part des revenus au marché mondial en 2020, qui devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision. Cela peut être largement attribué à l’augmentation des dépenses des gouvernements des pays de la région pour encourager l’adoption de solutions de gestion de l’empreinte carbone et d’un cadre réglementaire rigoureux.

Le rapport analyse le marché en fonction de différentes catégories telles que les types de produits, les applications des utilisateurs finaux et les principales zones géographiques Régions. Il offre des informations clés sur les facteurs qui devraient influencer la croissance des segments et sous-segments.

Les principales régions comprennent l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport étudie le marché dans ces régions sur la base de la demande et des tendances, du comportement et des préférences des consommateurs, des initiatives gouvernementales et du cadre réglementaire, de la croissance économique, des développements technologiques, de l’offre et de la demande, des modèles de production et de consommation, des importations / exportations et de la présence de acteurs de chaque région.

Régions clés analysées dans le rapport :

Amérique du Nord

Canada

Unis

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

Uni

France

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Argentine

Chili

Pérou

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Afrique du Sud

Émirats arabes unis

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Table des matières

Chapitre 1. Méthodologie et sources

Chapitre 2. Résumé

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4. Segmentation du marché de la gestion de l’empreinte carbone et analyse d’impact

Chapitre 5. Marché de la gestion de l’empreinte carbone par composants Aperçus et tendances, revenus (Millions USD

Chapitre 6. Marché de la gestion de l’empreinte carbone par applications et tendances, revenus (millions USD)

Chapitre 7. Marché de la gestion de l’empreinte carbone par utilisation finale et tendances, revenus (millions USD)

Chapitre 8. Perspectives régionales du marché de la gestion de l’empreinte carbone

Chapitre 9. Paysage concurrentiel

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

